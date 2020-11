Xbox Series S a Series X: vyšší výkon, SSD a sliby do budoucna | Recenze

Je vidět, Microsoft přesně věděl, s jakou konzolí míří na jakou skupinu zákazníků. Xbox Series S není "horší" konzolí. Je zkrátka jinou a po prvotních obavách mě vlastně velmi příjemně překvapila. Je malá, lehká, tichá, stojí výrazně méně než výkonnější kolega, umí next-gen hry a má přístup k obří knihovně her všech generací platformy. Pokud si rádi občas zahrajete a nevadí vám absence mechaniky, málo místa na disku či tak trochu poloviční next-gen zážitek, díváte se na velmi nadějného společníka do domácnosti.

Pro mě osobně je právě tohle jednou z nejlákavějších novinek nové generace, jelikož hráči ušetří spoustu času. V paměti může být relativně hodně her, vše ale záleží právě na nich. Zdaleka ne všechny hry Quick Resume v tuto chvíli podporují, do budoucna se ale bude jejich počet zvyšovat. Díky této vychytávce ale není problém udržovat v paměti konzole třeba i 6 her zároveň a přeskakovat mezi nimi během sekundy, a to i poté, co konzoli úplně vypnete a znovu zapnete. Právě rychlost a svižnost všeho je to, co mě na nové generaci přitahuje zatím nejvíce.

Kromě bleskového načítání pomocí SSD je opravdovým novogeneračním skokem především s tím spojená funkce Quick Resume, tedy rychlého obnovení. V praxi to funguje tak, že na konzoli rozehrajete libovolnou hru, poté vyskočíte do menu a naskočíte do hry další. Ta původní se uloží do paměti a vy pak můžete mezi hrami rychlostí blesku přeskakovat. Žádné dlouhé načítání, čekání, nahrávání poslední pozice, nic. Celá hra i váš postup se uloží "ke spánku" a probere se přesně tam, kde jste skončili.

Mnohem větším problémem je úložiště, respektive jeho nedostatek, kde vystrkuje růžky další z rozdílů oproti Series X. Sko má totiž pouze 512 GB disk, ze kterého dokonce máte k dispozici pouze 364 GB. To je na dnešní dobu zatraceně málo a s průměrnou velikostí her kolem 60 GB se zaplní hodně rychle. Pokud si na disk hodíte nenažrance Call of Duty Warzone, pak už nezbývá než přihodit pár maličkostí a máte hotovo. I zde je názorně vidět, na koho konzole cílí. Pokud jste jen příležitostní hráč, který si občas zaskočí zahrát a má na disku nanejvýše pár aktivně hraných her, které pak vymění za jiné, jste v pohodě. Pokud jste ale aktivní hráči a rádi máte na výběr v každé situaci, jsme v bryndě a není od věci se podívat na Series X.

V čem Xbox Series S vyniká je služba Game Pass a zpětná kompatibilita, což je dvojice, která z konzole dělá extrémně silnou zbraň. I přes absenci opravdu kvalitních launch titulů, které budou muset dorazit později, totiž máte za pár kaček pod palcem doslova stovky titulů všech generací platformy, ve většině případů graficky vylepšených pro novou generaci. Pro někoho, kdo chce ušetřit a zahrát si občas je to tak naprosto ideální kombinace, díky které hráč neutratí moc peněz a má neustále přístup k velkému seznamu skvělých her, který se navíc neustále aktualizuje a obohacuje o novinky. Právě je to nejsilnější zbraní konzole, minimálně ze strany her a herního obsahu. Jinak je totiž situace s novými hrami u Xboxů v tuto chvíli dost k breku.

Přitom je třeba podotknout, že zdaleka ne všechny hry v tuto chvíli umí dosáhnout 4K rozlišení, případně 120 snímků a záleží na vývojářích. Přednost samozřejmě mají studia Microsoftu. Zdatnost konzole jsem zkoušel např. na hrách Gears 5, Forza Horizon 4, Sea of Thieves a několika dalších indie záležitostech. Zatímco Gears 5 vypadají neuvěřitelně dobře a zvládají v multiplayeru dosáhnout i na 120FPS, většina ostatních her se drží spíše na 1440p a 60FPS. Hry samozřejmě celkověě doznaly výrazného zlepšení s vyšším rozlišením, lepším snímkováním a dalšími maličkostmi, jako je např. ray tracing nebo okamžité načítání díky SSD disku. Rozdíl oproti předchozí generaci tak bezesporu poznáte, i když se skok nemusí zdát až tak markantní.

Pokud se ale rozhodnete přilepšit a koupíte si 4K televizi s frekvencí 120Hz (nebo alespoň 60Hz), konzole postupně zvládne mnohem více a povětšinou se dostanete na rozlišení 1440p s upscalingem na 4K. Zde musím podotknout, že konzole bez problémů zvládne i nativní 4K rozlišení, ale tady ve velké míře záleží na vývojářích samotných. Většina her se bude držet právě na rozlišení 1440p, a to zkrátka moc next-gen není, což je další menší ústupek Series S. Naštěstí ale dostanete alespoň vylepšenou snímkovací frekvenci a celkovou svižnost obrazu.

Zcela pochopitelně je dalším důležitým rozdílem mezi oběma konzolemi jejich výkon. Series S má o něco slabší CPU, GPU i menší operační paměť, stále však dokáže nahlodat next-gen svět a nabízí hry v rozlišení 1440p (s možností upscalingu na 4K) a až 120FPS. Jak jistě chápete, Series S není pro hráče, kteří vyžadují maximální výkon a to nejlepší, co lze v současné době od Microsoftu koupit. Na to je tu větší bráška Series X. Tato konzole je naprosto ideální pro příležitostní hráče a začátečníky, kteří si však chtějí stále vyzkoušet, jaké to je hrát v nové generaci.

Hned zkraje jde o nejmenší Xbox, který Microsoft kdy vytvořil. Svým designem a stylem se inspiruje předchozí generací One X, jde tedy o rovnoměrnou krabici s matným povrchem, dostatkem větracích mřížek po stranách a minimalistickým vzhledem. Jediné, co mi osobně moc nesedlo, byl designový výstřelek velké kulaté černé mřížky na horní straně konzole, díky které vypadá zařízení jako plotýnka v kuchyni. Ano, jde o kontroverzní prvek a krása je v očích pozorovatele, ale osobně bych mnohem více preferoval čistý a nerušený vzhled, jak to má třeba Xbox One X. Pogumované nožičky tu však najdete na dvou stranách, konzole tedy může bez problémů stát i ležet.

Čekali jsme dlouho. Čekali jsme poctivě. A nová generace herních konzolí je konečně tu, spolu s tím nejzáživnějším měsícem letošního roku a především velkým příslibem do budoucna. Zapomeňte tedy na chvíli na epidemii, dřepění doma a další neduhy, které nás v letošním roce postihly. Rok 2020 je rokem hráčů a my se nyní podíváme na první dvojici konzolí, která se nám dostala pod ruku.

Xbox Series X - budoucnost je zde, zatím jako příslib

Co baví Nejvyšší výkon

Podpora 4K při 60FPS

Bleskové SSD

Zpětná kompatibilita

Dolby Atmos a Vision Co vadí Chybí "wow" efekt

Absence opravdového next-gen titulu 8 /10 Hodnocení

Nejvýkonnější a nejsilnější konzoli Microsoftu jsme si nechali pěkně na konec, jelikož Series S nám přišel zajímavým a chytrým nápadem pro mnohé nehráče, o který jsme se se čtenáři chtěli podělit. Teď ale přišel čas podívat se na zoubek tomu nejlepšímu, co vedle Playstation 5 budete moci postavit u televize.



Xbox Series X je vzhledově velmi minimalistický a jednoduchý

Některé aspekty, jako je zpětná kompatibilita her, knihovna či popis ovladače, se od menšího bratříčka Series S absolutně neliší a pro přehlednost je tedy v této části recenze vynecháme. Zaměříme se především na podstatné rozdíly a to, v čem je Series X lepší a v čem vyniká.

První rozdíl je nasnadě - design a vzhled. Xbox Series X se na rozdíl od levnějšího kolegy prezentuje jako stylový minimalistický kvádřík, který postavíte (nikoliv položíte). Je stále velmi malý a bytelný, ale už o něco těžší (vlastně o více jak 2kg), i zde nechybí matná barva, jen tentokrát černá. Velmi zajímavá optická iluze se schovává v horní části konzole, kde jsou stylizované průduchy a ventilace. Zelená barva se totiž rozprostírá do šíře podle toho, jak ke konzoli přicházíte, což je pěkná frajeřinka.



Ovladač mají obě konzole stejný, liší se pouze barevným provedením

Dalším rozdílem je samozřejmě tenká zřídka mechaniky z přední strany, kde mimo jiné naleznete už jen tlačítko pro zapnutí, USB port a Bluetooth tlačítko pro spárování. Jak tedy chápete správně, konzole nabízí Blu-ray mechaniku, díky které pojme fyzické kopie her, filmy a další média. Nejste tedy odkázání jen na digitální svět a máte více možností. Vzadu se samozřejmě schovávají všechny důležité porty a konektory - HDMI 2.1 port, dva USB 3.2 porty, ethernet, síťový konektor a slot pro rozšíření interního úložiště. Zajímavou vychytávkou je "taktilní označení" u každého konektoru pro nevidomé hráče, o čemž Microsoft básnil už před nějakou dobou. Maličkost, ale potěší.

Ačkoliv se konzoli mnohem více daří ve stoje, gumové nožičky poukazují na to, že

Technické specifikace CPU : 8 jádrové 3.8GHz Zen 2

: 8 jádrové 3.8GHz Zen 2 Paměť : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 GPU : 12 TFLOP při 1.825GHz

: 12 TFLOP při 1.825GHz Frekvence : až do 120FPS

: až do 120FPS Rozlišení : Nativní 4K

: Nativní 4K Úložiště : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Mechanika : Blu-ray 4K UHD

: Blu-ray 4K UHD Rozměry : 30,1 x 15 x 15,1 cm

: 30,1 x 15 x 15,1 cm Hmotnost : 4,45 kg

: 4,45 kg Cena: 13 490 Kč

lze konzoli i úspěšně položit na bok v případě, že nemáte u televize dost místa. Celkově se mi design konzole líbí. Je minimalistický, jednoduchý a hodí se do většiny domácností podobně jako Series S, jen v černém provedení. Extravagantní design PS5 bude mnohem komplikovanější vzhledově vměstnat do tradiční domácnosti, ale to už je na každém hráči.

Stejně jako Series S je i Xko neuvěřitelně tiché, o jeho fungování nebudete vědět jinak než LED indikátorem a tím, co se děje na televizi. Dostatečná ventilace a cirkulace vzduchu se stará o to, aby byl hardware dobře chlazen, i když je v horní části při velké zátěži cítit teplejší vzduch. Doporučujeme nechávat nad konzolí dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu, jinak ale o ni nebudete vědět.

Výkon na plné pecky

Na rozdíl od Series S, který láká především nízkou cenovkou a obří knihovnou her skrze Game Pass a zpětnou kompatibilitu, si tady nikdo na troškaře nehraje. Series X je nejvýkonnější konzolí výrobce a nabízí osmijádrový procesor architektury AMD Zen 2 s taktem 3.8GHz, grafický čip s 12 teraflopy výpočetního výkonu, operační paměť o velikosti 16 GB GDDR6 a konečně i pořádný 1 TB interní SSD disk. Ano, i zde si pro sebe něco ukousává systém a nechává na hry cca 820 GB, ve srovnání s chabými 364 GB u Ska je to ale mana nebeská, do které se vejde podstatně více her.



Series X nabízí mnohem větší úložiště i podporu pro externí karty

Samozřejmě je tu možnost zakoupit i karty pro rozšíření úložiště, ty jsou ale v tuto chvíli neúnosně drahé a výsledná cena se tak dokáže vyšplhat o pořádných pár tisíc výše, takže je na každém uživateli rozhodnout, jestli se mu to v tomto případě vyplatí investovat. Osobně bych počkal na slevu. Dobrou alternativou je také připojit víceméně jakékoliv externí úložiště a uchovávat na něm všechny vaše hry s tím, že si do interního SSD disku vždy zkopírujete ty, které aktivně hrajete. To většinou nezabere více než 10 minut.

Series X z grafického a výkonnostního hlediska míří na hry v nativním rozlišení 4K při 60 snímcích, v mnoha případech ale dokáže vyšplhat až na 120 FPS. To samozřejmě záleží na hrách a vývojářích samotných, v tuto chvíli tento režim podporuje jen málo titulů a především musíte mít správnou televizi s portem HDMI 2.1, aby dokázala ukočírovat vizuál přesně tak, jak si to Xbox představuje. Vhodná televize je tedy v případě této konzole naprosto základní prioritou, pokud z ní chcete vymáčknout maximum.



Series X nabízí to nejlepší - 4K, 120FPS, Dolby Atmos a Vision

Stejně jako původní Xbox One X i novinka nabízí chytrou kalibraci HDR, které si většina her nastaví automaticky. Doporučujeme ale této položce věnovat pozornost, jelikož rozdíly mohou být opravdu markantní, zvlášť na podporovaných televizích.

Uživatelské rozhraní jako ze staré školy

O uživatelském rozhraní jsme v recenzi na Series S nemluvili, abychom něco nechali i dražšímu kolegovi. Pravdou ale je, že moc není o čem mluvit. Pokud jste používali Xbox z předchozí generace, pak se budete cítit jako doma. Veškeré ovládací prvky, rozestavení i možnosti přizpůsobení totiž zůstaly naprosto beze změny. Vlastně nepocítíte závan nové generace prakticky vůbec.



Uživatelské rozhraní nedávno prošlo aktualizací, je přehledné a čisté

Opět tu tak najdete kachličky s množstvím informací, které si můžete na domácí obrazovce přizpůsobit podle sebe. Najdete tu vaši knihovnu her, poslední hrané tituly, přístup do obchodu, novinky ze světa her a vašich přátel či Game Pass, který je rozhodně tou nejlákavější položkou, alespoň pro tuto chvíli. Vše je velmi přímočaré a jednoduché, o což se Microsoft postaral už v nedávné aktualizaci napříč svými platformami. I pro mě jako zarytého PSkáře byl pohyb v menu velmi jednoduchý a přehledný, což vítám. Samozřejmostí jsou různorodá témata a barevné kombinace, se kterými se můžete vyhrát do sytosti. Minimálně zatím je přizpůsobení zážitku v menu mnohem propracovanější než v případě konkurence u PS5. Ale rozdíl ukáže až čas.



Možnosti přizpůsobení jsou široké, od barev až po rozložení ikon a kachliček

Jeden podstatný pokrok bych tu však našel. Přece jen máme pod rukou konzoli nové generace s pořádnou sílou pod kapotou, a to se někde projevit musí. Pohyb po menu a celém uživatelském rozhraní je krásně plynulý, rychlý, bez jediného záseku či zdržení. Velká operační paměť a SSD disk tu se umí blejsknout a už nikdy nebudete muset zbytečně čekat na to, až se něco nahraje nebo načte. Opět, i jako v případě Series S, rychlost a svižnost jsou prozatím nejviditelnějšími rozdíly nové generace. A to se počítá.

Multimédia, Dolby Vision a Atmos

Xbox Series X, stejně jako S, ostatně nejsou jen herními mašinami, nýbrž i multimediálními centry. Xko díky Blu-ray mechanice hravě zvládne 4K filmy a videa, k dispozici je i celá plejáda aplikací včetně Youtube, Netflixu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV či Hulu, i když některé z nich v České republice prozatím nejsou dostupné. Netflix však začíná solidně tlačit na 4K obsah, pro který je Series X jako stvořený. Většina aplikací je samozřejmě dostupná i pro Series S, s multimédii tedy nemají problém obě konzole.



Dolby Vision pracuje s konstrastem a barevnou paletou ještě lépe

Dalším lákadlem pro zhýčkané hráče je podpora pro formáty Dolby Vision a Dolby Atmos. Dolby Vision slouží jako vylepšená verze HDR pro věrohodnější ztvárnění kontrastu a barev na scéně, ať už ve filmech nebo hrách. Pochopitelně musíte mít i odpovídající televizi, která tyto formáty podporuje. Dolby Atmos se pak stará o mnohem věrohodnější a hutnější ztvárnění prostorového zvuku a celkově práci se zvukem, i když v tomto případě potřebujete dokoupit licenci a opět mít správnou televizi, která tyto formáty zvládá. Podpora Dolby Atmos a DTS však znamená, že konzole bude konečně umět spolupracovat s širším spektrem sluchátek s prostorovým zvukem, což je skvělé pro fanoušky multiplayerů a battle royale her. Už se nemůžeme dočkat, až některá sluchátka otestujeme.

Na hry si počkáme

O hrách a jejich knihovně jsme se rozepsali už v recenzi na Xbox Series S. Ano, novinka strádá šeredným nedostatkem opravdu novogeneračních her, které přijdou teprve v příštím roce. Obrovská knihovna her skrze zpětnou kompatibilitu a Game Pass jsou skvělou kombinací, která vám vydrží na dlouhou dobu. Co ale naplat, když se nemáte před kamarády zatím čím pochlubit a veškerý ten výkon nabušeného stroje je prozatím nevyužit.



Certifikace znamená, že daná hra poběží na konzoli nejlepším možným způsobem

Oproti Series S je tu však jedna maličkost - certifikace her "Optimalizováno pro Series X". V tuto chvíli je těchto titulů jen hrstka, jmenovitě např. domácí Gears 5, závodní arkáda DiRT 5 či nejnovější městská gangsterka Yakuza: Like a Dragon. A co to znamená? Tyto hry byly přímo upraveny pro nejnovější generaci, a tedy nabízí vyšší rozlišení, grafická vylepšení a stabilnější chod, což je rozhodně znát. Taková Forza Horizon 4 se v některých místech potýkala s menšími problémy a rozhodně nešlo říci, že jde o titul nové generace. Naopak DiRT 5 vypadá na konzoli skvostně, hýbe se svižně a vysoká snímkovací frekvence je na něm zatraceně vidět. Teď jen prosím více nových her.

Kolem a kolem

Co říci závěrem? Xbox Series X je nejvýkonnější konzolí společnosti. O tom se však přesvědčíme až za několik let. V tuto chvíli jde o pěknou krabičku s obrovskou knihovnou her starších generací, lvím výkonem a především velkým příslibem do budoucna. Příslibem, že se dočkáme krásných nových světů bez čekání a efektů, které nám vyrazí dech. V tuto chvíli ale nemůžeme nic jiného, než jen čekat a doufat, že to přijde brzy. Rozhodně se na to těšíme.