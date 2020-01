Xbox Series X a PS5 spolu osvěží herní průmysl, říká Phil Spencer

Playstation a Xbox jsou odvěcí rivalové na poli herních konzolí, o tom není pochyb. Každá nová generace se snaží ujmout se vedení na poli konzolových válek a v obývácích hráčů na celém světě. Není to ale jen o soupeření, ale také o partnerství a spolupráci pro lepší zítřky průmyslu. Alespoň si to myslí Phil Spencer, šéf Xboxové divize Microsoftu, v rozhovoru pro PC Games Hardware.

Playstation 5 a Xbox Series X budou v příštím roce naprostou špičkou herních konzolí s novými čipy, zpětnou kompatibilitou, SSD diskem, vyšších výkonem a celou řadou dalších udělátek, které nám zpříjemní herní zážitky a usnadní život. Spolu ale mimo jiné dokážou posunout průmysl zase o kus dál.

Spencer má na mysli především nejnovější technologii, její využití a společné posouvání hranicí toho, co je ve hrách možné. Osobně se nejvíce těší na to, že vývojáři dostanou konečně do rukou možnost vytvářet neuvěřitelně detailní světy, to vše navíc bez větších limitací harddisků a dalšího zastaralého hardwaru.

Playstation 5 a Xbox Series X k nám dorazí už před Vánoci letošního roku a my vám je budeme během roku postupně představovat.