Xbox Series X bude při startu prodeje zpětně kompatibilní s tisíci starších her

O tom, že je zpětná kompatibilita pro Microsoft a konzoli Xbox nesmírně důležitá už víme delší dobu. Na Playstation 5 bude možné hrát velké množství starších her, minimálně z konzole PS4, u Xboxu jde však tento záměr ještě mnohem dál. Hned při startu prodeje nové konzole totiž bude očividně možné hrát až tisíce starších her.

Pro Microsoft je klíčové udržet naživu herní dědictví konzole a jak společnost tvrdí, chce umožnit hráčům hrát ty nejlepší verze co největšího počtu svých her. To znamená, že na konzoli Xbox Series X bude možné hrát jak nejnovější hry, tak hry z konzole Xbox One a Xbox360 a téměř u každé dojde alespoň k nějakému zlepšení, ať už hlediska rozlišení, rychlosti snímků nebo dalších prvků. Každá starší hra poběží na nové konzoli nativně, takže má dostupný celý výpočetní výkon hardwaru a jeho pokročilých technologií.

Vývojářský tým mimo jiné úzce spolupracuje s komunitou a ptá se, jaké starší hry by hráči chtěli vidět v budoucnu. Zpětná kompatibilita by se tak měla postupně ještě rozšiřovat.