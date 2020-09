Xbox Series X bude v Česku nakonec dražší. Cena Xboxu Series S zůstává stejná

Po únicích ohledně cen nových Xboxů a slabšího Series S Microsoft raději sám vše oficiálně vypustil do světa. Nicméně to vypadá, že české zastoupení Xboxu to s cenami pro český trh trochu uspěchalo. Dnes se na svém Twitteru omluvilo z toho důvodu, že maloobchodní cena pro Xbox Series X byla chybná. Nakonec bude stát 13 499 Kč.

Datum vydání: 10. listopadu. Předobjednávejte od 22. září. | #PowerYourDreams



Během předvčerejší hektické snahy přinést fanouškům aktuální informace jsme u jedné z konzolí bohužel uvedli chybnou cenu. Tato cena je teď aktualizována. Za chybu se omlouváme. pic.twitter.com/Ij7mMD90LZ — Xbox CZ (@XboxCZ) September 11, 2020

Cena Xboxu Series S pak zůstává stejná, tedy 7 999 Kč. I když si za Series X připlatíte, tak nám to za takový hardware stále přijde jako velmi dobrá cena. Nárůst to není nijak drastický. Už bychom ale rádi věděli i ceny konkurenčního PlayStationu. Xbox Series S a X k nám každopádně dorazí 10. listopadu.