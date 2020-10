Xbox Series X dovolí majitelům Xboxu360 převést své uložené pozice

Dobrá zpráva pro všechny majitelé Xboxu360, po zapnutí nové generace konzole, a to ať už to bude Xbox Series X či S, a nalogování do svého účtu se automaticky začnou převádět vaše staré uložené pozice z cloudu do vaší zbrusu nové herní mašiny.

Společnost to oznámila na svém oficiálním webu. V oznámení také uvádí, že pokud máte svůj postup uložený na flashdisku, jednoduše postačí, když ho vložíte do nové konzole.

Zpětná kompatibilita je zkrátka pro Xbox jedna z hlavních priorit, to koneckonců už nějakou dobu říká sám o sobě i Microsoft. „Zpětná kompatibilita vám umožní prožívat vaše milované herní vzpomínky znova a to, ve zcela novém provedení."

Dále oznámení doplňuje, že vše, co vývojář vaší oblíbené srdcovky zamýšlel, zůstane zachováno. Jeho práce však bude vylepšená, a to jak už novými funkcemi, tak především grafickou stránkou hry. Mezi zmíněné funkce bude například patřit rychlejší načítání, HDR, lepší rychlost snímků atd.

Xbox Series X a Xbox Series S budou uvedeny na trh 10. listopadu