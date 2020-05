Xbox Series X hledá cesty ke snížení potřebné velikosti her na minimum

Microsoft zavádí určitá opatření ke snížení velikosti her pro Xbox Series X. Velikost herních souborů a dat se totiž stává čím dál větším problémem, který vývojáři nepřestávají prohlubovat. Jedna z vychytávek Xbox Series X je hardwarová komprese, což je součást konzole, která umožňuje hrám zabírat co nejméně místa na samotném SSD herního zařízení.

Hardwarová komprese odstraňuje veškerou režií procesoru obvykle spojenou s kompresí za běhu a podle ředitele Xboxu Jasona Ronalda je součástí takzvaného BCPacku, který je navržen speciálně pro kompresí texturních dat, která jsou často jedním z největších přispěvatelů k celkové velikosti her.

Dále Xbox Series X dovolí vývojářům, aby hráč při stahování souborů jejích hry stahoval pouze části, které opravdu potřebuje. Například, pokud má hráč na své konzoli nastavenou angličtinu, nebude muset instalovat soubory pro francouzský či španělský jazyk.

Ronald ale také přiznal, že o žádný „boží zásah" minimalizování velikosti her se jednat nebude. Microsoft pochopitelně nechce vývojáře nijak zásadněji omezovat. To, co ale udělat chce je poskytnout co největší množství vychytávek, které vývojářům pomohou co nejlépe velikost nutných stahovaných souborů minimalizovat.

„Nijak to omezovat nebudeme," říká Ronald o nutných souborech. Dobré ale je, že si Microsoft uvědomuje limitovaných možností s disky majitelů konzole, které hrám mohou poskytnout, a proto tvůrci konzole začali hledat cesty větší flexibility, aby si hráči mohli své hry vychutnat, aniž by byli nuceni používat data, které třeba vůbec nevyužijí.

Velikost her se vymyká kontrole

Vývoj videoher vyústil v neustálé zvyšování velikosti herních souborů, například ty největší AAA pecky trvale dosahují požadavků alespoň 100 GB volného místa. Jenomže to je problém zejména pro hráče konzolí a není divu, že velká část z nich si na tento neduh začala stěžovat.

Například takové Call of Duty: Modern Warfare je jednou z her, které se stály terčem stížností, protože všechny DLCčka a všemožné aktualizace zvedly velikost hry na téměř 200GB, a to na všech platformách. A 200GB, je pro hráče konzolí něco naprosto šíleného.