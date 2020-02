Xbox Series X: vše, co víme o nové generaci konzole Microsoftu

Dále pak popisuje Variable Rate Shading, což je technologie vytvořená čistě pro navýšení výkonu. Zjednodušeně by se dalo říct, že rozděluje obraz na čtverce, kterým se následně přiřazuje priorita a podle té se odvíjí kvalita stínování. To prý vývojářům dovolí u jejich her dosáhnout vyššího rozlišení.

Mnoho z vás jistě zajímá, jaké bude mít nová konzole od Microsoftu vnitřnosti. Toho se týká první téma, ke kterému Spencer pochopitelně zamířil. Už dlouho bylo jasné, že o dodání procesoru se postará AMD. Konkrétně to bude Xboxu na míru vytvořený procesor a architekturou Zen 2 a RDNA 2 . Oproti Xboxu One se tedy jeho síla čtyřnásobně zvýší, konkrétně se mluví výkonu 12 TFLOPS . V porovnání s konzolí Xbox One X je to pak příjemný dvojnásobek.

Aby tvůrci zajistili co možná nejlepší pocit hraní, tak krom DLI jako novinka přichází HDMI 2.1 s několika vylepšeními. Konkrétně to jsou Auto Low Latency Mode a Variable Refresh Rate . Tyto technologie zajišťují, aby měl hráč pocit, že má hru opravdu pod kontrolou bez jakéhokoliv lagu a s perfektním zážitkem.

I u současných generací si někteří hráči stěžují na to, že jsou schopni pocítit input-lag, tedy pomalá nebo zaostalá odezva na vaše počínání s ovladačem. Toho jsou si prý v Microsoftu vědomi, a proto bude mít konzole Xbox Series X Dynamic Latency Input . Díky tomu by pak měla být odezva naprosto nepostřehnutelná.

Zásadním prvkem nové generace bude rychlost. Tomu ostatně nasvědčuje přítomnost SSD disku jak v konzoli od Sony, tak té od Microsoftu. To ale nebude jediná novinka. Xbox Series X bude mít funkci Quick Resume. S ní budete moci mít otevřeno několik her najednou. Je to tedy podobné, jako když se třeba na PS4 vrátíte ze hry do menu a pak zase zpět během chvíle. Jen s tím rozdílem, že takhle to budete moci udělat s více hrami najednou, a ne jen s jednou.

Nová generace zpětné kompatibility

Zpětná kompatibilita může u spousty hráčů představovat faktor, kvůli kterému se rozhodnou pro jejich nadcházející konzoli. I u nového PlayStationu by neměla chybět. Microsoft o ní ale na přímo mluví jako první. Vypadá to, že to s ní myslí opravdu vážně a bude to jedno z jeho největších lákadel. Na Xboxu Series X budete moci hrát hry ze všech čtyř generací konzolí. A to není vše. Hry pro Xbox One a zpětně kompatibilní tituly z původního Xboxu a Xboxu360 prý budou vylepšené bez toho, aby na nich museli vývojáři dodatečně pracovat. To se týká délky nahrávacích časů, rozlišení a grafiky. Jak přesně to bude fungovat ale zatím nevíme.

Dále pak na řadu přichází Smart Delivery. To je systém, díky kterému si hru budete muset koupit pouze jednou a pokud ji bude podporovat i jiná generace Xboxu, můžete ji na ní hrát také. Prý se vývojáři budou snažit, aby Smart Delivery podporovaly všechny hry od Xbox Game Studios včetně Halo Infinite.

Ani na nové generaci nebude chybět oblíbený Xbox Game Pass. Stejně jako na nyní do něj budou i nadále first-party hry přibývat hned v den vydání.

A to je pro toto odhalení vše. Jak je zmíněno na začátku, na další novinky ohledně Xboxu Series X si budeme muset počkat na letošní E3. My se hlavně těšíme, s jakou odpovědí se vytasí Sony. Už by totiž bylo na čase, aby také nechali hráče trochu více nakouknout pod pokličku jejich nové generace. Každopádně budeme v obou speciálech přidávat všechny důležité informace, takže se k nim nezapomínejte průběžně vracet.