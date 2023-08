Xbox Series X si budete moci ozdobit tematickými obaly. Jeden z designů se inspiruje Starfieldem

Aktuální generace konzolí je docela chudá na různorodé edice hardwaru oproti tomu, jak to bylo v minulosti. Sony to vyřešilo vyměnitelnými kryty pro PlayStation 5, kde kromě různých barviček docela nedávno představilo i limitovaný motiv se Spider-Manem. S podobným řešením se nyní vytasil i Microsoft. Svoji konzoli si doslova zabalíte do designu, který je vám po chuti.

Xbox zatím představil tři. Prvním a nejspíš nejžádanějším je obal se vzory nadcházejícího sci-fi RPG Starfield s cenovkou 1 199 Kč. Můžete si ho už teď předobjednat na Microsoft Store a k dostání bude od 18. října. Vedle toho tady máme ještě Arctic a Mineral Camo. Ty budou stát 1 079 Kč. Z nějakého důvodu bude ale v Evropě dostupná jen Mineral varianta, a to od 10. listopadu.

Microsoft tímhle krokem chce hráčům poskytnout přístupnější a udržitelnější cestu, než byla nutnost kupovat si celé konzole v různých provedeních. Při tvorbě se počítalo s každým detailem, takže obaly budou na konzoli perfektně sedět a nenastane žádný problém s přehříváním. Konstrukce je vytvořená z pevného jádra, které je opleteno "high-tech tkaninou", jak je uvedeno v oznámení. Vnitřní strana obalu je tvořena ze silikonu, který ho má udržet na místě. To zajistí i háček a smyčka, se kterými ho na konzoli zajistíte.

Tím se Xboxu otevírají nové možnosti. Už nyní si můžete vybrat z řady různých designů pro ovladač nebo sluchátka a nyní vám s vybavením bude ladit i konzole. Nevypadá to ale, že by se něco podobného chystalo pro Series S. Je trochu zvláštní, že Microsoft svoji slabší konzoli a její majitele nechává pozadu. Možná, že se to v budoucnu změní, ale zatím se tahle novinka týká pouze Series X.