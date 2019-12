Xbox Series X vám dovolí přepínat mezi několika běžícími hrami najednou

Příchod konzolí nové generace znamená mimo jiné i nové způsoby, jak si užívat své oblíbené hry a nové technologie, které umožní ještě lepší zážitky. Po odhalení vzhledu a jména nové konzole Microsoftu - Xbox Series X - k nám začínají postupně prosakovat i další detaily a informace o novém herním hardwaru.

Nový Xbox by podle všeho měl umět pohotovostní režim s několika spuštěnými hrami najednou, jak prozradil Microsoft pro Gamespot, což je svým způsobem rozšíření stávající funkce okamžitého obnovení "uspané" hry. Výrobce chce s novou generací jít ještě dál a umožnit libovolně přepínat mezi několika běžícími hrami najednou.

"Dnes máme možnost okamžitě obnovit poslední hru, kterou jste na konzoli hráli," řekl Jason Ronald, vedoucí programového managementu týmu Xbox. "Proč by to tedy nešlo udělat pro několik her? Hodně hráčů hraje několik titulů najednou a možnost okamžitě mezi nimi přepínat by měla díky novému hardwaru být realitou. V zásadě jde o to zajistit minimální dobu čekání a maximální dobu hraní."

Bude tedy rozhodně zajímavé sledovat, zda se podobné funkce podaří výrobci ukočírovat bez toho, aby trpělo uživatelské prostředí či jeho rychlost a odezva. Xbox Series X dorazí na trh na Vánoce příštího roku.