Xbox si na středu připravil partnerskou prezentaci. Své novinky předvede Capcom, EA nebo Nexon

Ještě předtím, než se v létě dočkáme již avizované prezentace novinek od Xboxu, nás již zítra čeká Xbox Partner Preview. Od 19:00 našeho času budeme moci sledovat prezentaci s hrami od společností třetích stran, mezi které jmenovitě patří Capcom, Nexon nebo EA. Celá akce bude trvat zhruba půl hodiny.

Tentokrát nejspíš na velká odhalení nedojde. Místo toho očekáváme menší novinky. Při oznámení Xbox přímo jmenuje Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a The First Berserker: Khazan. Jsou to sice dobře vypadající hry, ale jejich zaměření je velmi specifické.

Capcom se jistě také bude chtít připomenout s brzkým vydáním Dragon's Dogma 2, které v posledních měsících nabralo nemalá očekávání. Snad se alespoň nějaké velké novinky dočkáme jako překvapení na závěr. To každopádně zjistíme už zítra. Xbox Partner Preview bude možné sledovat na YouTube a Twitchi.