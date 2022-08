Xbox v některých zemích začal testovat rodinný Game Pass Ultimate. Mohou se do něj připojit až 4 hráči

I v tomhle případě se spekulace z neoficiálních zdrojů potvrdily.

Nepřišlo sice žádné velké oznámení, ale Xbox již oficiálně potvrdil, že se chystá nová varianta předplatného Xbox Game Pass Ultimate zahrnující až 4 hráče s tím, že musí být ze stejné země. V oznámení se přímo píše, že se mohou dát dohromady rodinní příslušníci i přátelé, takže to vypadá, že se předplatné nebude vztahovat na jednu domácnost, jak to bývá u řady dalších služeb.

Zatím je tato varianta ve fázi testování a mohou si ji vyzkoušet jen hráči v Irsku a Kolumbii. Každý z členů předplatného má mít vlastní přístup ke všem výhodám Game Passu Ultimate. Tato varianta má ještě mouchy, na které Xbox v oznámení sám upozorňuje, takže se není čemu divit, že ho spouští pro omezené množství uživatelů, aby je mohl všechny vychytat.

Xbox neprozradil, kdy by se tato varianta měla dostat do zbytku světa. Stejně tak se nepochlubil ani s cenovkou. Hráči zapojení do testu ale mají možnost převést si svoje stávající předplatné na novou variantu s tím, že současný Game Pass Ultimate odpovídá 18 dnům rodinného předplatného, což napovídá tomu, že by se cena u nás mohla pohybovat okolo 560 Kč měsíčně.

