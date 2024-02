Xbox ve čtvrtek vyloží karty na stůl. Vedení promluví o budoucnosti v oficiálním podcastu

Minulý týden avizovaná zpráva o budoucnosti značky Xboxu a jeho exkluzivních her nabírá konkrétní podoby. Skrz sociální sítě přišlo oznámení, že ve čtvrtek ve 21:00 našeho času proběhne podcast, během kterého uslyšíme informace ohledně nové strategie herní divize Microsoftu. Své k tomu řekne Phil Spencer, ředitel Xboxu, Sarah Bond, která zastává post prezidentky, a Matt Booty, který stojí v čele Xbox Game Studios.

Odhadů, co bychom měli během čtvrtečního večera slyšet, je opravdu mnoho. Už několik týdnů se množí informace ohledně rozšiřování portfolia exkluzivních her na PlayStation 5 a Nintendo Switch. V tomto ohledu přišel Tom Warren z webu The Verge ve svém posledním reportu s informací, že na úvod se na konkurenční platformy chystá Hi-Fi Rush společně s příběhovkou Pentiment.

Byla řeč ale i o větších titulech, jako je Starfield nebo připravovaný Indiana Jones. Vedle her se také řeší budoucnost samotných konzolí. Spencer prý minulý týden uklidňoval zaměstnance Xboxu s tím, že společnost rozhodně neplánuje končit s výrobou konzolí. Možná se ale vydá trochu jiným směrem. Podle několika zdrojů by se mohl Xbox vydat směrem k hybridnímu zařízení ve stylu Switche. To jsou ale stále jen dohady a není jasné, jestli se konzole v podcastu vůbec budou řešit. Za 2 dny už budeme chytřejší ohledně toho, co od Xboxu můžeme do budoucna očekávat.