Xbox ve středu představí novinky od svých partnerů. Ukáže se Alan Wake 2 nebo Ark: Survival Ascended

Není zvykem, aby se novinky představovaly nedlouho před vánoční sezónou. Xbox má na to nicméně jiný názor, protože 25. října v 19:00 našeho času představí nové hry od svých partnerských studií. Už zítra nás čeká zhruba 30 minut dlouhá prezentace Xbox Partner Preview, kterou můžete živě sledovat na YouTube nebo Twitch.tv. Spíše než na premiéry neodhalených her to vypadá, že uvidíme nové ukázky z očekávaných pecek. Tou nejbližší je Alan Wake 2 a s další ukázkou přijde i Like a Dragon: Infinite Wealth, které vychází 26. ledna.

Vůbec poprvé uvidíme také záběry z Ark: Survival Ascended, což je vylepšená verze oblíbené hry o přežití s dinosaury. Její oznámení doprovodila nemalá kontroverze. Původní Ark: Survival Evolved totiž skončí a hráči si budou muset pořídit novou verzi znovu. Žádný bezplatný upgrade se nekoná. Snad alespoň přesun na novou verzi enginu bude stát za to.

V tiskové zprávě je jako poslední uvedený menší titul Dungeons of Hinterberg, což je stylizované akční RPG, ve kterém společně s hlavní hrdinkou prozkoumáme neobvyklé alpské vesnice. V průběhu prezentace dojde i na oznámení některých novinek, které se s vydáním objeví v Game Passu. Xbox ale rovnou upozorňuje, že hráči v tomto ohledu nemají očekávat nové informace týkající se her od Activisionu.