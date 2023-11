Xbox vytvoří pomůcku k implementaci AI do her. Uzavřel partnerství se společností Inworld

Využití umělé inteligence se za poslední rok rozrostlo do všech odvětví a jinak to není ani u her. V tomto případě bude řeč o Xboxu, který ve spolupráci se společností Inworld plánuje vytvořit nástroje pro vývojáře, které jim dovolí do jejich her implementovat generované postavy nebo rovnou celé příběhy. Důležitým faktorem je mimo jiné technologie Microsoftu Azure OpenAI založená na cloudu.

„AI je už dlouho součástí herního vývoje, což platí třeba pro umělou inteligenci nepřátel nebo procedurální generování. Nástup rozvinutých jazykových modelů a generativní umělé inteligence otevřel nové možnosti ve vyprávění příběhů a zapojení nehratelných postav,“ říká Ilya Gelfenbeyn, CEO společnosti Inworld.

Xbox hodlá poskytnout tuhle pomůcku vývojářům pro tvorbu her na různé platformy. Neznamená to ale, že jeho využití bude podmínkou. Stále se do toho budou moci pustit po staru. Není se ani čemu divit vzhledem k tomu, že využití AI ve hrách je aktuálně dosti kontroverzní téma.

AI už využily Cyberpunk 2077 nebo The Finals

Pokud nebudeme brát menší výtvory, které jsou většinou jen odpad splácaný dohromady, tak z poslední doby nám přichází na mysl CD Projekt Red, který využil AI k vygenerování hlasu zesnulého herce pro jeho postavu v rozšíření Cyberpunk: Phantom Liberty. Nutno podotknout, že CD Projekt tak učinil se schválením hercovy rodiny.

Momentálně schytává slušnou sodu populární střílečka The Finals, jejíž tvůrci používají AI text-to-speech, protože prý hlášky do hry zvládne vytvořit během několika hodin namísto měsíců. To se setkalo s nevolí ze strany dabérů, podle kterých je argument ohledně délky nahrávání zcestný. Jak k těmto problematikám přistoupí Xbox, teprve uvidíme. Nicméně je jasné, že v budoucnu se s AI budeme i ve hrách stýkat stále častěji.

Zdroj: Microsoft, Verge