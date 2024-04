Xboxu záleží na zachování starších her. Společnost zakládá tým starající se o zpětnou kompatibilitu

Ke strategiím Xboxu můžeme mít řadu výhrad, ovšem v ohledu zpětné kompatibility by se od něj mohly ostatní společnosti učit. Na minulé generace PlayStationu v podstatě neexistovala, a i když na ní Nintendo v minulosti dbalo, u Switche přišla výjimka. Oproti tomu si na Series S|X můžete zahrát několik her z původního Xboxu a řadu titulů z Xboxu 360. Tento přístup v budoucnu nehodlají měnit, právě naopak. Prezidentka Xboxu Sarah Bond ve firemní zprávě dala vědět, že se dal dohromady nový tým, který bude mít na starosti právě zpětnou kompatibilitu.

„Dali jsme dohromady nový tým, který se zabývá zachováním her, což je důležité pro nás všechny ve společnosti Xbox i pro celé herní odvětví. Navazujeme na naši bohatou historii poskytování zpětné kompatibility hráčům a jsme odhodlaní přenášet knihovnu her pro Xbox dalším generacím hráčů.“ Toto téma je momentálně velmi probírané, protože není výjimkou, že kvůli vypnutí serverů není možné koupenou hru zprovoznit nebo je nenávratně stažena z prodeje. K odporu proti takovým praktikám vybízí například i YouTube kanál Accursed Farms, který brojí konkrétně proti Ubisoftu.

Založení samostatného týmu neznamená jen to, že i na dalších generacích Xboxu budeme moci hrát starší hry. Zároveň by mohlo do současné zpětné kompatibility postupně přibývat více titulů. Ohledně toho bychom se prvních novinek měli dočkat začátkem června na připravované prezentaci Xboxu.

Kompatibilita nebyla jediným tématem zprávy. Opět padla připomínka, že nový Xbox přinese největší mezigenerační skok v ohledu technologie, jaký jsme kdy viděli. Hodlají také do herního vývoje více implementovat umělou inteligenci s tím, že si stále zachovají strategii s hráči a tvůrci na prvním místě. Jakým směrem dál povedou kroky herní divize Microsoftu, uvidíme už za pár měsíců.

Zdroj: Windows Central