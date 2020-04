XCOM: Chimera je novou taktickou hrou ze sci-fi světa emzáků

Milovníci strategií a sci-fi série XCOM by měli zbystřit. Tvůrci totiž oznámili zbrusu nový díl populární emzácké vybíjené s podtitulem Chimera, který se chystá na PC už 24. dubna letošního roku. Nejde však o plnohodnotný třetí díl, nýbrž o jakýsi spin-off, více zaměřený na příběh. Také se můžete těšit na extrémně nízkou cenovku, něco kolem 10 dolarů.

To však rozhodně neznamená, že by mělo jít o nějakou rychlokvašku. Kampaň by měla zabrat kolem 20 hodin a soustředí se na elitní tým vojáků zvaný Chimera, který bude hráč pouštět do těch nejbezpečnějších akcí. Příběhově se lidstvo dokázalo zmátořit po invazi mimozemšťanů a všichni jsou šťastní. Zbytky emzáků však ve městě City 31 tropí neplechu a právě po nich půjde oddíl Chimera.

Na rozdíl od plnohodnotného dílu XCOMu tu nebudete mít takovou volnost v přizpůsobování členů vašeho týmu, nepůjde tedy jmenovat jednotlivé vojáky. Příběhově je každá postava unikátní, má svůj charakter, schopnosti a pozici v týmu. Rozhodně je ale půjde vylepšovat a upravovat, takže o minimální dílek customizace nepřijdete.

Hra přinese celou řadu novinek, od specializovaných tříd a vylepšené umělé inteligence až po nový systém proniknutí do místností ve stylu SWAT a dalších taktických možností. uvidíme, jak dobře zapadne spinoff do celkové značky XCOM, ale zatím to vypadá dobře.