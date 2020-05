XCOM: Chimera Squad – není XCOM jako XCOM | Recenze

Co baví Docela akční

Silná narativní stránka

Příjemná atmosféra Co vadí Hra vám přikazuje, jaké postavy hrají

Méně prostoru k taktizování

Technické problémy 6 /10 Hodnocení

Nechoďme kolem horké kaše. Žánr tahových strategií jede na plné oprátky a nedávné Gears Tactics nás naprosto ohromilo. Hra na 8/10 skončila hlavně kvůli opakujícím se misím, nicméně hratelností je to naprostá pecka. XCOM: Chimera Squad má tu smůlu, že se do mých rukou recenzenta dostal později a automatické srovnávání ho trošku shodilo.

Ale je toho víc. XCOM je prostě legenda a světové nadšení vzbudil rovněž XCOM 2. Člověk nějak automaticky doufá, že další hra s tímto názvem bude naprostá pecka. U Chimera Squad jsem se však regulérně nudil, protože no… hra mi zkrátka nepřišla ničím opravdu zajímavá, i když nešlo o plnohodnotné pokračování, nýbrž jakýsi spinoff.

Naučme se žít pospolu

Lidé vyhráli válku a nyní musí lidé, mimozemšťané a hybridi žít na jedné planetě. Umět spolu vycházet však není snadné a od toho jste tady vy. Vaším úkolem je v hroutícím se městě opakovaně nastolit pořádek, a to v roli elitní jednotky.



Lidé a mimozemšťané se snaží žít spolu, ale moc to nefunguje

Příběh nezní až tak špatně, ale vůbec mě neohromil. Možná za to může komiksová forma vyprávění, jelikož všechny cutscény jsou jen stranami komiksu a obecně když postavy mluví, ukáže se namluvená ilustrace s textem. Tohle mi nikdy nesedlo. Musím být ale fér v tom, že narativní stránka je silná a pokud vás tohle téma láká, třeba vás to chytne víc. Ve výsledku má vlastně hra dost dobrou atmosféru.

Zároveň se to projevilo na tom, že máte menší základnu. Opět se vylepšujete jako v XCOM 2, ale možností je tu obecně méně a vaše armáda se rozrůstá docela pomalu. Navíc hodně členů armády použijete právě do výzkumných zařízení nebo na trénink. Stejně tak mise zahrnují pouze menší části města místo lokací na celé planetě. Hra prostě působí mnohem menší, a to jak možnostmi, tak prostředím.

Speciální jednotka vyžaduje rychlost

Hlavní změnou je úplně jiný pohled na to, jak by žánr mohl fungovat. XCOMovky obecně jsou o té výrazné taktické složce. Mapy bývají docela rozlehlé a za svůj tah vybíráte pořadí, ve kterém vaše jednotky hrají. Takže dost manipulujete s tím, aby se jednotky kryly, abyste zabili ty správné nepřátele a bitvy trvají relativně dlouho. Obvykle kolem půl hodiny.



Nyní jste speciální jednotka, vaším cílem je rychlost

Chimera Squad je elitní jednotka. Hned první velkou změnu vidíte ve vpádech do budov. Určíte, jací vojáci vtrhnou jakým vchodem, což vám dává výhody a nevýhody (nepřátelé mohou být překvapení, ale vaše poslední jednotka ubírá méně apod.). Zároveň vám to dává možnost jednotky rozdělit, abyste pokryli velký úsek. Hned po vtrhnutí totiž každá vaše jednotka vystřelí a logicky, čím více nepřátel zabijete, tím je vaše šance na výhru vyšší. Vlastně je to celkem zásadní.

Nyní nebojujete na velkých mapách. Naopak bojujete třeba jen v malých místnostech. Nyní nevymýšlíte strategie za celou jednotku, ale vždy táhne jen jeden voják, kterého vám hra zvolí. Vše se zrychlilo a i náplň misí je na tom založena. Hodně misí počítá s tím, že za chvíli proti vám půjdou nepřátelské posily – rychlý vpád a rychlé zakončení, to je oč tu běží.



Vše je o rychlosti, speciální schopnosti jsem ani neměl moc chuť využívat

Musím uznat, že to je opravdu akční a že jsem si připadal jak při vpádu elitních jednotek. Nicméně zabijí to touhu více taktizovat a využívat speciální schopnosti. Je něco jiného, když víte, že nějaké jednotce zlepšíte statistiky, a pak za ni budete moci jít do útoku, než když ji zlepšíte statistiky a vlastně netušíte, co všechno udělá nepřítel, než za tu jednotku budete hrát.

Všechno zjednodušit

Ta touha po rychlosti a jednoduchosti, kterou ze hry cítíte, působí strašně horlivě a bezhlavě. Není dobrý nápad vynutit si herní prvky, které se vám líbí, aniž byste respektovali pravidla žánru, stejně jako není moudré urychlit opékání toustů tím, že na ně vezmete plamenomet. Výsledku vlastně dosáhnete, ale už nebude uspokojivý.



Postupné střídání jednotek je otravné a zabíjí to chuť k taktizování

Hra vás postupně vlastně nutí hrát jednoduše. Jde o to všechny co nejrychleji zabít. Využívání různých schopností a zajímavých kousků vybavení tolik nefunguje. Touha k jakémukoliv komplexnějšímu taktizování mizí, nyní jde o to všechny postřílet. A některé mise to umocňují.

Docela dost misí je založeno na tom, že jednotky musí nejen zachránit VIP, ale také se stáhnout. Je docela vopruz zkombinovat komplexní prvek stahování, kdy se jednotky mají vzájemně krýt, a to ztřeštěné střídání, za koho hrajete. Pro mě bylo skoro frustrující, když jsem stáhl všechny jednotky, ale než jsem mohl hrát za tu poslední, měli tři nepřátele možnost do ni všechno napálit.



Grafický styl je takový průměrný, ze hry se neposadíte, ale dá se na to dívat

Výsledek na mě působí tak, že se vývojáři tak moc snažili o ten pocit elitních jednotek, že zapomněli na to, co dělá tento žánr krásný. Má to něco do sebe a některé mise mě vážně bavily. Ale tohle prostě není ono.

Víc péče nikdy neuškodí

Vývojáři udělali ještě pár dalších přešlapů. Docela mě štvalo, že kamerou hýbete do určitých pozic a neotáčí se rovnoměrně. Jen to umocňuje poněkud těžkopádný pocit ze hry, který snadno pocítíte tím, že malé místnosti vytváří pocit stísněnosti. Na můj vkus ujdou jednotky dost malou vzdálenost a postavy na mapě se na sebe tak nějak tlačí.



Mnoho technických problémů je nepříjemným trnem v oku

Vizuální stránka je průměrná – nenadchne, neurazí. Technické problémy jsou horší. Hromada vizuálních, kdy se mrtvý nepřítel propadl zemí a postava střílela šikmo, to se dá zvládnout. Občasný problém, kdy nezmizel strop a já neviděl, kam moje postava jde, to bylo mnohem horší.

Je možné, že Chimera Squad není tak příšerné a je pouze silně zastíněné těmi skvělými hrami, ke kterým jsem se poslední dobou dostal. Každopádně právě o tom má práce recenzenta je. Já těch her hrál hodně a mohu je porovnat. A Gears Tactics, Mutant Year Zero: Road to Eden či Phoenix Point jsou dle mého názoru mnohem lepší volby.