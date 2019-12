Xenowerk Tactics: tajný mobilní tip na vánoční svátky | Recenze

Co baví Audiovizuální zpracování

Temná atmosféra

Vybalancovaná hratelnost

Bez nutnosti internetu Co vadí Plná verze není zdarma

Zpočátku trochu složitější

Hrozí stereotyp 7 /10 Hodnocení

Vánoční svátky jsou přesně tím obdobím, kdy se člověk občas cítí provinile, tráví-li čas u herního stroje. Tak nějak to vypadá vůči příbuzným neuctivě. Přesto však existuje způsob, jak působit vcelku nenápadně či prorodinně a zároveň si užít nějakou tu gamesku. Pařan musí být vždy mazaný a využít každého možného prostředku, takže i nepozornosti okolí. Proč tedy nevzít během skupinové terapie pohádkami do rukou mobilní telefon a na pár desítek minut se neponořit do virtuálního světa? Máte-li podobné úniky od princezen, princů, draků a hloupých Honzů v plánu, přinášíme vám jeden tip. Ale kdyby došlo na lámání chleba, od nás ho rozhodně nemáte!

Hlavně potichoučku

Xenowerk Tactics švédského vývojářského studia Pixelbite je totiž perfektní volbou pro dlouhá sváteční odpoledne. Na takové to domácí hrání. Pro chvíle, kdy se nechcete příliš vzdalovat z centra sociálního dění, ale rádi byste se tak trochu odreagovali. V neposlední řadě titul spolehlivě poslouží při trávení nápaditých gastro kreací zahrnující kousek vánočky, trochu chlebíčků, bílý jogurt, krevety s kakaem, banánový shake a utopence. Zkrátka takový ten klasický snídaňový talíř vánočních svátků. Ostatně, i ve chvílích, kdy se tělu nepodaří vše zpracovat běžným způsobem, se otevírá nějaké to okénko pro taktickou strategii. A tím nemyslíme přesun na nejbližší WC.



Ne každý laboratorní experiment vyjde na jedničku

Pojďme ale přímo k věci. Xenowerk Tactics je chladnou a temnou akční strategií, ve které se zhostíte role velitele týmu speciální jednotky, která má za úkol mírnit následky katastrofy v tajné laboratoři kdesi v arktické oblasti. Výbuch zde připravil nehezkou podívanou, zdevastoval krajinu a hlavně přivedl na svět množství krvelačných mutantů. Život zde rozhodně není žádnou selankou a není tedy divu, že povoláni byli jen ti nejlepší. Hlavním úkolem speciální jednotky je především zajištění rozsáhlé oblasti, záchrana přeživších, budování základen, zajišťování vzorků apod.

Od každého trochu

Jak jsme již naznačili, jedná se o akční taktickou strategii v reálném čase, což pro mnohé asi nemusí být zrovna ta nejlákavější kombinace. Obavy ovšem rozhodně nejsou na místě. Xenowerk Tactics se sice drží zmíněného žánru, děje se tak ale s citem a bez zbytečností. Jádro hry tvoří nepříliš rozsáhlý RPG systém, který umožňuje na jednotlivých základnách piplat jak celou jednotku, tak konkrétní jedince.



Experiment v odlehle arktické oblasti přivedl na svět množství nepřátelských emzáků

Bezpečné zóny umožňují ale také rekrutovat další odvážlivce, vylepšovat zbraně či léčit šrámy z boje. Možností není až tak mnoho, vzhledem k mobilnímu hraní ovšem není co namítat. Méně v tomto případě znamená více. Titul lze ovšem z pohledu hratelnosti rozdělit na dvě poloviny. Tou první je management jednotky během pobytu na základnách, která by se dala charakterizovat spíše jako RPG záležitost. Druhou polovinu hry potom tvoří plnění jednotlivých misí v terénu. Právě zde se Xenowerk Tactics mění v akční strategii s náznakem taktických možností. Hratelnost je svěží a pohodlná, i když v začátcích ne zrovna intuitivní. Často připomíná další skvělou mobilní hru tvůrců - Space Marshals.

Lokace jsou až klaustrofobicky uzavřené a umožňují tak vlastně pouze lineární hratelnost

Příkazy můžete dávat jednotce jako celku, popřípadě konkrétním jedincům. To se hodí především v momentech, kdy plánujete využít speciálních individuálních libůstek jako jsou granáty či automatické střelecké věže. Lokace jsou až klaustrofobicky uzavřené a umožňují tak vlastně pouze lineární hratelnost s minimem odboček. Díky této skutečnosti se tak z taktické strategie stává spíše ryzí akční záležitost s náznakem několika možných postupů. A opět, rozhodně to není na škodu.



Je to jen na vás a na vaší speciální jednotce, kterou si upravíte podle svého

Možností je tak akorát, hratelnost je díky vyváženému mixu přímočaré akce a taktického hlediska vzhledem k mobilní verzi skutečně příjemně vybalancovaná. Nechybí ani možnost pozastavit čas a zvážit následný postup, s ohledem na přátelskou obtížnosti se ovšem k takové možnosti asi nebudete uchylovat často.

Nic není zadarmo! Nikdy!

Za splněné úkoly vždy obdržíte zkušenostní body, které budete pochopitelně utrácet na základnách. Nutno poznamenat, že nákupy upgradů nejsou zrovna nejlevnější, postup tak může být pro některé hráče poněkud pomalý. Během přesunů z oblasti do oblasti vás hra informuje o událostech prostřednictvím hráčských karet, které mají přímý vliv na vaše ovečky. V horách dochází k poklesu zdraví, při nálezu nového zdroje zase k navýšení morálky. Časté jsou též momenty, kdy vaše jednotka padne do pasti nepřátelských emzáků, ze kterých se budete muset prokousat. Po stránce hratelnosti asi netřeba co vyčítat. Velký plusem je také fakt, že ke hraní nepotřebujete internetové připojení, což se v dnešní době už jen tak nevidí.

Na poměry mobilní strategie musíme zmínit také povedené audiovizuální ztvárnění, které navozuje hodně potemnělou atmosféru. Bojovat budete v horách, lesích i přilehlých komplexech. Jak je už u studia zvykem, grafika má lehce komiksový nádech, který ale rozhodně neurazí a nátuře hry sedí. Dobrou zprávou je nenáročnost na hardware, jak Huawei P30, tak Xperia XZ2 Compact vše zvládly naprosto s přehledem bez jediného seknutí, zádrhelu či pádu. Titul dokonce moc netopí telefon, při zimních cestách autobusem vás tak moc nezahřeje.

Hratelnost je koncipována na šířku mobilního telefonu, je víceméně přesná a jednoduchá, i když v počátcích ne zrovna intuitivní. Titul naštěstí nehyzdí žádné reklamy, nebudete tak ve svém počínání ničím rušeni. Daní za tuto skutečnost je potom pouze omezená verze hry. Pro tu plnou budete muset investovat 199,- Kč, což rozhodně není málo a osobně bych se asi trochu zdráhal. Vývojáři tak zvolili kompromisní model, ve kterém si přijdou na své téměř všichni. Jak šetřivý hráči, tak i ti, kteří by rádi investovali, ale nechtějí kupovat zajíce v pytli.

Verdikt Xenowerk Tactics je povedenou akční taktickou strategií s RPG prvky, která vyniká především v povedeném mixu správy vaší jednotky a zábavných přestřelek s emzáky. Titul není nikterak překombinovaný a nabízí pohodlnou, přesto však zábavnou hratelnost s temnou atmosférou. Je jisté, že po nějaké době se přece je stereotyp dostaví, do té doby si však budete hašení nepovedeného experimentu užívat. Minimálně tedy do doby, než budete nuceni vysolit dvě stovky. V tento moment vás vývojáři postaví před nejtěžší strategické rozhodnutí celé hry.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.