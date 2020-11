Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze

Co baví Výborný příběh

Hromada vedlejšího obsahu

Ideální start pro nováčky série

Atmosféra japonského podsvětí

Velikost mapy Co vadí Absence dabingu v některých částech

Sekání při přechodech

Opakující se animace

Nevychytaný RPG systém 8 /10 Hodnocení

Yakuza od studia Ryu Ga Gotoku v posledních letech slaví na západních trzích značné úspěchy. Je to nejen díky příchodu na nové platformy jako je PC a Xbox, ale investice přišly i v ohledu lokalizací. Ani sedmý díl hlavní série se ale neobešel bez toho, že si ho nejprve mohli zahrát pouze hráči z Japonska. Like a Dragon na tamním trhu vyšlo už na začátku letošního roku, přičemž k nám se dostalo až nyní. Dle hodnocení z médií jako je Famitsu jsem tedy tušil, co od nového dílu čekat. Je to opravu takový hit, jak naznačovala?

Ideální start

V případě, že vás série Yakuza zajímala, ale odrazovalo vás od ní velké množství dílů, kterými se musíte prokousávat, tak mám pro vás skvělou zprávu. Like a Dragon je ideální pro úplné nováčky. Začíná tady totiž zcela nová příběhová linka a do ní se pustíte s neokoukaným hlavním hrdinou. Tím je Ičiban Kasuga, řadový člen rodiny Arakawa spadající pod klan Tódžo. Je věrný až do té míry, že se přizná k vraždě, kterou sám nespáchal, a to jen proto, aby se jeho rodina vyhnula válce s konkurenčním klanem. Doba pobytu za mřížemi pro něj rozhodně není krátká. Ven se dostává až po 18 letech, a jelikož ho zavřeli na přelomu tisíciletí, tak se venkovní svět změnil k nepoznání.



Přesun z Kamuroča do Jokohamy vyšel Yakuze skvěle

Po této zkušenosti ho ale čeká další rána. Nikdo si ho nepamatuje a ani členové rodiny Arakawa nevypadají, že by s ním chtěli mít něco společného. To samozřejmě Ičiban nehodlá nechat jen tak a snaží se získat odpovědi na otázky ohledně toho, co se dělo během doby, kdy byl ve vězení. Kvůli jeho horlivé nátuře se ale rychle dostává do konfliktu a jen tak tak vyvázne živý. Ve čtvrti Kamuročo, kde se doposud odehrávaly všechny díly Yakuzy, už pro něj ale není místo, a tak nový domov nalézá v Jokohamě. Konkrétně ve čtvrti Idžinčó.

Ano, i prostředí se celkově mění. I když jsem byl k Jokohamě nejprve skeptický, tak jsem si ji nakonec docela oblíbil. Hlavně v nočních hodinách dokáže navodit tu správnou atmosféru díky všudypřítomným světýlkám a neonovým nápisům. Důležité ale je, že stejně jako v Kamuroču se v ní naprosto bez problému po pár hodinách vyznáte. Zatímco velká studia se předhání ve velikosti rozlohy herních světů, Yakuza na to jde trochu jinak. Idžinčó není žádný obr. Jeho rozloha vás ale nijak neomezuje a prostoru pro děj příběhových nebo vedlejších misí je dostatek. Z toho by si mohl vzít příklad například Ubisoft, jehož hry jsou občas až příliš velké na to, kolik zábavy nabízí.



Příběh představuje Ičibana Kasugu, který si neprávem pobyl pěkných pár let ve vězení

Ještě se na chvíli vrátím k příběhu. Nebudu samozřejmě prozrazovat podrobnosti vzhledem k tomu, že je to stěžejní součást hry. Ičibanova hlavní linka je hodně rozsáhlá. Možná byste čekali, že okamžitě po příchodu do Jokohamy bude pokračovat v řešení Arakawy, ale na všechno se jde obloukem. Nakonec do sebe ale všechno zapadne a jednotlivé události včetně několika zvratů perfektně dávají smysl. Také jsou jeho součástí bizarnosti, jaké bych od japonských tvůrců očekával. Přes to, že mě příběh bavil, mě z něj ale nepříjemně vytrhávalo několik věcí, se kterými by Ryu Ga Gotoku mělo do budoucna něco udělat.

"Nakonec do sebe příběhová linka zapadne a jednotlivé události včetně několika zvratů perfektně dávají smysl."

První z nich je dabing. Tedy jeho absence. Z loňského Judgmentu, který pochází od stejného studia jsem byl zvyklý, že konverzace ve vedlejších úkolech probíhaly jen skrz textové dialogy. V Like a Dragon ale tímhle způsobem postavy komunikují i v hlavní dějové lince. Nepůsobí to vůbec dobře zejména proto, že chvíli koukáte na plně dabovaný filmeček a hned na to navazuje část, kde už dabing chybí. Když už se ale na něj dostane, tak je jeho kvalita na výborné úrovni. Celou hru jsem prošel s anglickými titulky a japonským dabingem, který mi k zasazení hry celkově sedí, ale můžete si vybrat i kompletní angličtinu. Na češtinu se tady bohužel nedostalo, takže pro neznalce jednoho z podporovaných jazyků bude velmi náročné příběh pochopit.



Nejen ve vedlejších úkolech, ale i v částech hlavní dějové linie chybí dabing

Vedle toho občas vyprávění hlavní dějové linky naruší událost, která s ní nemá nic společného. Skrz většinu takových se dostanete k vedlejším aktivitám. Přijde mi úplně zbytečné hráče takto nutit, aby se o vedlejší obsah, ke kterému se ještě dostanu, zajímal. Hlavní příběh je totiž obsáhlý sám o sobě a bez problému vám zabere 50 hodin. V napjatých okamžicích jsem se zkrátka nechtěl zajímat o postavy, které se na scéně objevily poprvé. Raději bych se dál věnoval hlavní lince, ale v některých chvílích jiná možnost není.



Vedlejšího obsahu je hromada a zvládne vás zabavit na spousty hodin

Vedlejší obsah rozšiřuje hru o další desítky hodin. Do toho spadají vedlejší příběhy, hromady aktivit jako je hraní miniher, sbírání plechovek, hraní si na hrdinu, kompletace zdejší varianty pokédexu a spousta dalšího. Co se této části týče, není Yakuza: Like a Dragon žádný drobeček. Už přímo v menu hry si můžete zahrát jeden ze tří dílů bojovky Virtua Fighter. Skrz tuto možnost musíte hrát v multiplayeru, ale když narazíte na herní automat přímo při procházení Jokohamou, můžete se směle pustit do hraní i sami.

"Nové aktivity se odemykají postupně, a tak se vždy bez problému zorientujete. Na druhou stranu se ale o většinu z nich nemusíte zajímat, pokud nemáte zájem."

I přes to, že je toho hromada, vás tím hra nijak nezahlcuje. Nové aktivity se odemykají postupně, a tak se vždy bez problému zorientujete. Na druhou stranu se ale o většinu z nich nemusíte zajímat, pokud nemáte zájem. Mě třeba vůbec nechytila minihra s vedením malého obchůdku, který Ičiban pomáhá dostat z dluhů. Oproti tomu mi minipříběhy s obyvateli Jokohamy přišly mnohem zábavnější. Navíc se skrz ně můžete dostat k dalším nepovinným aktivitám, penězům, předmětům nebo navážete známosti, které vám mohou pomoci během četných soubojů.

Bojuj jako drak, ale s rozmyslem

Systém boje si prošel oproti předchozím dílům obrovskou změnou. Už to není o zběsilém mačkání dvou tlačítek. V Like a Dragon souboje probíhají jako v klasických tahových JRPG hrách. Z počátku mi tato změna nepřipadala jako dobrý nápad. Pro styl, jakým byla Yakuza doposud zpracovávána, se dle mého více hodil původní akční systém. Teď musím nicméně uznat, že i tahový systém Yakuze sedí a je na vkusu každého hráče, který z nich bude pro něj ten pravý.



Akční soubojový systém se změnil na tahovku z klasických JRPG

Celkově funguje velmi jednoduše. Každá postava během svého tahu může použít jednu schopnost, útok nebo předmět. Ičiban může mít v partě až čtyři členy a proti nim se ve většině případů staví početní přesila. Pořadí, ve kterém postavy útočí se určuje podle statistik. Jako ve správném RPG je jich tady spousta. Ovlivňuje je úroveň postavy, její vybavení a úroveň povolání. Jak jsem ale zjistil, tak je nejdůležitější právě ona úroveň. Yakuza: Like a Dragon vás nijak nenutí ke grindu a na omezení podle levelu narazíte v minimu případů. Před některými misemi si ale stejně budete muset odskočit, abyste získali trochu zkušeností, peníze, nebo lepší vybavení. Stačí totiž, aby byl nepřítel tak o dvě úrovně výše a útoky Ičibana a jeho party ho jen lechtají. Souboje tedy v tomhle ohledu nejsou úplně vychytané.

Výše zmíněná povolání mi pak přijdou jako prvek, který tvůrci do hry nemuseli vůbec přidávat. Jedná se o mechaniku, díky které se členům party mění schopnosti a vzhled. S jejich zlepšováním narůstají statistiky a odemykají se nové speciální útoky. Jakmile ale jedno z nich dostanete na vyšší level, tak prakticky už nemáte důvod měnit. Aby byla i další povolání tak užitečná, museli byste strávit hodiny grindováním na řadových nepřátelích.



Statistiky hrají vedlejší roli. V soubojích je nejdůležitější úroveň

Sám Ičiban si pak vedle toho ještě vylepšuje osobnost. Podle toho, jaké vybíráte odpovědi v konverzacích nebo co plníte za činnosti se mu zvyšuje jeden z atributů, mezi kterými je inteligence, vášeň nebo charizma. S jejich zlepšováním by se vám měly otevírat nové možnosti v dialozích a využití najdou i při obchodování. Na hlavní dějovou linku ale nemají žádný vliv. Příběh je totiž lineární, takže na žádná rozhodnutí ani dojít nemůže. Sám jsem rozdíl poznal jen v konverzacích s ostatními členy party při utvrzování vztahů, které sice nejsou povinné, ale vaši společníci díky nim získávají více bodů zkušeností.

Nemohu opomenout ještě jednu velmi důležitou věc – technické zpracování. Grafiky na tom není Like a Dragon vůbec špatně. Ryu Ga Gotoku se stále drží své typické stylizace, kdy s reálně vypadajícím světem kombinují fantasy prvky. Prostředí působí výborně, ale pár kazů na kráse se přeci jen najde. Tím nejvýraznějším je bezpochyby zasekávání při přechodech mezi filmečky, dialogy a samotným hraním. Rozdíly mezi některými filmečky mi navíc přijdou propastné. Kombinace útržků z enginu hry a předrenderovaných částí v dnešní době už zkrátka nefunguje tak dobře, jako tomu bylo v minulosti.

"Zatímco některé tituly se chlubí tím, že nerozpoznáte, jestli ještě koukáte na naleštěnou cutscénu nebo už máte ovládání postavy v ruce zase vy, Yakuza tyto přechody nezvládá."

Zatímco některé tituly se chlubí tím, že téměř nerozpoznáte, jestli ještě koukáte na naleštěnou cutscénu nebo už máte ovládání postavy v ruce zase vy, Yakuza tyto přechody naprosto nezvládá. Hrál jsem na PlayStationu 4, takže je to možná nedostačujícím výkonem, ale to vývojáře nijak neomlouvá. Obrazovka v takových chvílích na chvíli zamrzne a v prvních takových situacích jsem si nebyl jistý, jestli náhodou není něco špatně s mojí konzolí. Doufám, že ve verzích pro novou generaci, kde by se počet snímků za vteřinu měl také zvednout ze 30 na 60, tohoto neduhu Like a Dragon zbaví.



Rozdíly mezi předrenderovaným filmečkem a animací v enginu jsou vidět na první pohled

Ani s animacemi to není zase tak slavné. Netrhají se a vypadají přirozeně, ale problém přichází v moment, kdy se pustíte do boje s vícero nepřáteli nebo kdy probíhá davová scéna. Když několik postav dělá naprosto identické pohyby doprovázeny stejnou hláškou, tak to působí opravdu komicky. Chápu, že s takovým množstvím postav a obsahu není nic jednoduchého udělat každou z nich unikátní. Kdyby to nebylo tak moc na očích, určitě by to pro mě nebyl problém, ale v této podobě se to zkrátka nedá přehlédnout.

Hry z Japonska byly vždy odlišné od západní produkce a Yakuza: Like a Dragon to také dává pořádně najevo. Je plná naprostých bizarností, narážek a odkazů. Vývojáři se ani nebojí jmenovat. Očividně jsou velkými fanoušky série Dragon Quest, jejíž jméno padne během hlavní dějové linky hned několikrát. Také si vzali trochu inspirace z Pokémonů a přidali do hry vlastní verzi pokédexu, ve zdejším světě známou jako sujidex. Místo záznamů o všelijakých potvůrkách tady najdete informace o nepřátelích, se kterými jste bojovali. Součástí popisu je mimo statistik i rarita a některé vzácné kousky není lehké najít. Za jeho kompletaci má pro Ičibana šílený profesor Sujimon odměnu.



Jokohama skrývá spoustu bizarností

Yakuza svůj styl ani po letech nezapře, a to jsem tyto neobvyklosti jen nakousnul. Na zbytek už si budete muset přijít sami. Přeci jen by to nebylo ono, kdybych vše prozradil a vy byste tak přišli o všechna překvapení.