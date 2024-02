Z posledního traileru na předělaný Silent Hill 2 nemají radost ani sami vývojáři. Prý hru nevystihuje

Na poslední prezentaci State of Play se mimo jiné objevila také ukázka z očekávaného remaku hororu Silent Hill 2, na kterém pracuje studio Bloober Team s tím, že vydání stále zaštiťuje Konami. Ohlasy na trailer jsou přinejmenším rozporuplné. Silent Hill přeci jen nemá být o neustálé akci, která navíc v ukázce nevypadá zrovna vyladěně. Vypadá to ale, že v tomhle případě je na vině vydavatel. Z vývojářského týmu se totiž také ozývají nespokojené názory.

Na trailer padl dotaz během rozhovoru pro polský web Inwestorzy.tv, kde odpovídal prezident studia Piotr Babieno. Ten uvádí, že nejnovější trailer není tou správnou reprezentací hry, na které Bloober Team momentálně pracuje, a chápe negativní zpětnou vazbu. „Sám jsem psal negativní komentáře.“ Dodává, že marketing má kompletně pod palcem Konami, které, jak dobře víme, v herním průmyslu v posledních letech zrovna neválí.

Ujistil také fanoušky, že až uvidí pořádnou ukázku z hraní, tak na remake ještě změní názor. Je to opravdu zvláštní situace, ale vzhledem k tomu, že je řeč o Konami, tak nám nepřijde nepravděpodobná. Jen chvíli po zveřejnění traileru se také objevovaly komentáře s tím, že záběry použité z traileru pocházejí z rok staré verze, což se dá pochopit jen těžko. Tato informace ale není potvrzena z oficiálních zdrojů. Zatím nicméně nevíme, kdy si budeme moci sami novou verzi Silent Hil 2 osahat. Mělo by to být každopádně ještě letos.

Zdroj: VGC