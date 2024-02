Z Project L se stává 2XKO. Riot Games chystá vydání své bojovky na příští rok pro PC a konzole

Už je to pár let, co Riot Games během oslav svého výročí oznámilo vývoj projektů, které budou vznikat vedle League of Legends. Valorant a Legends of Runeterra vyšly vcelku záhy, na bojový Project L ale stále čekáme. S novým videem ale přišla porce nových informací včetně oficiálního jména. Bojovka od Riotu bude známá jako 2XKO.

Jméno je to zvláštní, ale třeba se uchytí. Pokud jste nezachytili, o co přesně jde, tak 2XKO bude tradiční bojovka, ve které na každé straně budou stát dva hráči a střídat se na bojišti. Zároveň ale bude možné hrát sólo s tím, že jeden hráč ovládá dva šampiony. Prozatím jsou ze soupisky odhaleni pouze Darius, Ekko, Ahri, Yasuo a Illaoi, známé tváře z League of Legends. Půjde o free-to-play záležitost, která by se v příštím roce měla dostat na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Oznámení jména přišlo z toho důvodu, že vývoj přechází do velmi pokročilé fáze a tým se v poslední době značně rozšířil. V průběhu roku bude Riot stále sbírat zpětnou vazbu na veletrzích či turnajích, jako je EVO. V průběhu roku nám pak o 2XKO řeknou víc a na další novinky bychom neměli čekat tak dlouho, jak bylo doposud zvykem. Později v letošním roce také dojde na playtest, kterého se můžete zúčastnit z pohodlí svého domova. Přihlásit se můžete na oficiálních stránkách a třeba zrovna vám se poštěstí a dostanete přístup.