Z projektu Leonardo je ovladač Access. PlayStation odhalil podrobnosti o své sadě pro přístupnější hraní

PlayStation na začátku letošního roku představil upravitelný ovladač, který umožní hraní i lidem s nejrůznějšími vadami. U Xboxu podobnou roli zastává Adaptive Controller. Sada od Sony se bude jmenovat Access a v novém příspěvku na blogu se podělili o náhled na to, jak přesně bude jeho používání fungovat. Zatím ale stále neznáme cenovku ani datum, kdy se dostane mezi hráče.

Na Accessu bude možné upravit všechna tlačítka i analogové páčky. To se týká jejich polohy i velikosti. Pokud by to stále nebylo dostatečné, do ovladače je přes čtveřici AUX 3,5mm konektorů možné připojit další samostatná tlačítka či páčky. V tomhle ohledu by měla být podporovaná široká škála produktů od výrobců třetích stran.

Poprvé jsme dostali také náhled na to, jak bude fungovat nastavení ovladače přímo v konzoli. Přenastavení tlačítek je samozřejmostí. Některá z nich můžete deaktivovat nebo si na jedno nastavit dva různé výstupy. Užitečná jistě také bude funkce Toggle, se kterou hráč nemusí tlačítko neustále držet. Třeba u závodních her to může vypadat tak, že tlačítko pro akceleraci stačí jednou zmáčknout a auto přestane zrychlovat až po opětovném stisknutí.

U páček pak lze nastavit i mrtvé zóny, tedy určit, jak velký pohyb musí hráč s páčkou udělat, aby to konzole zaznamenala. Aby nebylo nutné do nastavení sahat pokaždé, co hráč přejde k jiné hře, může si vytvořit několik profilů rozdělených na jednotlivé hry či žánry.

Rozsáhlé možnosti upravitelnosti se netýkají jen jednoho ovladače. V jednu chvíli můžete na PlayStationu 5 využívat dva ovladače Access a jeden klasický DualSense k tomu. Skrz bezdrátové připojení se spojí dohromady a konzole je bere jako jeden velký virtuální ovladač.

Ovladač Access každopádně není jediný způsob, jak Sony hodlá dělat svoji konzoli přístupnější. Pomůcky se objevují stále častěji i přímo ve hrách a PlayStation hodlá dělat vylepšení i v softwaru své konzole, aby v něm orientace byla jednodušší, ať už má hráč jakoukoliv vadu. Za nás by bylo rozhodně načase, aby přišla alespoň čeština pro čtečku obrazovky.