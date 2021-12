Z Ubisoftu hromadně odchází vývojáři. Může to mít nepříjemné následky na budoucí hry

Internetem začínají kolovat znepokojivé zprávy o hromadném odchodu zaměstnanců od vydavatele Ubisoft, což se začíná negativně podepisovat na jeho fungování a především vývoji budoucích her. O situaci informuje web Axios.

Vše přitom začalo nenápadně už před několika týdny. Už pět nejdůležitějších lidí z celkových 25 vývojářů, pracujících na projektu Far Cry 6, opouští loď, stejně tak 12 vývojářů z celkového počtu 50 z projektu Assassin's Creed Valhalla. Také lidé z dalších, menších týmů odchází. Ubisoft Toronto a Ubisoft Montreal každý přišel o cca 60 zaměstnanců a mnohé projekty se prozatím zastavují kvůli nedostatku vývojářů.

Důvodů může být hned několik. Kromě samotné epidemie koronaviru a nízkých platů jde především o zajímavější podmínky u konkurenčních společností, kreativní frustraci či nepříjemné problémy se sexuálním obtěžováním, které se řeší poslední rok.

Ubisoft v oficiální zprávě nepropadá panice a nemluví o odchodu jako o něčem, co by mohlo výrazněji ovlivnit vývoj her. Paralelně ale také agresivní hledá posily do týmů a najímá nové lidi, aby pokryl ztráty. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet po novém roce.