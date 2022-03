Za 240 Kč můžete získat přes 500 her. Peníze půjdou na pomoc Ukrajině

Centrum indie her a dalšího obsahu Itch.io uspořádalo sbírku Bundle for Ukraine. Za minimálně 10 dolarů (240 Kč) získáte 991 položek od 732 různých autorů. V nabídce je 572 her pro PC, 317 deskovek (pravidla v PDF), dále pak soundtracky, knihy, komiksy a další digitální drobnosti.

Obchod vyzývá, že kdo může, nechť zaplatí víc. Nejštědřejší přispěvatel poslal 1500 dolarů, průměrná částka je 15 dolarů. Celková hodnota zmíněných titulů je přes 6500 dolarů. Zatím se sbírky zúčastnilo přes 27 tisíc lidí a poslali více než 410 tisíc dolarů.

Itch.io peníze rovnoměrně rozdělí mezi dvě dobročinné organizace International Medical Corps a Voices of Children, které budou pomáhat obětem války na Ukrajině. Samo se přitom vzdá veškerých provizí a kompletní částku pošle charitě.

Balík obsahuje hromadu chválený her nezávislých autorů jako Celeste, Crosscode, Kingdom: Two Crowns, Superhot, Towerfall Ascension, Baba Is You nebo také český Attentat 1942. Všechny jsou bez DRM ke stažení rovnou z Itch.io (klíče pro Steam k dispozici nejsou). Kompletní seznam 991 položek najdete v další kapitole.