Za odložením Cyberpunku prý stojí slabé konzole, největší problém má Xbox

Vydání Cyberpunku 2077 se posunulo z dubna až na září a herní svět začal dumat nad tím, proč se tak stalo. Podle prohlášení vývojářského studia CD Projekt Red šlo především o doladění detailů komplikovaného a provázaného světa, který má ve hře propojovat veškeré vaše činy a dělat z průchodu hrou unikátní zážitek.

Polský insider Borys Niespielak teď ovšem přišel s informací, že skutečnou příčinou zdržení vydání je, že konzole hru prostě nezvládají a vývojáři tak musejí ještě zapracovat na optimalizaci. Největší problémy jsou podle jeho zpráv s během hry na Xboxu One. Není jasné, jestli jde pouze o problémy s původními verzemi herních zařízení, nebo jsou potíže i s PS4 Pro a Xbox One X. Kdyby tyto potíže byly v průběhu ledna vyřešené, ke zpoždění by podle Niespielaka nedošlo.

Pokud by se tato informace ukázala jako pravdivá, nebylo by se moc čemu divit. Když se totiž hra ukázala na E3, mnozí tvrdili, že musí stoprocentně jít o titul pro novou generaci. Její vizuál vypadal naprosto fantasticky a jen málo hráčů nemělo pochybnosti o schopnosti hru optimalizovat pro současnou generaci. Doufejme, že ať už je přidaný čas potřebný k čemukoliv, bude využitý efektivně a podaří se hru dotáhnout k dokonalosti i pro hráče se slabšími stroji.