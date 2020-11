Za týden vychází WoW: Shadowlands, podívejte se na čerstvý trailer

World of Warcraft: Shadowlands vychází už za necelý týden a Blizzard samozřejmě nezapomíná ještě naposledy lákat milovníky světově populárního MMORPG na novou expanzi. Tentokrát se hra předvádí v krátkém traileru, který opět vypadá fantasticky i když není tolik nabitý akcí či dalšími střípky příspěvku. I tak jde ale o efektní a vydařenou podívanou. Podívat se na něj můžete níže.

World of Warcraft: Shadowlands jsme se původně měli dočkat podstatně dříve, ale kvůli odkladům vychází nový datadisk až 24.11. Hra se dle vývojářů zdržela především kvůli balancování závěrečného obsahu hry tak, aby bylo co nejméně sahat do hry různými úpravami a patchi. Jste připraveni na novou kapitolu World of Warcraft?