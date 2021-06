Zábavná arkádovka Knockout City nalákala už 5 milionů hráčů

Komiksově laděná týmovka Knockout City dorazila na trh ve své plné verzi teprve nedávno a už dokázala nalákat přes 5 milionů hráčů po celém světě. Agresivní vybíjení v uličkách města očividně má své kvality a rozhodně tomu pomáhá i fakt, že až do 25 úrovně ji lze hrát zcela zdarma na všech platformách.

Knockout City nyní můžete hrát zdarma až do úrovně 25

"Od vydání jsme zaznamenali 5 milionů rváčů, co se připojili k zápasům, stovky tisíc vytvořených týmů, přes půl miliardy KO a miliony hodin sledovaných záběrů ze hry," píše se na oficiálních stránkách EA. "Kdo by tušil, že se můžete skamarádit nad házením míče do obličeje."