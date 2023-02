Začal první letošní Steam Next Fest. Vyzkoušejte stovky nadcházejících her zdarma. Je mezi nimi i slovenská novinka

Steam pokračuje ve své tradici z minulých let i letos, a tak si tento týden můžeme vyzkoušet s předstihem hromadu her, jejichž vydání se teprve chystá. Stačí zamířit na rozcestník přímo na Steamu a stáhnout si demoverzi čehokoliv, co vám padne do oka. Každý si takhle všechny zdejší hry může vyzkoušet zdarma až do 13. února. Abyste do toho nešli na slepo, máme pro vás pár doporučení.

Začít můžeme s HeistGeist, příběhovým RPG od slovenského studia Doublequote. V něm se podíváme do kyberpunkové střední Evropy v roli pouliční zlodějky Alexandry. Společně s dalšími zločinci chystá větší akci, ve které se nevyhne soubojům s nepřáteli. Ty tady fungují skrz kartičky, což se osvědčilo u her jako je Slay The Spire nebo Monster Train.

Mezi nejžádanější hry tohoto Next Festu patří Dark and Darker. Hráči ho častokrát nazývají jako fantasy Escape from Tarkov. Na výpravách do temnot podsvětí se musíte vypořádat s potvorami ovládanými umělou inteligencí, ale nesmíte zapomínat ani na skupiny ostatních hráčů, kteří vás mohou obrat o loot. Akci vidíte z pohledu první osoby a možností, jak si svého lovce pokladů můžete uzpůsobit, je velké množství. Nechybí klasiky jako rytíř s mečem v ruce nebo mág schopný nepřítele spálit na popel.

Velmi zajímavě vypadá také detektivka Shadows of Doubt, ve které se staneme soukromým očkem v alternativních 80. letech minulého století. Případů máme víc než dost a za jejich vyřešení nás čeká odměna. Mimo to ale můžete třeba prodávat informace. Tahle hra je zajímavá i na pohled díky 3D pixelartu.

Z větších jmen tady máme metroidvanii The Last Case of Benedics Fox, která byla oznámena na jedné z posledních prezentací Microsoftu. Na konci dubna si ji budete moci zahrát skrz Game Pass. Ochutnávku z tohoto temného světa inspirovaného Lovecraftem si můžete projít už teď. Čeká vás rozsáhlý svět a řešení záhad. Abyste se ale dostali až na konec, musíte nejdřív získat schopnosti či pomůcky, které vás posunou zase o něco dál.