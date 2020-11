Začátkem roku 2021 si budeme moci zkusit betu Blood Bowl 3

Bloodbowl se chystá na další plnohodnotnou sezónu, kterou se stává třetí díl oblíbené hry. První hráči budou moci na nekompromisní souboje na hřišti moci sáhnout začátkem příštího roku, kdy se do bojů o vítězství vrhnou hráči s přístupem do beta verze. Podle dostupných informací by beta měla být přístupná pouze PC hráčům. Přímo se blog post zmiňuje o těch, kteří si předobjednají deskovku Blood Bowl: Second Season Edition. Nemělo by však jít o jediný způsob, jak se do bety dostat.

Na nový díl Blood Bowlu se mohou těšit majitelé PC, Xboxu Series X/S, Xboxu One, PS4, PS5 a Nintenda Switch. Do hry nakouknou nové týmy, objeví se také nová pravidla a to vše bok po boku s možnostmi ničit vaše nepřátele dlouhými chapadly, sekačkami na trávu a dalšími kreativními a brutálními způsoby. "Zábavnější, krvavější a spektakulárnější než kdy dříve. Blood Bowl 3 bude hitem pro fanoušky univerza a strategických her. Při vydání bude hra zahrnovat dvanáct týmů s jejich vlastními hřišti či roztleskávačkami. Kampaně, multiplayerové režimy a možnosti editace budou větší než kdy dříve v sérii Blood Bowl byly," slibují vývojáři.

Blood Bowl 3 se má na výše zmíněné platformy podívat někdy v průběhu roku 2021.