Zachraňte příšerky: jeee, ta je tak roztomilá | Recenze

Co baví Zaujme mladší...

... ale i starší hráče

Poměr cena/výkon Co vadí Není moc variabilní 7 /10 Hodnocení

Těsně před Vánoci loňského roku se do stáje rodinných her od Mindoku postavil nový kůň – jednoduchá eurovka Zachraňte příšerky! plná roztomilých stvořeníček, která potřebují vaši pomoc. Ostatně, kdo by odolal umolousanému a uplakanému Kerberovi, Mantikoře nebo Baziliškovi? Přiznáme, že i my jsme po přečtení propagačních materiálů vytahovali peněženku, protože příšerky zkrátka potřebují pomoct! Nechceme si proto ani představit, jaké to asi bude být v kůži rodičů dětí, které hru uvidí někde v obchodě…

Na začátku hry si každý hráč vybere svou příšerku – kromě již zmíněných máte na výběr ještě Orka a Draka. Ať už si vyberete kohokoli (záleží opravdu jen na vkusu každého soudruha), dostanete šestici oboustranných dílků příšerky a její základní panel. Do něj si svého malého svěřence poskládáte tak, aby měl každý dílek jeho těla nejnižší úroveň, nachystáte plán s hracími žetony a můžete začít.

Své příšerce můžete pořídit luxusní pelíšek i hřiště s prolézačkami

Kromě toho, že můžete „vylepšovat“ jednotlivé části těla příšerky, jí můžete pořizovat pelíšky, kupovat diamanty nebo stavět hřiště. Speciální typ žetonů jsou pak žetony přání, které vám na konci hry dají body například v hodnotě úrovně určené části těla vašeho svěřence nebo v závislosti na počtu pelíšků. Hra končí v momentě, kdy je do nabídky umístěn poslední žeton ze zásoby, poté má ještě každý hráč jeden tah. Poté dojde k přepočtu bodů. Ty můžete získat buď z jednotlivých dílků, dílů přání a úkolů, jež se vyhodnotí právě na konci hry.

Zachraňte příšerky využívá mechanismus času podobně jako Théby, dnes už poněkud letitý kousek z archeologického prostředí nebo novější cthulhuoidní AuZtralia. Ve svém tahu si vybere jeden z nabízených dílků a poté se posunete po počítadle času o tolik polí, jaká je hodnota dílku. Pokud si vezmete ten nejdražší, může se vám stát, že se dostanete až příliš daleko před své soupeře a ti tak budou mít tah navíc. V této hře totiž hráči nepřichází na řadu postupně – na tahu je ten, kdo je momentálně poslední na časové stupnici. Častokrát tedy budete muset přemýšlet, jestli se vám skutečně vyplatí brát daný dílek, nebo jestli se raději nespokojíte s jiným.

Nevyplatí se přitom soustředit se jen na jednu věc. Je třeba dávat si proto pozor, abyste v honbě za co nejlepšími pelíšky nezapomněli na vylepšování těla příšerky a naopak. Ostatně některé úkoly vám přímo odeberou body, pokud se na jejich plnění vykašlete. Také se po očku vyplatí sledovat ostatní hráče a jejich příšerky, aby se vám nestalo, že vám někdo vyfoukne úkol, na nějž si už tři kola brousíte zuby.

Přestože je hra určena především pro děti, užijí si ji také starší a – co je velké plus – zkušenější hráči. Díky mechanismu managementu času a faktu, že se musíte soustředit na více oblastí se totiž jedná o poměrně dost přemýšlecí a počítací záležitost, která vám navíc nezabere více než 45 minut. Na menší děti mohou být Příšerky přece jen poněkud složitější, ale právě pro tento případ autoři vymysleli také zjednodušená pravidla, díky nimž si můžete hru zahrát také s mladým potěrem. Co se počtu hráčů týče, nás nejvíce bavila hra ve 3-4 hráčích. Ve dvou nejsou Příšerky špatné, ale musíte mít na paměti, že vás může potopit byť jen jedna jediná chyba.

Vizuální zpracování Příšerek odpovídá cílové skupině hráčů. Nečekejte majestátní draky, ani drsné orky – místo nich tady totiž máte roztomilé příšerky, kterým musíte utřít bláto z pacek a usušit slzy. Velmi oceňujeme také podařený insert, v němž má prakticky každý komponent své místo (a dokonce máte v krabici návod na to, co kam patří).

Název: Zachraňte příšerky!

Vydavatel: Mindok

Počet hráčů: 2-5

Herní doba: 40 minut

Doporučený věk: od 8 let

Doporučená cena: 539 Kč