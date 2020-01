Zadarmo nebo se slevou: akce na DLC a skákačka Horace zdarma

Epic Games Store – Horace zdarma Spolu s poslední tiskovou zprávou Epic Games oznámilo, že rozdáváním her zdarma bude pokračovat i v letošním roce. Původní plán se tedy mění, ale my s tím rozhodně problém nemáme. Tento týden si do své knihovny můžete přidat akční plošinovku Horace. Tento titul není moc známý. Pracovala na něm dvojice vývojářů a vyšel pod záštitou vydavatelství 505 Games. Pro hráče skákaček to ale jistě bude vítaný přírůstek do sbírky. Úvodní levely se mohou zdát naprosto banální. Po chvíli hraní budete objevovat stále nové mechaniky, se kterými se zvedá i náročnost úrovní. Exkluzivity Epicu vydělaly v minulém roce nejvíce peněz Hratelnost je obalena příběhem, ale o ten se nemusíte zajímat, pokud vám jde jen o samotný požitek ze skákání. I když jsou pod Horacem podepsaní jen dva vývojáři, tak s ním strávíte kolem 15 hodin. Jen se nenechte odradit pixelartovou stylizací, která místy může působit až moc jednoduše.

Xbox Store – Countdown Add-on Sale V posledních letech není nic neobvyklého na tom, že k velkým AAA hrám po čase vyjde nějaký dodatečný placený obsah. Občas to nejsou zrovna nízké ceny, a proto se vyplatí počkat na slevu jako je ta aktuální na Xbox Store. Zahrnuje DLC a Season Passy do spousty různých her. Pokud byste se zase jednou chtěli s holohlavým zabijákem vydat na nějakou misi, tak jich pár najdete v Expansion Passu pro Hitmana 2 (550 Kč). Ten zahrnuje nové lokace, mapy pro mód Sniper Assassin a kosmetické úpravy. Microsoft slibuje na výstavě E3 velké věci, ukáže budoucnost Xboxu Také fanoušci série Assassin’s Creed by měli zpozornět. Je tady k dispozici spousta DLC pro poslední díly této série. Obzvlášť u posledních dvou se po dodatečném obsahu vyplatí pokukovat, protože to vůbec není malá porce. Třeba takový Season Pass pro Origins (540 Kč) zahrnuje dvě velké expanze, upgrady, vyšší level cap a další maličkosti. Akce zahrnuje i upgrady základních verzí her na dražší edice. Do toho se řadí třeba Definitive edice pro Shadow of the Tomb Raider (275 Kč). Mimo velkých her můžete narazit i na slevy doplňků pro free-to-play tituly jako je Brawlhalla nebo Black Desert.

Humble Sweet Farm Bundle Už je to nějaká chvíle, co jsme na Humble Bundlu viděli balíček her, který by stál za to. Nyní přichází s nabídkou pro hráče, kteří mají rádi farmaření a oproti hektickým střílečkám preferují spíše relaxační hratelnost. Všechny tituly, které ve Sweet Farm Bundlu najdete, mají na Steamu velmi pozitivní hodnocení. V první tieru, který již tradičně stojí jeden dolar, najdete trojici titulů. Nepatří zrovna mezi známé kousky, ale za tu cenu určitě neurazí. Spadají do něj Niche – a genetics survival game, MagiCat a Evergarden. Studio Amanita Design potichu vydalo svoji novou českou hru Pilgrims Druhý stupeň (7,1$) už je zajímavější. Dostanete další trojici her, ve které je i český Samorost 3. Kromě této roztomilé adventury je tam ještě Equilinox a Ultimate Chicken Horse. Balíček pak uzavírá třetí tier (10$) s jedinou hrou. Je jí Stardew Valley, velmi oceňovaná hra, ve které si stavíte svoji farmu, seznamujete se s lidmi z městečka a můžete dělat spoustu dalších aktivit. Častokrát je popisované jako duchovní nástupce série Harvest Moon. Po dlouhém čekání se do hraní můžete konečně pustit i v multiplayeru.

Uplay – DLC & Season Pass sale Nejen na Xboxu probíhá sleva na dodatečný obsah pro hry. I na PC si k ubisoftím titulům můžete dokoupit Season Passy a DLC za zvýhodněnou cenu. Hlavními lákadly jsou tentokrát balíčky pro dvojici titulů Toma Clancyho. Jak v případě The Division 2 (12$), tak Ghost Recon Wildlands (24$) je k dispozici Year 1 Pass. Raibow Six Siege je stále populárnější a ani tato akce v aktuální nabídce nechybí. V tomhle případě se jedná už od Year 4 Pass (18$). Stejně jako u těch předchozích jsou jeho nejdůležitější složkou noví operátoři a mapy. Návrat Prince of Persia je na spadnutí, spekulace lákají na únorové odhalení Nezapomnělo se ani na sérii Assassin’s Creed. Season Pass k Odyssey (20$) tady najdete za stejnou cenu, jako ten pro Origins na Xboxu. Mimo to tady jsou ale i balíčky třeba pro Black Flag nebo Syndicate. Ani ostatní velké série Ubisoftu neabsentují. Ať už je to Far Cry nebo Anno, pro každou z nich se tady něco najde.

Stále probíhá: Humble Choice Nový měsíc, nová nabídka her v Humble Choice. Zatím to vypadá, že se tomuto programu podařilo bez problému nahradit Humble Monthly, které fungovalo docela dlouhou dobu. Jak Choice funguje, jsme si vysvětlovali v předchozím souhrnu, takže pojďme rovnou ke hrám. Jako největší lákadlo je momentálně Middle-Earth: Shadow of War. Druhý díl této akční adventury vás opět zavede do Mordoru a přilehlých oblastí. Tentokrát budete budovat armádu, zabírat pevnosti a starat se o jejich provoz. Komunita z něj sice nebyla tak nadšená, jako z prvního dílu, ale stále patří mezi nejlepší hry zasazené do tohoto univerza. The Lord of the Rings: Gollum dorazí i na novou generaci konzolí Vedle toho je tady například pátý díl Street Fighteru. Ten sice stále nedosáhl legendárního statusu jako se to povedlo Street Fighteru IV, ale to možná přijde s Arcade edicí, která by měla vyjít začátkem roku. Celkově je na výběr 12 titulů. Zbytek nejsou jen bezvýznamné záležitosti, můžete si vzít třeba Dirt Rally 2.0 nebo Graveyard Keepera. Volba je opět na vás a počet, které si aktivujete, se odvíjí do typu předplatného.