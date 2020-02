Zadarmo nebo se slevou: asasíni zdarma a akce s Bethesdou

Epic Games Store – Assassin's Creed Syndicate a Faeria zdarma Minulý týden to bylo Kingdom Come: Deliverance, tentokrát tady má pro hráče Epic Store další velkou hru. Ubisoft se v minulém roce také podělil o nejeden titul a pokračuje s dalším dílem ze série Assassin’s Creed. Jedná se o Assassin’s Creed Syndicate, což je poslední díl, který se drží starého stylu hratelnosti. Až poté přišel příklon k RPG žánru v AC Origins a Odyssey. V Syndicate se podíváme do viktoriánského Londýna, kde se sourozenci Jacob a Evie Frye musí vypořádat se zdejšími templářskými operacemi. Exkluzivity Epicu vydělaly v minulém roce nejvíce peněz Již tradičně Assassin’s Creed vyniká výborným zpracováním prostředí. V Londýně si můžete prohlédnout ty nejznámější stavby a v rámci příběhu narazíte i na slavné historické osobnosti. Stejně jako v případě Kingdom Come je i tentokrát k dispozici pouze základní hra. Pokud chcete DLC, budete si je muset dokoupit samostatně. Vedle toho bude ještě zdarma dostupná i menší Faeria. V této strategii zaměřené na multiplayer najdete i kampaň pro jednoho hráče zahrnující až 20 hodin obsahu. Faeria vychází z mobilní hry a je k ní dostupná celá řada rozšíření.

GOG – Bethesda Publisher sale Bez DRM ochrany si tento týden můžete za zvýhodněnou cenu pořídit celou řadu her od vydavatelství Bethesda. V posledních letech sice nemá zrovna valnou pověst díky jejich výtvorům jako Fallout 76 nebo Wolfenstein Youngblood. Nemůžeme mu ale upřít, že má stále v portfoliu celou řadu výborných titulů. Jako největší lákadlo GOG prezentuje sérii Dishonored. Kromě jednotlivých dílů tady najdete i Dishonored: Complete Collection (23$). Ta zahrnuje první dva díly spolu se standalonem Death of the Outsider. Vzhledem k tomu, že první Dishonored je tady v Definitive edici, tak spolu se základní hrou dostanete i obě příběhová DLC. Představilo se Weird West, nová hra od tvůrců Dishonored a Prey Stejně tak je k dispozici i celá novodobá série Wolfensteina. New Order (6,6$) dokázal, že singleplayerové FPS střílečky mají stále co nabídnout. Za stejnou cenu si pak můžete pořídit i samostatné Old Blood. Pokud byste radši ale něco staršího, rozhodně doporučujeme Return to the Castle Wolfenstein (2,4$). Vedle Wolfensteina samozřejmě nesmíme zapomenout na Doom. Nejnovější díl z roku 2016 tady sice nenajdete, ale původní trilogie by neměla chybět v knihovně žádného hráče. Ultimate Doom (2,4$) si tak můžete doplnit o balíček Doom II + Final Doom (3$) a BFG edici Dooma 3 (6,6$).

Humble Choice S dalším měsícem přichází nová nabídka her v Humble Choice. Jak funguje nový systém, který nahradil Humble Monthly, jsme si vysvětlovali u jejího spuštění. Můžeme se tedy rovnou přesunout k samotným hrám. Se základním předplatným si můžete vybrat 3 z nich. S Premium se pak počet zvýší na 9. Celkově můžete vybírat ze 12 titulů. Tím největším je tentokrát jednoznačně strategie Frostpunk s DLC The Rifts. Musíte se starat o komunitu lidí, kterým se podařilo přežít nelítostnou zimu. Je tedy důležité udržet je v teple, ale starostí budete mít mnohem víc. Okami se vrátí s pokračováním, hlásí autor původní hry Vedle toho mezi výraznější hry patří například Pathfinder Kingmaker v Explorer edici, Okami HD nebo střílečka Project Warlock. Zbytek už jsou menší záležitosti. Tento měsíc tedy nabídka nezahrnuje vyloženě velké pecky, ale třeba se to v tom následujícím alespoň o něco zlepší. Pokud vás zajímá kompletní nabídka, tak budete muset zamířit na blog Humble Bundlu. Přímo u předplatného Humlbe Choice samotný výčet her totiž nenajdete.

PlayStation Store – Essential Picks Critics Choice skončila, ale hned přichází další akce na digitální distribuci PlayStationu, která zahrnuje velké tituly z posledních několika let. Je tady i několik kousků z minulého roku. Třeba Star Wars Jedi: Fallen Order (1 149 Kč) je podle všeho jednou z nejlepších her tohoto univerza. Fanoušci by si ji tedy rozhodně neměli nechat ujít. Pokud jste ještě v žádné předchozí akci nesáhli po Red Dead Redemption 2, tak teď máte opět možnost. Obzvláště Ultimate edice (899 Kč) se teď vyplatí. Za podobnou cenu totiž většinou ve slevě najdete pouze základní verzi. Letos by už měl vyjít další díl série Assassin’s Creed. Stále je ale daleko, takže máte ještě dost času na dohrání předešlých dílů. Ve slevě najdete třeba poslední Assassin’s Creed Odyssey (739 Kč). Sam's Story DLC pro akci Metro Exodus má startovní trailer V případě, že byste rádi singleplayerovou FPS střílečku, tak tady máme hned dvě výborné volby. První z nich je Metro Exodus (629 Kč). Pokud jste členy PS+, tak cena klesne ještě o necelých 100 korun. Pro více akce se rozhodně vyplatí zamířit k Borderlands 3 (779 Kč).

Xbox Store – Wild World of Animals sale Od her se zvířátky by se dalo očekávat, že budou zaměřené spíše na mladší hráče. To ale rozhodně neplatí vždycky. Třeba takový Mutant Year Zero: Road of Eden (500 Kč) patří mezi ty lepší tahové strategie, které v posledních letech vyšly. Ve vaší jednotce najdete třeba kačera nebo divočáka, kteří nepřátelům nehodlají ustoupit. Pokud byste přeci jen radši něco odlehčenějšího, můžete sáhnout například po Yooka-Laylee and the Impossible Lair (575 Kč). Oproti původnímu dílu se trochu změnil žánr. Z plně 3D akční skákačky se po většinu hry stala 2,5D plošinovkou a zakládá si na překonávání rozmanitých hádanek. Sci-fi akce Outriders se dočkala odkladu, dorazí ale na PS5 a Xbox Series X Jestli by vám jedna skákačka nestačila, další výbornou volbou je A Hat in Time (360 Kč). Vyšla už v roce 2017 a mezi ostatními tituly docela zapadla. V tomhle případě už se jedná o plně 3D plošinovku, ve které projdete několik rozmanitých levelů. Existuje spousta bizarních simulátorů. Mezi ty nejznámější bezesporu patří Goat Simulator (80 Kč). Původně se jednalo o technologické demo, ale ohlasy na něj byly tak dobré, že se ho vývojáři rozhodli zpracovat jako samostatný titul.

Stále probíhá: Xbox Store – Anime Month sale Na Xboxu právě probíhá akce, která potrvá až do konce měsíce. Je zaměřená na hry vycházející z anime nebo manga sérií, které se v posledních letech staly kromě Japonska i ve zbytku světa dosti populární. I když původní Naruto skončil už před několika lety, příběh jeho syna Boruta pokračuje jak v anime seriálu, tak v komiksech a hrách. Jako první tedy můžeme zmínit Naruto SUN Storm 4 (450 Kč). Tato verze obsahuje jak původní hru, tak Season Pass spolu s velkým DLC Road to Boruto. Pokud byste raději chtěli starší díly série, tak i ty jsou součástí akce. One Piece World Seeker: Luffyho patálie (recenze) Další z populárních značek je One Piece. Na podzim v minulém roce vyšel World Seeker (720 Kč). I když je to už několikátá hra inspirovaná tímto pirátským příběhem, stále to není to pravé ořechové. Nic to ale nemění na tom, že World Seeker je jedna z nejlepších One Piece her. Mezi ty aktuálnější oblíbence patří My Hero One’s Justice (475 Kč). Vychází ze série Boku no Hero Academia a jedná se o bojovku, která je docela podobná Narutově SUN Storm sérii. Zanedlouho vychází druhý díl, takže první herní adaptaci se očividně zadařilo.

Stále probíhá: PlayStation Store – Retro & Remaster sale Tento týden na digitální distribuci PlayStationu najdete akci zaměřenou na starší kousky a vylepšené verze her z minulých generací. Je toho docela dost, když vezmete v potaz, že na začátku současné generace vycházely remastery jak na běžícím páse. Pokud se poohlížíte po úplných předělávkách playstation klasik, tak hned na začátku výčtu her najdete Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy (500 Kč) a Spyro Reignited Trilogy (500 Kč). Oběma titulům se dařilo výborně. O něco méně se pak povedl remake MediEvilu (500 Kč). Stále se ale jedná o výbornou záležitost, obzvlášť pokud máte rádi původní verzi. V tomhle případě pro předplatitele PS+ navíc cena klesne na 460 Kč. MediEvil: nostalgie v hlavní roli | Recenze Příští měsíc nás nový Doom zase jednou vezme na výpravu mezi pekelné démony. Zatím si alespoň můžete zopakovat předchozí díly. První Doom (69 Kč) spolu s dvojkou (69 Kč) vyšel docela nedávno samostatně. I když se Doom 3 (136 Kč) od ostatních dosti liší, rozhodně stojí za proběhnutí. Jestli vám skákačka jako Crash úplně nesedí, tak tady máme například ještě Ratchet & Clank (249 Kč). Také se jedná o kompletní remake. I když se drží konceptu původní hry, tak funguje výborně i v porovnání s aktuálními tituly.

Stále probíhá: Nintendo eShop - Block Buster sale I na digitální distribuci konzole Nintendo Switch tento týden probíhá větší slevová akce. Zpravidla na této platformě se to nestává často, takže jistě stojí za pozornost. Pojďme se podívat na ty nejvýhodnější nabídky. Vůbec poprvé si ve výhodnější nabídce můžete pořídit Fire Emblem: Three Houses

(1 000 Kč). Pokud máte rádi tahové strategie a nevadí vám manga stylizace, tak byste měli dát Fire Emblemu šanci. Navíc pro něj stále vychází nový obsah. Letos žádný nový model Switche neplánujeme, tvrdí Nintendo Pokud byste raději něco akčnějšího, co sáhnout po remasterovaném Dark Souls

(600 Kč). Funguje skvěle v obou režimech konzole a stále se jedná o výborné hardcore RPG. I přes to, že má svoje léta. Pro hráče bojovek tady máme hned dvojici titulů. Dragon Ball FighterZ (509 Kč) se uchytilo jak mezi běžnými hráči, tak na profesionální scéně. U nás známější je pak jednoznačně Mortal Kombat 11 (720 Kč). Kromě základní hry je v akci i Kombat Pack obsahující nové hratelné postavy.

Humble VR Bundle Pokud si stále myslíte, že ve virtuální realitě není co hrát, tak jste docela na omylu. V porovnání s ostatními klasickými platformami se stále jedná o maličký trh, ale už se objevilo několik výborných kousků. Mezi ty nejpopulárnější bezesporu patří třeba česko-slovenský Beat Saber. Ten balíček na Humble Bundlu sice nezahrnuje, ale najdete tam jiné tituly, které za to stojí. První stupeň balíčku vás vyjde na 1 euro. Dostanete se ke dvojici titulů. Konkrétně to jsou Cosmic Trip a Smashbox Arena. V první z nich se vydáte objevovat vesmír. I když hru vidíte z FPS pohledu, tak obsahuje i prvky real-time strategie. Název Smashbox Arena už pak mluví sám za sebe. Jste zkrátka hozeni do arény a mlátíte se jeden přes druhého. Ubisoft odhalil nového Prince z Persie, jde ale o únikový VR titul Při odemčení dalšího stupně (12,8€) získáte přístup k trojici her. Gorn mají na svědomí vývojáři her jako je Broforce nebo Genital Jousting. Brutalita jim není vůbec cizí, takže zdejší gladiátorské zápasy vypadají, jak se patří. V Budget Cuts se vžijete do role zaměstnance obří korporace, kde si budete muset obhájit svoji pracovní pozici. Space Pirate Trainer je pak jednoduchá FPS střílečka. Poslední dvě hry ze třetího stupně (13,5€) už jsou o něco věhlasnější. Superhot je výborný i v klasické verzi. Virtuální realita tomu ale přidává další úroveň a koncept hry tady funguje na jedničku. V roztomilé adventuře Moss se pak vydáte na dobrodružství s myšákem. Nehrajete ale přímo za něj. Jen mu pomáháte při jeho výpravách.