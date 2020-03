Zadarmo nebo se slevou: Call of Duty zdarma a týden s Warhammerem

Battle.net – Call of Duty: Warzone Na začátku tohoto týdne vydalo studio Infinity Ward přídavek k jejich poslednímu přírůstku do série Call of Duty. Zahrát si ho ale může každý. Jde o battle royale standalone titul Call of Duty: Warzone, ve kterém se odehrávají zápasy až pro 150 hráčů a je dostupný pro všechny zdarma na všech platformách. Ve většině aspektů se Warzone podobá Blackoutu, který vyšel společně s posledními Black Ops. Pár odlišností se ale přeci jen najde. Tou největší je nejspíš možnost vrátit se do hry i po smrti. Když vás někdo dostane, přenesete se do gulagu, kde soupeříte 1v1. Stačí tedy vyhrát tento duel a jste zpět na bojišti. Je tady ale také možnost společníka z party povolat zpět za peníze, které sbíráte po mapě. Call of Duty: Warzone má nový trailer, vydejte se do bitvy už dnes Jinak je to stejný princip battle royale hry, jaký znáte z konkurenčních titulů. Můžete hrát v týmech, ale není problém se do hry zapojit i na vlastní pěst. Po seskoku přichází lootování vybavení a následně se zóna průběžně zmenšuje. Poslední přeživší vyhrává. Kromě tradičního režimu je tu i taktičtější Plunder, kde jde o to získat a udržet co největší obnos peněz po dobu celého kola.

Humble Choice – My Friend Pedro, Planet Coaster, F1 2019 a další S novým měsícem již tradičně přichází i nová nabídka v předplatném Humble Choice. Jako obvykle je k dispozici 12 titulů, přičemž běžný předplatitel si může vybrat 3, zatímco s Premium jich dostanete 9. V březnu tady máme tři velké tituly, díky kterým předplacení přichází v úvahu. Prvním z nich je akční skákačka My Friend Pedro. Zdejší hlavní hrdina umí nejrůznější akrobatické kreace a s využitím prostředí a různorodých zbraní se může s nepřáteli vypořádat na spoustu způsobů. Pedro se celkově nebere vážně a sází na ulítlejší styl. Tomu odpovídá i hlavní vypravěč v podobě banánu. F1 2019: nejlepší ročník série (recenze) Dále pak si přijdou na své hráči budovatelských strategií. Planet Coaster docela oživil žánr, který byl velmi oblíbený hlavně na přelomu tisíciletí. Jeho tvůrci mimo to udělali i Planet Zoo. Momentálně nenajdete lepší moderní hru s tématem stavby zábavního parku. Spolu se základní hrou navíc dostanete i World’s Fair Pack. Do třetice tady máme F1 2019. Tento ročník závodů Formule 1 se podle všeho Codemasters velmi vydařil. Nadšenci do závodních her by ho tedy rozhodně neměli minout. U ostatních titulů z aktuální Humble Choice se to ale říct nedá. Jedná se o menší nebo starší tituly. Neříkáme, že třeba takový Turok nemá své kvality, ale rozhodně pro nás nepředstavuje lákadlo, kvůli kterému bychom si Humble Choice předplatili.

Epic Games Store – Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike a Mutazione zdarma Ani tento týden nechybí hry zdarma v obchodě Epicu. Stejně jako ten minulý se jedná o menší tituly. Je jich ale o jeden více. Do knihovny si tak můžete přidat hned 3 hry najednou. První z nich je Anodyne 2. Jedná se o indie adventuru, která vyšla minulý rok. Dle grafické stylizace je znát, že autoři mají rádi éru prvního PlayStationu. Po zdejším světě se budete pohybovat ve 3D prostředí, dungeony už ale budou ve stylu plošinovky. Po Sony a CD Projektu Red se z GDC stahuje i Epic Games a Microsoft A Short Hike přesně odpovídá svému jménu. Vydáte se na tůru do hor. Nemáte ale přímo určený cíl, takže je to spíše na vás, co budete chtít objevovat. Vývojář Adam Robison-Yu vám dává co možná největší volnost. Trojici uzavírá hra Mutazione. Patří do žánru příběhových adventur, ve kterých najdete prvky fantasy. Hlavní hrdinkou je Kai, která právě dorazila do městečka obydleného mutanty s všemožnými schopnostmi.

GOG – Warhammer Week Warhammer je velmi známá značka a do videoherního průmyslu zamířila už několikrát. Na GOGu tento týden najdete akci obsahující veškeré Warhammery, které jsou na této distribuci dostupné. Oslavují tím příchod hry Warhammer: Mark of Chaos (9$) v Gold edici, která je také do slevy rovnou zahrnuta. Dále si můžete vybrat z dalších více než deseti titulů značky Warhammer. Většina z nich patří do strategického žánru, ale najdou se i výjimky. Třeba takový Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles (7,8$) je akčnější záležitost. Sleva se týká i trojice rozšíření pro tuto hru. Warhammer 40.000: Mechanicus konečně zamíří na konzole Tahové RPG Mordheim: City of the Damned (7,5$) tady také najdete rovnou s několika DLC. Pokud ale před strategiemi preferujete něco akčnějšího, tak si budete muset počkat na jinou akci. Rádi bychom tady viděli například střílečku z pohledu třetí osoby Warhammer 40 000: Space Marine z roku 2011. Ta na GOGu ale bohužel úplně chybí.

Xbox Store – WB Games Publisher sale Na digitální distribuci Xboxu si tentokrát týdenní akci uzmulo vydavatelství Warner Bros. Games. V jejich portfoliu mají pár velmi kvalitních titulů. Většina z nich už ale nepatří mezi ty nejnovější kousky na herním trhu. Každopádně je to dobrá příležitost, jak si doplnit sbírku a dohnat některé resty. Arkhamská série Batmana stále patří mezi ty nejlepší komiksové adaptace, jaké můžete na aktuální generaci najít. Arkham Knight (350 Kč) se sice při vydání potýkal s nevídanými problémy, ale to platilo hlavně pro PC verzi. Najdete tady i Arkham Collection (680 Kč). Ta obsahuje první dva díly a Arkham Knighta k tomu společně se všemi DLC. Tvůrci Hitmana již pracují na novém projektu, přidává se i Warner Bros. Mortal Kombatu se s jedenáctým dílem v loňském roce docela zadařilo. Tato akce protlačuje hlavně jeho Premium edici (1 160 Kč). V té kromě samotné hry najdete i první Kombat Pack. Dostanete se tak i ke hratelným postavám jako je Terminátor, Joker nebo Sindel. Nezapomínáme ani na holohlavého zabijáka. Hitman 2 (870 Kč) se vrátil ke starému způsobu vydávání v jednom kuse místo epizod a spojil to s průběžným přidáváním obsahu jako jsou elusive targety. Pokud ale chcete návrat ke klasice, doporučujeme Hitman HD Enhanced Collection (510 Kč). Ta zahrnuje díly Blood Money a Absolution ve vylepšených verzích.

Steam – Bigben Publisher Sale Jméno tohoto vydavatelství sice nepatří mezi ty nejznámější, ale o jejich hrách jste už určitě slyšeli. V posledních letech nejvýrazněji působili u tenisových herních adaptací jako je Ao Tennis, ale patří po ně i větší hry. Minulý rok například vyšla diablovka Warhammer: Chaosbane (22,5€). V době vydání jí sice provázely nepříjemné technické problémy, ale to se zlepšilo po pár patchích. Pokud aktuálně nemáte žádnou hru z tohoto žánru a nové ligy v PoE vás nebaví, rozhodně stojí za zkoušku. AO Tennis 2: vítězný tiebreak | Recenze Hráči adventur pak jistě nepohrdnou Sherlockem. Díl The Devil’s Daughter (4,5€) sice nesklidil takový úspěch, jako jeho předchůdce, ale stále se jedná o velmi dobrou detektivku. Crimes and Punishment, který je považovaný za nejlepší hru se slavným detektivem v hlavní roli, v akci bohužel nenajdete. Vydávalo si ho totiž samotné vývojářské studio Frogwares. Na závěr zase něco z naprosto odlišného žánru. Už pěkných pár let Bigben vlastní oficiální licenci pro závody WRC. Sedmý díl (8€) sice už má par let za sebou, ale za tu cenu nabízí docela slušnou porci zábavy.