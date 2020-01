Zadarmo nebo se slevou: čínský Nový rok a The Bridge zdarma

Xbox Store – Lunar New Year Tento víkend začínají oslavy čínského Nového roku. Jelikož je v Číně obrovská herní komunita, tak se ani není čemu divit, že herní společnosti k této příležitosti spouští nejrůznější akce. Xbox samozřejmě není výjimkou. Kromě klasik jako je Red Dead Redemption 2 (900 Kč), které se objevují v každé druhé akci, můžete narazit třeba na Deluxe edici taktické střílečky Rainbow Six Siege

(225 Kč). Spolu se standardní edicí dostanete i několik dalších operátorů, kteří do hry přibyli v rámci Year 1 Passu. A pokud by vám náhodou jeden titul od Rockstaru byl málo, nechybí ani GTA V v Premium Online edici (450 Kč). Za odložením Cyberpunku prý stojí slabé konzole, největší problém má Xbox V nabídce nejsou jen velké tituly, ale řada přišla i na několik menších záležitostí. Return of the Obra Dinn (437 Kč) je detektivní adventura z minulého roku, která hráče ohromila nejen výborným příběhem, ale hlavně netradiční stylizací. Velmi oceňovaným kouskem z loňska jsou také Outer Wilds (540 Kč). Z větších novinek pak můžete se slevou získat například RPG Code Vein (1 260 Kč). Pokud se vám líbí souls-like hry, tak je tohle docela dobrá volba. Jen v porovnání s ostatními hardcore RPG není tak náročný.

Epic Games Store – The Bridge zdarma Pokud jste se báli, že Epic Store po novém roce přestane s rozdáváním her zdarma, tak se můžete uklidnit. Po Horacovi z minulého týdne přichází další. Tentokrát je to The Bridge z roku 2013, která nasbírala spoustu ocenění v rámci her od nezávislých vývojářů. The Bridge je logická hra plná hádanek, ve které tak úplně neplatí tradiční zákony fyziky. Vývojáři si rádi hrají s perspektivou, takže ve finále nemusí být vše tak, jak se na první pohled zdá. Do prvků hratelnosti patří také manipulace s gravitací. Exkluzivity Epicu vydělaly v minulém roce nejvíce peněz Stejně jako minulý týden se tedy jedná o menší záležitost. Nepochybujeme ale, že během letošního roku přijde Epic zase s nějakými většími hity. O jejich dostupnosti se samozřejmě dočtete v našich pravidelných slevových shrnutích. Ani indie hra jako The Bridge ale neurazí, obzvlášť když si ji stačí přidat do knihovny a je vaše.

Uplay – Lunar New Year Ani Ubisoft nechybí u oslav čínského Nového roku. Na jejich digitální distribuci probíhá docela tradiční slevová akce, která zahrnuje hry ze všech jejich velkých značek. Ani tentokrát nechybí žhavé novinky z minulého roku. Třeba takové Anno 1800 v Gold edici (43$) za lepší cenu zatím dostupné nebylo. Zatímco stále čekáme na oznámení dalšího dílu série Assassin’s Creed, opět a zase je ve slevě dostupná většina předchozích dílů. Nejvíce se stále protlačuje nejaktuálnější Odyssey (24$). Od věci nejsou ani starší díly. Třeba balíček Ezia Auditore (17$) vypadá docela lákavě. Návrat Prince of Persia je na spadnutí, spekulace lákají na únorové odhalení Další výrazná sleva je vidět hned na začátku nabídky. Týká se Ghost Reconu Breakpoint v ultimátní edici (48$). Vzhledem k tomu, že původní cena byla 120 dolarů, je to určitě zajímavá nabídka. Breakpoint bohužel loni neposbíral moc pozitivní hodnocení, takže je třeba stále uvažovat, jestli se do něj vůbec vyplatí investovat. Nakonec si dáme klasickou střílečku, u které můžete vypnout a prostě jen procházet krajinou a vybíjet jeden kemp za druhým. Řeč je samozřejmě o Far Cry. Sleva se týká všech dílů včetně Blood Dragonu, takže je z čeho vybírat.

PlayStation Store – Totally Digital PlayStation zatím čínský Nový rok neslaví. Raději se tento týden zaměřil na hry, které jsou dostupné pouze skrz digitální distribuci. Jde tedy samozřejmě většinou o menší tituly od nezávislých vývojářů. I mezi nimi se ale najde spousta výborných her. Můžeme to vzít pěkně popořadě. První je tady Slime Rancher (249 Kč). V této relaxační FPS adventuře se budete starat o různé druhy blobů žijících ve zdejším světě. V případě, že jste členy PlayStation Plus, tak se sleva zvýší ještě o 10 % navíc. Sbohem "For the Players"? Playstation prý chystá nový slogan pro PS5 Pokud jste spíš na příběhovky, máme pro vás hned několik dobrých kandidátů. Firewatch (110 Kč) vypraví o hlídači lesa. Dlouhou dobu se v jeho rajónu nic neděje, ale z klidné situace se během chvíle stane chaos. Výborný příběh má také třeba What Remains of Edith Finch (219 Kč). Zapomínat nesmíme ani na Return of the Obra Dinn (499 Kč), který jsme zmiňovali už u xboxové akce. Nedílnou součástí indie průmyslu jsou plošinovky, kterých je tady také požehnaně. Dead Cells (469 Kč) sice vyšlo už před pár lety, ale vývojáři ho stále podporují. Pokud by to na vás bylo málo brutální, tak doporučujeme Blasphemous (499 Kč). Opět tady platí, že předplatitelé PS Plus dostanou 5% slevu navíc.

Steam – Half-Life kolekce dočasně zdarma Pokud Half-Life: Alyx nepostihne vlna odkladů, která zasáhla třeba Cyberpunk nebo Dying Light, tak bychom se do hraní této VR hry měli pustit už za pár měsíců. Abyste si mohli čekání alespoň o něco zkrátit, tak Valve na Steamu zpřístupnila celou Half-Life kolekci pro všechny hráče zdarma. Může se zdát, že Half-Life hrál přeci každý, ale najde se spousta hráčů, kteří se do něj nikdy nepustili. Nyní tedy není žádný problém si konečně projít kompletně celý příběh. V kolekci najdete první dva díly včetně epizody 1 a 2. Mimo to je dostupné i Opposing Force, Blue Shift nebo Source. Unikla hrstka obrázků z očekávané akce Half-Life: Alyx Na hraní máte času dost, ale tituly vám v knihovně nezůstanou navždy. Tedy pokud za ně nezaplatíte. Zdarma jsou každopádně do té doby, než vyjde Alyx. Ty dva měsíce by na dohrání toho všeho ale měly bohatě stačit.

Stále probíhá: Humble Sweet Farm Bundle Už je to nějaká chvíle, co jsme na Humble Bundlu viděli balíček her, který by stál za to. Nyní přichází s nabídkou pro hráče, kteří mají rádi farmaření a oproti hektickým střílečkám preferují spíše relaxační hratelnost. Všechny tituly, které ve Sweet Farm Bundlu najdete, mají na Steamu velmi pozitivní hodnocení. V první tieru, který již tradičně stojí jeden dolar, najdete trojici titulů. Nepatří zrovna mezi známé kousky, ale za tu cenu určitě neurazí. Spadají do něj Niche – a genetics survival game, MagiCat a Evergarden. Studio Amanita Design potichu vydalo svoji novou českou hru Pilgrims Druhý stupeň (7,1$) už je zajímavější. Dostanete další trojici her, ve které je i český Samorost 3. Kromě této roztomilé adventury je tam ještě Equilinox a Ultimate Chicken Horse. Balíček pak uzavírá třetí tier (10$) s jedinou hrou. Je jí Stardew Valley, velmi oceňovaná hra, ve které si stavíte svoji farmu, seznamujete se s lidmi z městečka a můžete dělat spoustu dalších aktivit. Častokrát je popisované jako duchovní nástupce série Harvest Moon. Po dlouhém čekání se do hraní můžete konečně pustit i v multiplayeru.