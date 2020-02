Zadarmo nebo se slevou: digitální deskovky zdarma a balíček vláčků

Xbox Store – Deep Silver sale Na Xboxu zase jednou probíhá akce zaměřená na tituly určitého vydavatelství. Tentokrát je to Deep Silver, který má v portfoliu celou řadu velmi kvalitních titulů. Hned na začátku samozřejmě musíme vypíchnout české Kingdom Come: Deliverance (467 Kč). Za sníženou cenu si můžete pořídit i DLC nebo rovnou sáhněte po Royal edici, ve které najdete vše dohromady. Vedle toho je velkým lákadlem Metro Exodus (462 Kč). Zatím poslední díl se studiu 4A Games vydařil a stále pro něj vzniká nový obsah. Stejně jako v případě Kingdom Come, i DLC k Metru se momentálně prodávají se slevou. Únorové Games with Gold potěší závodníky i paranormální detektivy Série Saints Row se proslavila svojí šíleností a v zatím posledním díle si můžete zkusit, jaké to je být prezidentem. Saints Row IV dostanete v balíčku spolu se standalone rozšířením Gat Out of Hell (120 Kč). Na nový Dead Island se čeká už pěknou řádku let. Zatím si alespoň můžete projít starší díly. Nejlepší volbou je v tomhle případě Dead Island Definitive Edition (150 Kč), ve které najdete jak jedničku, tak Riptide ve vylepšených edicích.

Epic Games Store – Carcassonne a Ticket to Ride zdarma Zase jednou tady máme nabídku her zdarma na Epic Store, která zahrnuje více než jeden titul. Tentokrát si do knihovny budete moci zařadit dvojici digitálních deskovek. Původně měly být 3, ale z dosud nejasných důvodů byl Pandemic z nabídky stažen. My tak nějak tušíme. První z dostupných je tedy Carcassonne. Jedná se o oficiální adaptaci, takže pokud originální hru znáte, narazíte tady jen na minimum rozdílů. Základní principy jsou tedy stále stejné a díky upravenému uživatelskému rozhraní není s hraním na PC žádný problém. Exkluzivity Epicu vydělaly v minulém roce nejvíce peněz Další je v nabídce Ticket to Ride. Opět se jedná o oficiální adaptaci jedné z nejlépe prodávaných deskovek, ve kterých se vše točí kolem vlakové dopravy. Díky jednoduchým mechanikám je vhodná i pro začínající hráče.

Humble Bundle – Train Simulator Bundle Docela nedávno jsme tady měli balíček Europa Universalis IV, který se opravdu vyplatil. Ušetřili jste desítky euro. Tentokrát je tady podobný balíček pro nadšence do vláčků. Není žádným tajemstvím, že Train Simulator je neskutečně drahá hra, pokud ji chcete mít spolu se všemi rozšířeními. S novým Humble Bundlem dostanete základní hru spolu s několika DLC za pár dolarů. První stupeň balíčku již tradičně stojí jeden dolar a mimo hru samotnou obsahuje 4 další rozšíření. Pokud přidáte 4 dolary navíc, zpřístupní se vám další tier. Ten zahrnuje 6 dalších DLC. Stejně tak i poslední stupeň, na který potřebujete 12 dolarů, obsahuje 6 DLC navrch. Prodejům na Steamu za rok 2019 dominují starší tituly V případě, že byste si tohle všechno pořídili běžně na Steamu, vyšlo by vás to na pár stovek euro. Když se podíváte na Train Simulator 2020 a všechna jeho rozšíření, celková cena přesahuje neuvěřitelných 8 000 euro. Tento balíček tedy není úplně od věci.

Nintendo eShop – Ubisoft sale Ubisoft je jedním z vydavatelů, kteří na Nintendo Switch stále častěji přicházejí se svými novinkami. Ve zdejším obchodě už najdete pěkných pár kousků, ať už je jedná o remastery starších her nebo nové tituly. Většinu toho si momentálně můžete pořídit se slevou. Nesmí tady chybět exkluzivita, kterou Ubisoft dělal přímo pro Nintendo. Mario & Rabbids: Kingdom Battle (407 Kč) může na první pohled vypadat, že je určená pro mladší publikum, ale ve skutečnosti je to docela komplexní taktická strategie typu X-Com. Pokud spolu se hrou chcete i Donkey Kongovo rozšíření, tak je tady Gold edice (676 Kč). Letos žádný nový model Switche neplánujeme, tvrdí Nintendo K Ubisoftu neodmyslitelně patří série Assassin’s Creed. Za poslední rok se na Switchi objevila několikrát. Nejaktuálnějším přírůstkem je Rebel Collection (1 080 Kč), ve které najdete Black Flag spolu s Rogue. Spíše ale stále čekáme na chvíli, kdy na Switch dorazí i Eziova trilogie. Mezi nejpopulárnější žánry na této platformě bezesporu patří skákačky. Rayman Legends (275 Kč) se i po dlouhých letech od vydání hraje výborně. Do hraní se můžete pustit v lokální kooperaci až pro čtyři hráče. Doufáme, že Ubisoft nenechá Raymana dlouho ležet ladem. Docela nám totiž chybí jejich tituly tohoto stylu.

PlayStation Store – Critics Choice Na PlayStation si tentokrát můžete pořídit hry, které od recenzentů sklidily výborná hodnocení. Při prvním pohledu na nabídku je ale jasné, že je to zkrátka tradiční slevová akce, jen tentokrát nese jiné označení. Necháme být tituly zmiňované snad každý týden jako je GTA V nebo Zaklínač 3 a podíváme se spíš na novější kousky. Druhý Resident Evil (629 Kč) si v minulém roce skrz skvělý remake vysloužil velkou oblibu. Není se ani čemu divit. Capcom ukázal ostatním, jak by přepracování moderní klasiky mělo vypadat. Nyní je ideální chvíle si to zopakovat. Zanedlouho je tady předělávka třetího dílu. Únorové hry zdarma pro PS Plus nabídnou legendární Bioshock Když už jsme u těch třetích dílů, co takhle si pořádně zastřílet? Borderlands 3 (779 Kč) sice nezažilo takový boom jako jeho předchůdci, ale rozhodně patří mezi nejlepší FPS střílečky z minulého roku. Vydáte se prozkoumat krom Pandory i další světy, a to samozřejmě doprovází stovky bizarních zbraní. Většinu cen za hru minulého roku s přehledem posbíralo studio FromSoftware se svým titulem Sekiro: Shadow Die Twice (1 169 Kč). Není se ani čemu divit. Na Sekiru se chyby hledají jen těžko. Tvůrci navíc ukázali, že zaběhlý koncept Dark Souls zvládnou zpracovat i v odlišném stylu.

Stále probíhá: Steam – Half-Life kolekce dočasně zdarma Pokud Half-Life: Alyx nepostihne vlna odkladů, která zasáhla třeba Cyberpunk nebo Dying Light, tak bychom se do hraní této VR hry měli pustit už za pár měsíců. Abyste si mohli čekání alespoň o něco zkrátit, tak Valve na Steamu zpřístupnila celou Half-Life kolekci pro všechny hráče zdarma. Může se zdát, že Half-Life hrál přeci každý, ale najde se spousta hráčů, kteří se do něj nikdy nepustili. Nyní tedy není žádný problém si konečně projít kompletně celý příběh. V kolekci najdete první dva díly včetně epizody 1 a 2. Mimo to je dostupné i Opposing Force, Blue Shift nebo Source. Unikla hrstka obrázků z očekávané akce Half-Life: Alyx Na hraní máte času dost, ale tituly vám v knihovně nezůstanou navždy. Tedy pokud za ně nezaplatíte. Zdarma jsou každopádně do té doby, než vyjde Alyx. Ty dva měsíce by na dohrání toho všeho ale měly bohatě stačit.