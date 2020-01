Zadarmo nebo se slevou: Farming Simulator zdarma a strategický balíček

Epic Games Store – Farming Simulator 2019 zdarma Po dvou menších indie hrách přichází do nabídky Epic Store her zdarma zase jednou pořádná pecka. Dokonce bychom se nebáli říct, že přesahuje všechny předchozí nabídky. Série Farming Simulator má velké zastání mezi hráčskou komunitou a každý rok vzniká nový díl. Konkrétně je k dispozici díl, který vyšel v roce 2018. Vtípky stranou. I když pro některé hráče může Farming Simulator působit jako bizarnost, opravdu ho hraje velké množství fanoušků. Žánrů je na herním trhu spousta, takže bychom se docela divili, kdyby si na něm simulátor farmaření nenašel své místo. Poslední ročníky jsou navíc mnohem komplexnější než prvotní pokusy o zpracování tohoto tématu. Exkluzivity Epicu vydělaly v minulém roce nejvíce peněz Jak už bývá zvykem, nabídka trvá celý týden a stačí pouze zajít na Epic Store, vložit hru do košíku, přidat do knihovny a FS 2019 je váš. Kdo ví, možná vás chytne natolik, že se zapojíte do e-sportových turnajů, které odstartovaly v loňském roce.

Humble Bundle - Europa Universalis IV Bundle Hardcore strategie jsou určené pro specifickou skupinu hráčů, ale některé z nich zaznamenávají masivní úspěch i v porovnání s “obyčejnějšími” hrami. Čtvrtá Europa Universalis rozhodně patří mezi ně, ale do kategorie hardcore patří i její cenovka. Pokud budete chtít základní hru včetně všech DLC, připravte si skoro 250 euro. Na Humble Bundlu ale aktuálně najdete lepší nabídku. Jako obvykle se celý balíček dělí do tří částí, ale v tomhle případě bychom se nebáli skočit rovnou k té nejdražší. Částka 17$ je v porovnání s původní cenou na Steamu opravdu směšná. Mimo základní hry balík obsahuje navrch 17 DLC balíčků. Mezi nimi jsou i ty větší jako je Rule Britannia nebo El Dorado. Kultovní strategie Crusader Kings oznamuje třetí díl v doprovodu traileru Europa Universalis je vedle Crusader Kings známou stálicí na poli hardcore strategií. A pokud by vám tento obsah nestačil, tak hra podporuje i Steam Workshop. Touto cestou se můžete dostat ke stovkám modifikací, které hráči během let od vydání hry vytvořili.

Xbox Store – THQ Nordic Sale THQ Nordic se v posledních letech rozrostlo do obřích rozměrů. Na Xboxu si momentálně můžete pořídit desítky her, které spadají pod jejich studia, za výhodnější ceny. Zahrnují rozmanité žánry a větší i menší tituly. Samozřejmě ale nechybí ani kousky, které mají hráče na celou akci nalákat. Série Darksiders se třetím dílem (425 Kč) trochu pozměnila žánr. Z hack’n’slash akce se stalo spíše akční RPG. V hlavní roli se poprvé objevila Fury, jedna ze čtyř jezdců apokalypsy. Její dobrodružství se točí kolem boje se sedmi smrtelnými hříchy. Bohužel se příběh série celkově nijak neposunul, protože se odehrává ve stejné době, jako výprava Smrti ze druhého dílu, který v této akci také mimochodem najdete. Únorové Games with Gold potěší závodníky i paranormální detektivy Pro hráče skákaček je tady například Giana Sisters: Twisted Dreams (60 Kč) v Director’s Cut edici. Jedná se o opravdu tradiční hopsačku v tom pravém slova smyslu. Někteří z vás si možná vzpomenou na jejich původní verzi z roku 1987. Ta je nechvalně známá tím, že s ní mělo problém Nintendo, protože se až příliš podobala Super Mario Bros.. Pořádné závody, kde se nebojí řidiči do sebe narazit, tady od dob Flatoutu chyběly. Docela solidní záplatou je Wreckfest (920 Kč). Vznikal dlouhou dobu a dle hodnocení od fanoušků se čekání na plnou verzi vyplatilo.

Stále probíhá: PlayStation Store – Totally Digital PlayStation zatím čínský Nový rok neslaví. Raději se tento týden zaměřil na hry, které jsou dostupné pouze skrz digitální distribuci. Jde tedy samozřejmě většinou o menší tituly od nezávislých vývojářů. I mezi nimi se ale najde spousta výborných her. Můžeme to vzít pěkně popořadě. První je tady Slime Rancher (249 Kč). V této relaxační FPS adventuře se budete starat o různé druhy blobů žijících ve zdejším světě. V případě, že jste členy PlayStation Plus, tak se sleva zvýší ještě o 10 % navíc. Sbohem "For the Players"? Playstation prý chystá nový slogan pro PS5 Pokud jste spíš na příběhovky, máme pro vás hned několik dobrých kandidátů. Firewatch (110 Kč) vypraví o hlídači lesa. Dlouhou dobu se v jeho rajónu nic neděje, ale z klidné situace se během chvíle stane chaos. Výborný příběh má také třeba What Remains of Edith Finch (219 Kč). Zapomínat nesmíme ani na Return of the Obra Dinn (499 Kč), který jsme zmiňovali už u xboxové akce. Nedílnou součástí indie průmyslu jsou plošinovky, kterých je tady také požehnaně. Dead Cells (469 Kč) sice vyšlo už před pár lety, ale vývojáři ho stále podporují. Pokud by to na vás bylo málo brutální, tak doporučujeme Blasphemous (499 Kč). Opět tady platí, že předplatitelé PS Plus dostanou 5% slevu navíc.

Stále probíhá: Steam – Half-Life kolekce dočasně zdarma Pokud Half-Life: Alyx nepostihne vlna odkladů, která zasáhla třeba Cyberpunk nebo Dying Light, tak bychom se do hraní této VR hry měli pustit už za pár měsíců. Abyste si mohli čekání alespoň o něco zkrátit, tak Valve na Steamu zpřístupnila celou Half-Life kolekci pro všechny hráče zdarma. Může se zdát, že Half-Life hrál přeci každý, ale najde se spousta hráčů, kteří se do něj nikdy nepustili. Nyní tedy není žádný problém si konečně projít kompletně celý příběh. V kolekci najdete první dva díly včetně epizody 1 a 2. Mimo to je dostupné i Opposing Force, Blue Shift nebo Source. Unikla hrstka obrázků z očekávané akce Half-Life: Alyx Na hraní máte času dost, ale tituly vám v knihovně nezůstanou navždy. Tedy pokud za ně nezaplatíte. Zdarma jsou každopádně do té doby, než vyjde Alyx. Ty dva měsíce by na dohrání toho všeho ale měly bohatě stačit.