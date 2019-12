Zadarmo nebo se slevou: Humble Choice a útěk z vězení zdarma

Humble Choice S Humble Monthly je konec. Toto předplatné, v rámci kterého jste každý měsíc dostávali několik her včetně velkých titulů, nahradila novinka jménem Humble Choice. Funguje na podobné bázi, ale pár věcí se přeci jen změnilo. Každý měsíc je v nabídce Humble Choice 10 her. Podle toho, jaký typ předplatného máte, si můžete vybrat určitý počet her, které se následně zařadí do vaší knihovny. Tento měsíc mezi ty nejlákavější kousky této nabídky patří Shadow of the Tomb Raider a Blasphemous. Se základním předplatným Lite za 5€ si ale vybrat nemůžete ani jednu. Na druhou stranu ale máte přístup do knihovny Humble Trove. Ta momentálně zahrnuje přes 90 titulů, ke kterým máte přístup neustále, pokud máte aktivní členství a jejich množství bude postupem času narůstat. K tomu se ještě přidává 10% sleva do Humble Store. Stahujte druhé DLC do akční adventury Shadow of the Tomb Raider Základní členství stojí 14€. Tady už máte i možnost výběru z výše zmíněné desítky her. Celkem si s tímto typem předplatného můžete vybrat tři tituly. Nechybí ani přístup do knihovny Trove a 10% sleva podobně jako u levnějšího stupně. Na závěr tady máme Premium členství, které vás vyjde na 18€ měsíčně. V tomto případě si z nabídky můžete vybrat hned 9 her a stejně jako u předchozích předplatných máte přístup do Humble Trove. Sleva na Humble Store v tomhle případě narůstá na

20%. Jak se vám novinka od Humble Bundlu líbí? Je to podle Humble Choice dobrým pokračovatelem nebo mělo Humble Monthly lepší myšlenku?

Epic Games Store – The Escapists zdarma V době, kdy byl Prison Architect docela populární záležitostí, přišlo studio Mouldy Toof Studios s vlastní myšlenkou a koncept hry trochu obrátilo. Místo toho, abyste se starali o to, aby nikdo neutekl z vězení, jste se stali právě jedním z vězňů. Povede se vám utéct nebo zůstanete za mřížemi? Hratelnost je velmi jednoduchá a je na vás, jak se k celé situaci postavíte. Přeci jen je tady několik možností, jak útěku z vězení dosáhnout. Jakmile jste s tím hotovi, můžete se podívat do další věznice. Ty zajímavější jsou bohužel dostupné až v rámci DLC. K dispozici je například Alcatraz. Death Stranding už je k předobjednání na Steamu a Epic Games Store Jediné DLC, které je dostupné zdarma, vás zavede za Santou. Už vás nebaví pracovat pro starého vousáče, a tak je potřeba najít způsob, jak uniknout z jeho dílničky. Do univerza této hry v příštím roce přibude další titul. Jedná se o úplně něco jiného. Nebudete totiž jen unikat, ale půjde hlavně o přežití, spolupráci a trénink opic. The Survivalists ale ještě nemá konkrétní datum vydání.

GOG - Winter Sale a Wasteland 2 zdarma Není to dlouho, co na GOGu proběhla velká akce spojená s černým pátkem a nyní tento obchod pokračuje se zimním výprodejem. Her je opět ve slevě více než 2 tisíce, ale tentokrát si můžete zařadit pár her i bez toho, abyste vůbec něco platili. Do 14:00 dnešního dne, tedy 13.12., GOG zdarma rozdává hardcore taktickou akci Wasteland 2. Tato série existuje už více než 30 let, takže jste o ní nejspíš už někdy slyšeli. Rovnou ji dostanete v Director's Cut edici, která oproti té původní přináší například vylepšený dabing, grafiku a několik nových herních mechanik. Post-apokalyptický Wasteland 3 vyjde v květnu, podívejte se na nový trailer Pokud jste tuto nabídku zmeškali, tak GOG sledujte i nadále. V následujících týdnech by totiž měli rozdávat ještě několik dalších titulů. Vzhledem k tomu, že součástí této akce jsou doslova tisíce titulů včetně žhavých novinek, je těžké některé z nich vypíchnout. Proto zase jednou doporučujeme, abyste GOG navštívili sami.

Paradox Management Bundle Kromě předplatných samozřejmě na Humble Bundlu stále najdete i výhodné balíčky her. V aktuální nabídce najdete několik titulů od vydavatelství Paradox Interactive, které je mezi hráči známé nejen díky svým strategickým titulům. Balíček je opět rozdělen do tří tierů, přičemž úvodní vás vyjde na 1 dolar. Najdete v něm dvojici dílů strategie Cities in Motion. Mimo to k tomu dostanete i Prison Architect spolu s DLC Africanado, které do hry přidává jak novou věznici, tak nové prvky do hratelnosti. Bývalý ředitel Paradox Interactive chválí Epic a jejich obchod Za 8 dolarů se vám pak odemkne další část, kde se skrývá několik DLC pro Cities in Motion. Zároveň ale dostanete také výbornou budovatelskou strategii Cities Skylines a několik DLC k tomu. Další z nich vás pak čeká v nejdražším tieru, který stojí 18 dolarů. Mimo to tam najdete i Surviving Mars, taktéž spolu s několika DLC.

Xbox Store – Super Saver sale Na Xboxu byste vánoční akci zatím hledali marně. To ale neznamená, že žádné slevy aktuálně neprobíhají. Tentokrát v nabídce opět najdete několik velkých titulů, přičemž na popředí je promovaný Geralt ze třetího Zaklínače (324 Kč). Nad touto nabídkou bychom ale trochu pouvažovali. V jiných slevách je totiž možné narazit za stejnou cenu na kompletní edici, zatímco v tomhle případě se jedná pouze o základní hru. Na novém dílu série Saints Row by se už nějakou chvíli mělo pracovat. Ten poslední, tedy čtvrtý díl, můžete získat rovnou se standalone datadiskem Gat Out of Hell

(120 Kč). Pokud šílená akce není zrovna váš šálek čaje, tak si můžete odpočinout třeba u Hitmana z roku 2016 (340 Kč). Najdete ho tady rovnou v GOTY edici. Pro fanoušky anime se tady také najde pár kousků. Na tituly ze série Dragon Ball moc často slevy nenajdete. Tentokrát se ale přeci jen poštěstilo s prvním Xenoverse

(250 Kč). Další oblíbenou značkou je One Piece. Z té je k dispozici bojovka Burning Blood (450 Kč).

Stále probíhá: PlayStation Store – Christmas Sale Černý pátek skončil a hned na to ho na PlayStation Store vystřídaly vánoční slevy. I když by to tak nemělo být, tak je to akce velmi podobná. Najdete tam jak exkluzivity, tak další velké tituly od ostatních vydavatelství. Stejně jako minulý týden došlo i na hry, které jsou na pultech herních obchodů docela čerstvě. Třeba takový Concrete Genie (499 Kč) tady najdete i v Deluxe edici. Tento titul si užijí hlavně mladší hráči nejen díky tomu, že obsahuje český dabing. Pokud ale hledáte něco pro starší, tak Mortal Kombat jistě neuškodí. Poslední díl v akci budete hledat marně. Mortal Kombat XL (469 Kč) ale stále obstojí bez problému. A aby té brutality nebylo málo, hned vedle je Deluxe edice Devil May Cry 5 (629 Kč), které na začátku letošního roku sklidilo velké úspěchy. Nejlepší hry pro Playstation 4: zahrajte si skvělé exkluzivity a další pecky Klasické slevy jako je Zaklínač 3, God of War, Grand Theft Auto V nebo Assassin’s Creed Odyssey snad už nemusíme ani zmiňovat. Tyto tituly jsou ostatně součástí valné většiny akcí tohoto typu, a i jejich cena je většinu času stále stejná. Když ale dojde na nějaké výraznější zlevnění, určitě vás na něj upozorníme v některém z následujících týdnů.