Zadarmo nebo se slevou: letní slevy na Steamu a Stranger Things 3 zdarma

Steam Summer Sale Konečně se PC hráči dočkali. Jako každý rok Steam spustil velkou letní slevovou akci a stejně jako každý rok to servery Steamu z počátku moc nezvládaly. Nyní už by ale měla být situace klidnější, takže se bez jakýchkoliv okolků můžete pustit do nakupování. Z nabídky se vybírá jen těžko. Součástí akce jsou stovky malých i velkých titulů. Z těch, které přímo vyzdvihuje Steam, nás zaujalo Borderlands 3 (30€). I když vyšlo už loni na podzim, tak na Steam se dostalo poměrně nedávno. EA Access je na Steamu, zahrajte si více jak 25 her za jedinou platbu Samozřejmě se slevy netýkají jen samotných her, ale zlevněné jsou i stovky DLC. Můžete si tak pro svoji oblíbenou hru obsah, který do ní vývojáři přidávali až po vydání. Nedivili bychom se, kdyby valná většina vašich seznamů přání spadala do této akce. Jen hned neutraťte vše najednou. Tento týden tady máme ještě další akce.

Epic Store – AER: Memories of Old a

Stranger Things 3: The Game zdarma Stejně jako minulý týden už dopředu víme, co můžeme očekávat v nové nabídce her zdarma na Epic Store. Doufáme ale, že tentokrát nebudou stejné problémy, jako v případě The Escapist 2, jehož rozdávání se výrazně posunulo. Pokud se tedy nic nezmění, můžete si do knihovny přidat další dva menší tituly. První z nich je AER: Memories of Old, což je malá hříčka, ve které hrajete za postavu se schopností proměnit se v ptáka. Zdejší bohové už byli dávno zapomenuti a svět se roztříštil na fragmenty. Jestli ho chcete zachránit, musíte se vydat do země bohů a zjistit, co tuto pohromu způsobilo. Z Fortnite mizí policejní vozy, údajně jde o reakci na dění v USA Stranger Things 3 pak jistě mnozí z vás znají díky stejnojmennému seriálu. Jedná se o licencovanou hru k jeho třetí sérii. Budete procházet události, které dobře znáte, ale dojde i na odhalování nových informací. Pokud tedy máte Stranger Things rádi a bažíte po větším množství detailů zdejšího světa, určitě stojí za vyzkoušení.

GOG – Cyberpunk 2077 Goodies Collection V souvislosti s GOGem většinou píšeme při příležitosti rozdávání nějakého staršího titulu. Tentokrát sice také rozdává, ale nejedná se přímo o hru. Spousta hráčů netrpělivě očekává vydání Cyberpunku 2077, který byl nedávno opět odložen. Aby jim vývojáři alespoň trochu zpříjemnili čekání, rozdávají kolekci plnou koncept artů, plakátů a dalších grafických prvků s tematikou hry. Celý balík má necelé 4GB, takže je toho opravdu dost. Když byla řeč o plakátech, tak tím jsou myšleny samozřejmě jen digitální verze. Abyste to všechno získali, stačí zamířit na hlavní stránku GOGu a kliknout v horní části obrazovky na Giveaway. Máte na to čas až do příštího pátku.

Xbox Store – Super Savings Na Xbox One si tento týden můžete pořídit desítky her s opravdu velkou slevou. Sice mezi nimi nenajdete ty největší pecky, ale i tak je o co stát. Třeba Saints Row IV spolu s datadiskem Gat Out of Hell (120 Kč) dokáže zabavit na desítky hodin, což se za tu cenu jistě vyplatí. Obzvláště pokud vás baví odlehčené městské akce. Pro hráče závodních her tady máme hned několik kousků. Tím prvním je DiRT Rally 2.0 (322 Kč). Vyšlo na začátku minulého roku a jen těžko byste hledali lepší hru, která se soustředí na tento typ závodů. Pokud byste raději trochu realističtější poježdění, můžete sáhnout po Project CARS v GOTY edici (250 Kč). Kromě základní hry tak získáte i všechna DLC obsahující dodatečná auta a tratě. Avengers dorazí i na novou generaci. Upgrade z PS4 a Xbox One bude zdarma Z dalších titulů jistě stojí za zmínku Hitman 2 v Gold edici (725 Kč). Tento díl sice nevycházel rozdělený na epizody jako jeho předchůdce, ale i tak do něj po vydání přibýval dodatečný obsah. Součástí této edice je i Expansion Pass, který v základu stojí víc než celý tento balíček. Můžeme ještě zabrousit do žánru taktických strategií. Shadow Tactics: Blades of the Shogun (200 Kč) jsou výborným zástupcem tohoto žánru a obzvlášť pokud máte rádi japonskou tématiku, neměli byste ho minout. Nemusíte se obávat, že by se kvůli gamepadu hra ovládala hůř než na klávesnici s myší. Vývojáři si dali záležet na tom, aby to na všech platformách byl parádní zážitek.

PlayStation Store – Mid-Year Deals Ani PlayStation nezaostává s velkými slevami. Polovina roku už je za námi a k této příležitosti se rozjela nová akce. Stálice jako Red Dead Redemption 2, GTA 5 nebo Zaklínač 3, které tady máme každý týden, pro tentokrát přeskočíme. Rovnou přejdeme k titulu z českých luhů a hájů. Trvalo to sice dlouho, ale DayZ (840 Kč) se nakonec dostalo i na konzoli PlayStation 4. Pokud jste ho hráli během prvních let předběžného přístupu, rozhodně byste se k němu měli zase vrátit. Od té doby se totiž změnilo k nepoznání. Hokejové fanoušky pak jistě potěší přítomnost NHL 20. Pokud byste o něj měli zájem, doporučujeme sáhnout rovnou po Ultimate edici (575 Kč). Rozdíl mezi ní a Deluxe, ve které je méně bonusů, je jen 50 korun. EA zatím o novém ročníku NHL nemluvilo, takže pokud se vám nechce čekat na podzim, kdy by měl pravděpodobně vyjít, máte skvělou příležitost získat za pár stovek ten aktuální. Série Dishonored už si dává pár let pauzu. Jedná se o jednu z nejlepších stealth FPS her z posledních let. Pokud vás úplně minula, máte k dispozici kompletní kolekci (650 Kč). Ta kromě obou hlavních dílů obsahuje všechna DLC spolu se samostatným příběhem Death of the Outsider. Součástí akce je také výborná rogue-like plošinovka Dead Cells (440 Kč). I přes to, že vyšla už před několika lety, do ní ještě donedávna přibýval nový obsah. Nemusíte se tedy bát, že by vás jen tak omrzela. Většina updatů byla zdarma. Pouze velké rozšíření The Bad Seed je placené a bohužel aktuálně ve slevě není. I bez něj ale Dead Cells rozhodně stojí za to.

Stále probíhá: PlayStation Store – Remasters & Retro! Days of Play v obchodě PlayStationu vystřídala akce zaměřená na starší tituly a jejich remaky. Na současné generaci takových her vyšla spousta a je vidět, že hráči o předělávky starých klasik mají stále zájem. Nevypadá to tedy, že by studia s jejich tvorbou v blízké době plánovala přestat. Crash Bandicoot oslavil úspěšný návrat s jeho N’Sane Trilogy (500 Kč). Studio Vicarious Visions znovu od základu vytvořilo původní tři tituly. První z nich je sice trochu náročnější, ale fanoušci skákaček by si něco takového neměli nechat ujít. A pokud tento žánr není pro vás, Crash se vrátil i se svými závody. V Crash Team Racing: Nitro Fueled (850 Kč) najdete nejen předělávky původních tratí, ale i úplné novinky včetně hratelných postav ze série Spyro the Dragon. Playstation 5: vše, co víme o nové herní konzoli od Sony Na akci Future of Gaming nám Sony představila remake Demon’s Souls. Tato hra odstartovala slavnou řadu od studia FromSoftware. V rámci přípravy si tedy můžete dát remaster prvního dílu série Dark Souls (380 Kč). Pro mnohé fanoušky je stále tím nejlepším, co v Souls sérii po více než deseti letech najdete. Pokud byste chtěli několik her v jednom balíčku, doporučujeme Devil May Cry HD Collection v bundlu se speciální edici čtvrtého dílu (505 Kč). Graficky sice původní díly moc vylepšeny nebyly, ale v rámci žánru akčních mlátiček mají stále nepopiratelné kvality. Pátý díl se pak také velmi často objevuje v nejrůznějších slevách, takže za pár stovek můžete mít celou sérii.