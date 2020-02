Zadarmo nebo se slevou: měsíc anime a akce na remastery

Xbox Store – Anime Month sale Na Xboxu právě probíhá akce, která potrvá až do konce měsíce. Je zaměřená na hry vycházející z anime nebo manga sérií, které se v posledních letech staly kromě Japonska i ve zbytku světa dosti populární. I když původní Naruto skončil už před několika lety, příběh jeho syna Boruta pokračuje jak v anime seriálu, tak v komiksech a hrách. Jako první tedy můžeme zmínit Naruto SUN Storm 4 (450 Kč). Tato verze obsahuje jak původní hru, tak Season Pass spolu s velkým DLC Road to Boruto. Pokud byste raději chtěli starší díly série, tak i ty jsou součástí akce. One Piece World Seeker: Luffyho patálie (recenze) Další z populárních značek je One Piece. Na podzim v minulém roce vyšel World Seeker (720 Kč). I když je to už několikátá hra inspirovaná tímto pirátským příběhem, stále to není to pravé ořechové. Nic to ale nemění na tom, že World Seeker je jedna z nejlepších One Piece her. Mezi ty aktuálnější oblíbence patří My Hero One’s Justice (475 Kč). Vychází ze série Boku no Hero Academia a jedná se o bojovku, která je docela podobná Narutově SUN Storm sérii. Zanedlouho vychází druhý díl, takže první herní adaptaci se očividně zadařilo.

PlayStation Store – Retro & Remaster sale Tento týden na digitální distribuci PlayStationu najdete akci zaměřenou na starší kousky a vylepšené verze her z minulých generací. Je toho docela dost, když vezmete v potaz, že na začátku současné generace vycházely remastery jak na běžícím páse. Pokud se poohlížíte po úplných předělávkách playstation klasik, tak hned na začátku výčtu her najdete Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy (500 Kč) a Spyro Reignited Trilogy (500 Kč). Oběma titulům se dařilo výborně. O něco méně se pak povedl remake MediEvilu (500 Kč). Stále se ale jedná o výbornou záležitost, obzvlášť pokud máte rádi původní verzi. V tomhle případě pro předplatitele PS+ navíc cena klesne na 460 Kč. MediEvil: nostalgie v hlavní roli | Recenze Příští měsíc nás nový Doom zase jednou vezme na výpravu mezi pekelné démony. Zatím si alespoň můžete zopakovat předchozí díly. První Doom (69 Kč) spolu s dvojkou (69 Kč) vyšel docela nedávno samostatně. I když se Doom 3 (136 Kč) od ostatních dosti liší, rozhodně stojí za proběhnutí. Jestli vám skákačka jako Crash úplně nesedí, tak tady máme například ještě Ratchet & Clank (249 Kč). Také se jedná o kompletní remake. I když se drží konceptu původní hry, tak funguje výborně i v porovnání s aktuálními tituly.

Nintendo eShop - Block Buster sale I na digitální distribuci konzole Nintendo Switch tento týden probíhá větší slevová akce. Zpravidla na této platformě se to nestává často, takže jistě stojí za pozornost. Pojďme se podívat na ty nejvýhodnější nabídky. Vůbec poprvé si ve výhodnější nabídce můžete pořídit Fire Emblem: Three Houses

(1 000 Kč). Pokud máte rádi tahové strategie a nevadí vám manga stylizace, tak byste měli dát Fire Emblemu šanci. Navíc pro něj stále vychází nový obsah. Letos žádný nový model Switche neplánujeme, tvrdí Nintendo Pokud byste raději něco akčnějšího, co sáhnout po remasterovaném Dark Souls

(600 Kč). Funguje skvěle v obou režimech konzole a stále se jedná o výborné hardcore RPG. I přes to, že má svoje léta. Pro hráče bojovek tady máme hned dvojici titulů. Dragon Ball FighterZ (509 Kč) se uchytilo jak mezi běžnými hráči, tak na profesionální scéně. U nás známější je pak jednoznačně Mortal Kombat 11 (720 Kč). Kromě základní hry je v akci i Kombat Pack obsahující nové hratelné postavy.

GOG – GameStars Collection Tato akce na GOGu zahrnuje patnáct titulů, které by vám rozhodně neměly uniknout. Najdete tady hry z nejrůznějších žánrů a většina z nich vyšla v nedávné době. Jak už je u této distribuce zvykem, všechny hry jsou bez DRM ochrany. Můžeme začít například s výbornou příběhovkou A Plague Tale: Innocence (25$). Děj se točí kolem dvojice sourozenců, kteří ve Francii za dob morové epidemie musí uniknout od inkvizice. Původně si i v této těžké době žili docela dobře. Nakonec ale museli utéct od zbytku rodiny a spolehnout se jen sami na sebe. Darksiders Genesis: zmasakrujte peklo z izometrického pohledu | Recenze Dále je tady Frostpunk (13$). V této strategii se staráte o komunitu lidí, které se stále daří unikat nebezpečné zimě. Máte na starost hlavně zařídit dostatek tepla. Mimo to ale rozhodujete o všem ostatním jako je určování pravidel, přidělování práce a podobně. Z těch nejnovějších her tady máme Darksiders Genesis (28$). V tomto díle se poprvé objeví poslední jezdec apokalypsy – Strife. Můžete hrát v kooperaci spolu s Válkou. Darksiders s Genesis změnili žánr. Od third-person mlátičky přešli k izometrickému RPG a la Diablo.

Epic Games Store – Kingdom Come: Deliverance a Aztez zdarma O tom, že je české Kingdom Come tento týden zadarmo, jste se mohli všude možně dočíst už na konci minulého týdne. I my jsme tomu věnovali samostatnou novinku. Kingdom Come ale není to jediné, co Epic tento týden rozdává zdarma. Aztez je v porovnání s Kingdom Come opravdu malou záležitostí. Stojí za ním Team Colorblind a jedná se o beat’em up s prvky tahové strategie. Grafika je naprosto jednoduchá, takže s náročností si starosti dělat nemusíte. Kingdom Come: Deliverance zdarma – unikátní příležitost získat hru bezplatně! Čeká vás několik desítek levelů, ve kterých se budete pohybovat jak v aztéckých městech, tak v tajemných podzemních komplexech. Proti nepřátelům můžete použít 8 rozmanitých zbraní a nechybí ani odemykání kosmetických úprav.

Humble VR Bundle Pokud si stále myslíte, že ve virtuální realitě není co hrát, tak jste docela na omylu. V porovnání s ostatními klasickými platformami se stále jedná o maličký trh, ale už se objevilo několik výborných kousků. Mezi ty nejpopulárnější bezesporu patří třeba česko-slovenský Beat Saber. Ten balíček na Humble Bundlu sice nezahrnuje, ale najdete tam jiné tituly, které za to stojí. První stupeň balíčku vás vyjde na 1 euro. Dostanete se ke dvojici titulů. Konkrétně to jsou Cosmic Trip a Smashbox Arena. V první z nich se vydáte objevovat vesmír. I když hru vidíte z FPS pohledu, tak obsahuje i prvky real-time strategie. Název Smashbox Arena už pak mluví sám za sebe. Jste zkrátka hozeni do arény a mlátíte se jeden přes druhého. Ubisoft odhalil nového Prince z Persie, jde ale o únikový VR titul Při odemčení dalšího stupně (12,8€) získáte přístup k trojici her. Gorn mají na svědomí vývojáři her jako je Broforce nebo Genital Jousting. Brutalita jim není vůbec cizí, takže zdejší gladiátorské zápasy vypadají, jak se patří. V Budget Cuts se vžijete do role zaměstnance obří korporace, kde si budete muset obhájit svoji pracovní pozici. Space Pirate Trainer je pak jednoduchá FPS střílečka. Poslední dvě hry ze třetího stupně (13,5€) už jsou o něco věhlasnější. Superhot je výborný i v klasické verzi. Virtuální realita tomu ale přidává další úroveň a koncept hry tady funguje na jedničku. V roztomilé adventuře Moss se pak vydáte na dobrodružství s myšákem. Nehrajete ale přímo za něj. Jen mu pomáháte při jeho výpravách.

Stále probíhá: Humble Bundle – Train Simulator Bundle Docela nedávno jsme tady měli balíček Europa Universalis IV, který se opravdu vyplatil. Ušetřili jste desítky euro. Tentokrát je tady podobný balíček pro nadšence do vláčků. Není žádným tajemstvím, že Train Simulator je neskutečně drahá hra, pokud ji chcete mít spolu se všemi rozšířeními. S novým Humble Bundlem dostanete základní hru spolu s několika DLC za pár dolarů. První stupeň balíčku již tradičně stojí jeden dolar a mimo hru samotnou obsahuje 4 další rozšíření. Pokud přidáte 4 dolary navíc, zpřístupní se vám další tier. Ten zahrnuje 6 dalších DLC. Stejně tak i poslední stupeň, na který potřebujete 12 dolarů, obsahuje 6 DLC navrch. Prodejům na Steamu za rok 2019 dominují starší tituly V případě, že byste si tohle všechno pořídili běžně na Steamu, vyšlo by vás to na pár stovek euro. Když se podíváte na Train Simulator 2020 a všechna jeho rozšíření, celková cena přesahuje neuvěřitelných 8 000 euro. Tento balíček tedy není úplně od věci.

Stále probíhá: PlayStation Store – Critics Choice Na PlayStation si tentokrát můžete pořídit hry, které od recenzentů sklidily výborná hodnocení. Při prvním pohledu na nabídku je ale jasné, že je to zkrátka tradiční slevová akce, jen tentokrát nese jiné označení. Necháme být tituly zmiňované snad každý týden jako je GTA V nebo Zaklínač 3 a podíváme se spíš na novější kousky. Druhý Resident Evil (629 Kč) si v minulém roce skrz skvělý remake vysloužil velkou oblibu. Není se ani čemu divit. Capcom ukázal ostatním, jak by přepracování moderní klasiky mělo vypadat. Nyní je ideální chvíle si to zopakovat. Zanedlouho je tady předělávka třetího dílu. Únorové hry zdarma pro PS Plus nabídnou legendární Bioshock Když už jsme u těch třetích dílů, co takhle si pořádně zastřílet? Borderlands 3 (779 Kč) sice nezažilo takový boom jako jeho předchůdci, ale rozhodně patří mezi nejlepší FPS střílečky z minulého roku. Vydáte se prozkoumat krom Pandory i další světy, a to samozřejmě doprovází stovky bizarních zbraní. Většinu cen za hru minulého roku s přehledem posbíralo studio FromSoftware se svým titulem Sekiro: Shadow Die Twice (1 169 Kč). Není se ani čemu divit. Na Sekiru se chyby hledají jen těžko. Tvůrci navíc ukázali, že zaběhlý koncept Dark Souls zvládnou zpracovat i v odlišném stylu.