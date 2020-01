Zadarmo nebo se slevou: PlayStation Plus akce a Sundered zdarma

PlayStation Store - Předplatné PS+ Kromě klasických lednových slev, o kterých jsme psali v našem minulém souhrnu slev, na PlayStation Store také probíhá akce spojená se službou PlayStation Plus. Nyní si ji můžete předplatit na rok o čtvrtinu levněji. Ve výsledku vás tedy vyjde na 1 170 Kč. Podobnou nabídku můžete najít i v nejrůznějších e-shopech. Toto předplatné je nutnost, pokud chcete hrát na PlayStationu online. Mimo to dostanete ještě další bonusy jako je například cloudové úložiště pro uložené pozice, exkluzivní motivy nebo slevy. Hlavním lákadlem ale většinou bývá nabídka her, která se mění každý měsíc. Jak si je jednou aktivujete, máte k nim přístup neustále, pokud máte předplatné aktivní. Jestli jste si tedy v minulosti nějakou hru aktivovali a nyní se znovu stanete členem PS+, dostanete k ní opět přístup. Playstation 5: vše, co víme o nové herní konzoli od Sony Momentálně do této nabídky patří kolekce Uncharted a Goat Simulator, což jsou prakticky 4 hry. Série Uncharted stále patří mezi nejlepší exkluzivity PlayStationu a nejnovější díl včetně samostatného Lost Legacy také lze získat za velmi příjemnou cenu.

Humble Choice Nový měsíc, nová nabídka her v Humble Choice. Zatím to vypadá, že se tomuto programu podařilo bez problému nahradit Humble Monthly, které fungovalo docela dlouhou dobu. Jak Choice funguje, jsme si vysvětlovali v předchozím souhrnu, takže pojďme rovnou ke hrám. Jako největší lákadlo je momentálně Middle-Earth: Shadow of War. Druhý díl této akční adventury vás opět zavede do Mordoru a přilehlých oblastí. Tentokrát budete budovat armádu, zabírat pevnosti a starat se o jejich provoz. Komunita z něj sice nebyla tak nadšená, jako z prvního dílu, ale stále patří mezi nejlepší hry zasazené do tohoto univerza. The Lord of the Rings: Gollum dorazí i na novou generaci konzolí Vedle toho je tady například pátý díl Street Fighteru. Ten sice stále nedosáhl legendárního statusu jako se to povedlo Street Fighteru IV, ale to možná přijde s Arcade edicí, která by měla vyjít začátkem roku. Celkově je na výběr 12 titulů. Zbytek nejsou jen bezvýznamné záležitosti, můžete si vzít třeba Dirt Rally 2.0 nebo Graveyard Keepera. Volba je opět na vás a počet, které si aktivujete, se odvíjí do typu předplatného.

Epic Games Store – Sundered: Eldritch Edition zdarma Je to jen pár měsíců zpátky, co jste si mohli na Epic Store zdarma aktivovat hru Jotun. Studio Thunder Lotus Games, které za ním stojí, přichází s další hrou ze svého repertoáru. Sundered je akční plošinovka, který se inspirovala legendami jako je Metroid nebo Castlevania. Všechny grafické prvky, které Sundered využívá, jsou nakreslené ručně. Zahrajete si za Eshe, poutníka ve zdevastovaném světě. Je uvězněný v síti jeskyní, které se neustále mění a ukrývají jedno nebezpečí za druhým. Prodejům na Steamu za rok 2019 dominují starší tituly Eldritch edice oproti původní hře přidává několik vylepšení včetně velkého Magnate of the Gong updatu. Mimo to přibyla i možnost kooperace až pro čtyři hráče. Nechybí ani noví nepřátelé a prostředí.

Uplay – Settlers sale Tento týden se na digitální distribuci Ubisoftu věnuje pozornost sérii strategií The Settlers. Za více než 25 let její existence stihla vyjít pěkná řádka dílů a některé z nich se dočkaly vylepšených verzí. Můžete začít hned s původním dílem z roku 1993 (1,25$). Mimo dalších samostatných her je v nabídce také History kolekce (19,99$), která obsahuje první až sedmý díl Settlerů včetně všech DLC. Ty starší jsou pak upraveny tak, aby bez problému běžely i na počítačích s aktuálními operačními systémy. Až na nejnovější, tedy sedmý díl, se cena každého z nich pohybuje kolem 3 dolarů. Se staršími díly si tak můžete vyplnit čekání na regulérní pokračování série, které by mělo vyjít během letošního roku. Pracuje na něm studio Blue Byte, které má se strategiemi bohaté zkušenosti, takže značka The Settlers je v dobrých rukou.

Xbox Store – F2P sale Základem dobré free-to-play hry je mimo dobré hratelnosti a grafiky také vyvážení mikrotransakcí tak, aby platící hráči neměli oproti těm neplatícím neférové výhody. Většinou je to řešené tak, že za peníze si můžete pořídit jen kosmetické úpravy. Aktuální akce v obchodě Xboxu se zaměřuje na takové balíčky do nejrůznějších her zdarma. První z nich je Lifeline Edition pro Apex Legends (480 Kč). I když počáteční nadšení okolo této hry opadlo, stále se jedná o jeden z nejhranějších battle royale titulů. Tento balíček obsahuje Legendární skin pro postavu Lifeline, legendární skin na zbraň, exkluzivní odznak a 1000 Apex Coinů. Battle royale hit Apex Legends startuje vlastní esportovou ligu Další z velmi populárních F2P záležitostí je World of Tanks. Tankové bitvy jsou úspěšné jak na PC, tak i na konzolích. V Pz. III Ausf K Ultimate balíčku (430 Kč) najdete německý tank Pz.Kpfw. III Ausf. K, prémium na 30 dní, 15 x3 boost na zkušenosti a 15 x4 boost zkušeností pro posádku. Pokud nějakou hru zdarma hrajete aktivně a chcete si do ní pořídit něco pěkného, určitě se podívejte, jestli právě i ta vaše není v aktuální nabídce. Podobné akce totiž nebývají moc často.