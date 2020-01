Zadarmo nebo se slevou: Rozdávání Epicu nekončí a novoroční akce

Darksiders 1 a 2 + Steep na Epic Store zdarma Pro Epic Store znamenal konec minulého roku velké rozdávání. Původní oznámení znělo, že během dvanácti dní se rozdá 12 různých titulů. Některé z nich už sice měli v nabídce předtím, ale i tak se někdy dostalo na docela velké kousky. To jim ale nestačilo, přišel ještě jeden bonusový den. A na nešťastné třináctce přeci skončit nemohou. Až do 9. ledna si tedy můžete do knihovny přidat rovnou trojici titulů. Dva z nich patří do série Darksiders. První dva díly této ságy se řadí mezi jedny z nejlepších hack’n’slash akcí posledních let. Oba pak dostanete rovnou ve vylepšených edicích. Ty přinášejí nejen lepší grafiku, ale krom základní hry obsahují i veškerá DLC. Darksiders II: Deathinitive Edition - kapesní Smrt | Recenze Switch verze Aby toho nebylo málo, tak svojí troškou do mlýna přispěl také Ubisoft. Sněhový Steep sice v začátcích nebyl zrovna úspěšný, ale dokázal se vypracovat na kvalitní zábavu. Zimní sporty navíc nejsou tématem, se kterým se v současných hrách setkáte zrovna často. Zatím není jasné, jestli tímto rozdávání her na Epicu končí. Od doby, co s tím začali, jste si mohli do knihovny přidat několik desítek her a občas šlo opravdu o výborné kousky. Ať už to bylo třeba Celeste nebo Superhot. Nedivili bychom se, kdyby i v budoucnu přišlo podobné překvapení.

Playstation Store – January Sale Vánoční slevy se v digitálním obchodě PlayStationu moc neohřály. Hned je vystřídala akce spojená se začátkem roku, která, stejně jako ta před tím, obsahuje směs všemožných her z různých žánrů. Najdete tam jak velké AAA tituly, tak menší indie záležitosti. Součástí akce jsou také zvýšené slevy pro předplatitele služby PlayStation Plus. Třeba takové Kingdom Come: Deliverance (600 Kč) v Royale edici, tedy se všemi DLC, nezní vůbec špatně. Již klasicky nechybí velké tituly od Rockstaru, které se v našich souhrnech objevují téměř každý týden. Zase jednou ale došlo i na žhavé novinky. Tak třeba Star Wars Jedi: Fallen Order (1 279 Kč) patří mezi nejlepší singleplayerové hry patřící do tohoto univerza a už ho můžete získat o čtvrtinu levněji. Death Stranding: pošťákem napříč Amerikou | Recenze Stejně je na tom i Kodžimův Death Stranding (1 279 Kč). Většina her je do akce zahrnuta hned v několika edicích, takže si dávejte pozor, co si vlastně vkládáte do košíku. January Sale nezahrnuje jen samotné hry, ale i desítky DLC a dalších doplňků. K základnímu Zaklínači 3 si například můžete dokoupit oba datadisky za pár stovek. Nechybí ani Kombat pack pro nejnovější Mortal Kombat nebo Season Pass pro Assassin’s Creed Odyssey.

Nintendo eShop Festive slevy na Switchi sice už končí, ale i tak se ve zdejším obchodě stále dají najít hry, které jsou ve velmi pěkné slevě. Třeba takový Unravel 2 (200 Kč). Tato hra vyšla jako překvapení v roce 2018 během E3. Oproti prvnímu dílu jde především o kooperační záležitosti. Na roztomilosti ale rozhodně nic neztratila. Pro hráče japonských RPG je taky například trojice dílů ze série Final Fantasy. Všechny jsou ve vylepšené verzi, přičemž FF X a X-2 si můžete pořídit pouze v uceleném balíčku (750 Kč). Kdyby vám to náhodou bylo málo a nevadí vám starší tituly, určitě nesmíte minout Collection of Mana (550 Kč). Miniaturní verze konzole Nintendo GameCube bere internet útokem Teď zase k něčemu mainstreamovějšímu. Crash Bandicoot se v N Sane trilogii (600 Kč) dostal i na Switch a velmi mu tato platforma prospívá.To samé by se dalo říct třeba i o výborných Dead Cells (435 Kč). Plošinovky a skákačky jsou na tuto platformu zkrátka jako dělané.

Stále probíhá: Rockstar Games Launcher – Holiday Sale Tentokrát se v našem souhrnu zase jednou objevil i obchod Rockstar Games. Nejde ale o rozdávání žádných her zdarma, jedná se o regulérní slevovou akci, ve které je zahrnuto několik výborných titulů, které vznikly v tomto věhlasném studiu. Pokud jste náhodou nestihli rozdávání GTA: San Andreas (80 Kč), tak nyní si ho můžete do knihovny přidat za opravdu nízkou cenu. Ze stejné série je tady i GTA V (296 Kč), které se zařadilo mezi nejprodávanější hry všech dob. Pokud ho ještě nevlastníte, za pár stovek může být vaše. Grand Theft Auto V zase láká grafikou: nové modifikace mění hru k nepoznání Abychom ale nezůstali jen u jedné série, můžeme se podívat například na kompletní edici Maxe Paynea 3 (269 Kč). Fanoušci původních dílů z něj sice nadšeni nebyli, ale to nemění nic na tom, že se stále jedná o velmi dobrou singleplayerovou akci. Detektivové pak jistě nepohrdnou L.A. Noire (230 Kč), které je taktéž v kompletní edici. Zakončit to můžeme například Bully (77 Kč), které je stejně jako San Andreas k dispozici za opravdu nízkou cenu.

Stále probíhá: Humble Choice S Humble Monthly je konec. Toto předplatné, v rámci kterého jste každý měsíc dostávali několik her včetně velkých titulů, nahradila novinka jménem Humble Choice. Funguje na podobné bázi, ale pár věcí se přeci jen změnilo. Každý měsíc je v nabídce Humble Choice 10 her. Podle toho, jaký typ předplatného máte, si můžete vybrat určitý počet her, které se následně zařadí do vaší knihovny. Tento měsíc mezi ty nejlákavější kousky této nabídky patří Shadow of the Tomb Raider a Blasphemous. Se základním předplatným Lite za 5€ si ale vybrat nemůžete ani jednu. Na druhou stranu ale máte přístup do knihovny Humble Trove. Ta momentálně zahrnuje přes 90 titulů, ke kterým máte přístup neustále, pokud máte aktivní členství a jejich množství bude postupem času narůstat. K tomu se ještě přidává 10% sleva do Humble Store. Stahujte druhé DLC do akční adventury Shadow of the Tomb Raider Základní členství stojí 14€. Tady už máte i možnost výběru z výše zmíněné desítky her. Celkem si s tímto typem předplatného můžete vybrat tři tituly. Nechybí ani přístup do knihovny Trove a 10% sleva podobně jako u levnějšího stupně. Na závěr tady máme Premium členství, které vás vyjde na 18€ měsíčně. V tomto případě si z nabídky můžete vybrat hned 9 her a stejně jako u předchozích předplatných máte přístup do Humble Trove. Sleva na Humble Store v tomhle případě narůstá na

20%. Jak se vám novinka od Humble Bundlu líbí? Je to podle Humble Choice dobrým pokračovatelem nebo mělo Humble Monthly lepší myšlenku?