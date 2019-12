Zadarmo nebo se slevou: Vánoce přicházejí a Steam táhne

Rockstar Games Launcher – Holiday Sale Tentokrát se v našem souhrnu zase jednou objevil i obchod Rockstar Games. Nejde ale o rozdávání žádných her zdarma, jedná se o regulérní slevovou akci, ve které je zahrnuto několik výborných titulů, které vznikly v tomto věhlasném studiu. Pokud jste náhodou nestihli rozdávání GTA: San Andreas (80 Kč), tak nyní si ho můžete do knihovny přidat za opravdu nízkou cenu. Ze stejné série je tady i GTA V (296 Kč), které se zařadilo mezi nejprodávanější hry všech dob. Pokud ho ještě nevlastníte, za pár stovek může být vaše. Grand Theft Auto V zase láká grafikou: nové modifikace mění hru k nepoznání Abychom ale nezůstali jen u jedné série, můžeme se podívat například na kompletní edici Maxe Paynea 3 (269 Kč). Fanoušci původních dílů z něj sice nadšeni nebyli, ale to nemění nic na tom, že se stále jedná o velmi dobrou singleplayerovou akci. Detektivové pak jistě nepohrdnou L.A. Noire (230 Kč), které je taktéž v kompletní edici. Zakončit to můžeme například Bully (77 Kč), které je stejně jako San Andreas k dispozici za opravdu nízkou cenu.

Uplay – Christmas sale Vánoce nechybí ani na digitální distribuci Ubisoftu. Opět se tato akce týká jak jejich starších titulů, tak žhavých novinek, které vyšly během letošního roku. Hned na prvním místě je Deluxe edice Anno 1800 (35€). Krom základní hry tak dostanete i DLC, soundtrack a digitální artbook. Nejnovější Anno se opravdu povedlo, takže pro nadšence do budovatelských strategií je to jasná volba. Nechybí ani dvojice her inspirovaných výtvory Toma Clancyho. Ghost Recon Breakpoint v Gold edici (45€) a The Division 2 v ultimátní edici (24€) také stojí za uváženou. Hlavně v případě, že vás baví herní styl looter-shooter. Herní projekt Avatara je stále ve vývoji, potvrdil Ubisoft Massive Samozřejmě tady najdete i největší ubisoftí značky jako Far Cry, Assassin’s Creed nebo Rainbow Six. Ve většině případů je každá hra k dispozici hned v několika edicích, takže při výběru dávejte pozor, kterou vlastně kupujete. Pokud byste chtěli ušetřit ještě o něco více, tak u některých produktů můžete využít kód EXTRA20, který cenu sníží ještě o dalších 20 %. Podrobnosti o tom, kde všude ho můžete využít, najdete přímo na Uplay.

Nintendo eShop – Festive Offers Tento týden i Nintendo přišlo s nadělováním docela pěkných slev. Aktuálně je ideální možnost pořídit si na Switch především menší hry, ale najdou se i výhodné nabídky na větší nebo exkluzivní tituly. Třeba taková Gold edice Mario & Rabbids: Kingdom Battle (676 Kč) by na žádném Switchi neměla chybět. Pokud byste chtěli něco taktického, ale mělo by to být vážnější než Mario, tak je rozhodně dobrou volbou Divinity: Original Sin 2 (874 Kč). Toto masivní RPG od Larian Studios funguje na konzolích překvapivě dobře. Navíc je rovnou dostupné v Definitive edici, která obsahuje pár zásadních úprav. Zombie Army Trilogy míří na Nintendo Switch i s lokálním multiplayerem Samozřejmě nebudeme zůstávat jen u jednoho žánru. Na cesty si můžete vzít hned několik dílů ze série Final Fantasy. Od těch starších jako je FF VII (263 Kč) až po vylepšenou edici FF X a X-2 pěkně v jednom uceleném balíku. Festive Offers je jedna z největších slevových akcí, které kdy na Switchi byly, takže není vůbec od věci ji pořádně prozkoumat na vlastní pěst.

Steam Winter sale A nakonec tady máme veleočekávanou akci na Steamu, kde opět najdete stovky a stovky zlevněných her ze všech možných žánrů. Samotná událost zase jednou nalákala tolik hráčů, že to servery Steamu nevydržely a během prvních hodin byl nedostupný. Mezi prvními nás zaujalo například Kingdom Come: Deliverance (15€). Za poloviční cenu si můžete pořídit i DLC. Radost jistě budou mít i fanoušci hardcore RPG. Z tohoto žánru je tady například třetí Dark Souls (15€) nebo Sekiro: Shadows Die Twice (39€). Určitě se do nejnovějšího počinu FromSoftware vyplatí investovat. Cenu za nejlepší hru letošního roku nedostal jen tak pro nic za nic. Nechybí ani slevy na klasiky jako Grand Theft Auto V, Zaklínač 3: Divoký hon nebo Fallout 4. Zkrátka je toho dost. Spolu s akcí zároveň probíhá událost, ve které za nasbírané bodíky můžete získat nejrůznější úpravy vašeho profilu a podobně. Pokud vám jde ale pouze o samotné hry, tak se o takové věci samozřejmě vůbec nemusíte zajímat.

Stále probíhá: Humble Choice S Humble Monthly je konec. Toto předplatné, v rámci kterého jste každý měsíc dostávali několik her včetně velkých titulů, nahradila novinka jménem Humble Choice. Funguje na podobné bázi, ale pár věcí se přeci jen změnilo. Každý měsíc je v nabídce Humble Choice 10 her. Podle toho, jaký typ předplatného máte, si můžete vybrat určitý počet her, které se následně zařadí do vaší knihovny. Tento měsíc mezi ty nejlákavější kousky této nabídky patří Shadow of the Tomb Raider a Blasphemous. Se základním předplatným Lite za 5€ si ale vybrat nemůžete ani jednu. Na druhou stranu ale máte přístup do knihovny Humble Trove. Ta momentálně zahrnuje přes 90 titulů, ke kterým máte přístup neustále, pokud máte aktivní členství a jejich množství bude postupem času narůstat. K tomu se ještě přidává 10% sleva do Humble Store. Stahujte druhé DLC do akční adventury Shadow of the Tomb Raider Základní členství stojí 14€. Tady už máte i možnost výběru z výše zmíněné desítky her. Celkem si s tímto typem předplatného můžete vybrat tři tituly. Nechybí ani přístup do knihovny Trove a 10% sleva podobně jako u levnějšího stupně. Na závěr tady máme Premium členství, které vás vyjde na 18€ měsíčně. V tomto případě si z nabídky můžete vybrat hned 9 her a stejně jako u předchozích předplatných máte přístup do Humble Trove. Sleva na Humble Store v tomhle případě narůstá na

20%. Jak se vám novinka od Humble Bundlu líbí? Je to podle Humble Choice dobrým pokračovatelem nebo mělo Humble Monthly lepší myšlenku?

Stále probíhá: GOG - Winter Sale Není to dlouho, co na GOGu proběhla velká akce spojená s černým pátkem a nyní tento obchod pokračuje se zimním výprodejem. Her je opět ve slevě více než 2 tisíce, ale tentokrát si můžete zařadit pár her i bez toho, abyste vůbec něco platili. Post-apokalyptický Wasteland 3 vyjde v květnu, podívejte se na nový trailer Pokud jste nabídky her zdarma zmeškali, tak GOG sledujte i nadále. V následujících týdnech by totiž měli rozdávat ještě několik dalších titulů. Vzhledem k tomu, že součástí této akce jsou doslova tisíce titulů včetně žhavých novinek, je těžké některé z nich vypíchnout. Proto zase jednou doporučujeme, abyste GOG navštívili sami.

Stále probíhá: Paradox Management Bundle Kromě předplatných samozřejmě na Humble Bundlu stále najdete i výhodné balíčky her. V aktuální nabídce najdete několik titulů od vydavatelství Paradox Interactive, které je mezi hráči známé nejen díky svým strategickým titulům. Balíček je opět rozdělen do tří tierů, přičemž úvodní vás vyjde na 1 dolar. Najdete v něm dvojici dílů strategie Cities in Motion. Mimo to k tomu dostanete i Prison Architect spolu s DLC Africanado, které do hry přidává jak novou věznici, tak nové prvky do hratelnosti. Bývalý ředitel Paradox Interactive chválí Epic a jejich obchod Za 8 dolarů se vám pak odemkne další část, kde se skrývá několik DLC pro Cities in Motion. Zároveň ale dostanete také výbornou budovatelskou strategii Cities Skylines a několik DLC k tomu. Další z nich vás pak čeká v nejdražším tieru, který stojí 18 dolarů. Mimo to tam najdete i Surviving Mars, taktéž spolu s několika DLC.

Stále probíhá: PlayStation Store – Christmas Sale Černý pátek skončil a hned na to ho na PlayStation Store vystřídaly vánoční slevy. I když by to tak nemělo být, tak je to akce velmi podobná. Najdete tam jak exkluzivity, tak další velké tituly od ostatních vydavatelství. Stejně jako minulý týden došlo i na hry, které jsou na pultech herních obchodů docela čerstvě. Třeba takový Concrete Genie (499 Kč) tady najdete i v Deluxe edici. Tento titul si užijí hlavně mladší hráči nejen díky tomu, že obsahuje český dabing. Pokud ale hledáte něco pro starší, tak Mortal Kombat jistě neuškodí. Poslední díl v akci budete hledat marně. Mortal Kombat XL (469 Kč) ale stále obstojí bez problému. A aby té brutality nebylo málo, hned vedle je Deluxe edice Devil May Cry 5 (629 Kč), které na začátku letošního roku sklidilo velké úspěchy. Nejlepší hry pro Playstation 4: zahrajte si skvělé exkluzivity a další pecky Klasické slevy jako je Zaklínač 3, God of War, Grand Theft Auto V nebo Assassin’s Creed Odyssey snad už nemusíme ani zmiňovat. Tyto tituly jsou ostatně součástí valné většiny akcí tohoto typu, a i jejich cena je většinu času stále stejná. Když ale dojde na nějaké výraznější zlevnění, určitě vás na něj upozorníme v některém z následujících týdnů.