Zahraj si a přijď. Armáda a firmy loví nováčky pomocí počítačových her, zájemci přibývají

V polovině září spustila armáda nový online nábor, jehož specifikem je, že se zájemci fyzicky dostaví až na lékařskou prohlídku. Není to ale jediný krok, kterým se armáda snaží přiblížit zejména mladší generaci. Na stránkách DoArmady.cz lze hrát videohru, jejíž uživatelé si vytvoří své avatary, plní různé úkoly a tím své postavy postupně vylepšují. A zdá se, že se to českým ozbrojeným silám vyplácí, po spuštění virtuálního náborového střediska se jen do konce září online zaregistrovalo přes osm set lidí k náboru do služebního poměru. Průměr zaregistrovaných do té doby se přitom pohyboval do pěti set zájemců měsíčně.

Před více než dvaceti lety spustila ještě o něco ambicióznější projekt americká armáda – taktickou střílečku, která měla nalákat mladé. Hra oslovila dvacet milionů hráčů a byla proto považována za vysoce úspěšnou. Přesto se nevyhnula kontroverzím, když například v roce 2007 váleční veteráni protestovali proti takovému způsobu náboru, když zdůrazňovali, že válka není hra. Loni na jaře se armáda Spojených států rozhodla hru zrušit, aby se mohla soustředit na jiné oblasti náboru.

Český experiment s náborovým gamingem tak daleko jako americká hra nezašel. Uživatelé si od září mohou vyzkoušet jen hru Cyber Force. Ta má pouze připodobňovat různé úkoly z kybernetických sil a informačních operací. Uživatel musí nejdříve splnit krátký test, který se zabývá zejména bezpečností, padne otázka na phishing i na to, jaké je nejčastější heslo v Česku. Hráč také zkouší rozluštit hesla cizích lidí, musí co nejrychleji správně rozřadit barvy na základě různých kódů, nebo se snaží zastavit „trollí farmu, která zneužívá profily se slabým zabezpečením pro propagaci nepřátelské mocnosti“.



Do konce roku by ale měla přibýt ještě další hra, a to simulátor armádních dronů pod názvem Specter. „Drony hrají v armádách stále větší roli, naši armádu nevyjímaje, proto nám přišlo důležité neopomenout ani tuto oblast,“ vysvětluje rozhodnutí Vlastimila Cyprisová z komunikačního oddělení Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR. Vývojáři při tvorbě hry vycházeli z dostupných záběrů zásahů i z faktické výbavy zpodobňovaných dronů. Do budoucna armáda plánuje přinést i další webové simulační hry. „Plány okolo 3D vojenské simulace jsou stále v diskuzi,“ podotýká Cyprisová.



Snaha přilákat Gen Z do armády

Zájemce si může v armádní hře vybrat ze tří avatarů – válečníka, analytika nebo sportovce. Vybírá si také z armádních útvarů, než si ale některý zvolí, musí si o něm něco nastudovat. Hráč začíná na pozici kadeta, plněním jednotlivých úkolů se přibližuje k vyšší hodnosti a může si vylepšovat svého avatara. Úkoly se mění, uživatel musí například v reálném světě navštívit armádní akci na veřejnosti, splnit znalostní kvíz o vojenské technice nebo se natočit, jak střílí na sportovní střelnici.



Armáda tak chce poutavě informovat o ministerstvu obrany, nových technologiích a o různých specializacích a namotivovat případné uchazeče, aby podali přihlášku. „Slibujeme si od toho, že se nám podaří upoutat pozornost návštěvníků zejména z cílových skupin a zaujmout je k aktivitě a opakovaným návštěvám multimediálního portálu DoArmady.cz,“ doplňuje Cyprisová.



Herní simulátory nejsou přípravou na službu v armádě. Uchazeč musí podstoupit fyzický, psychický i morální výcvik. Simulátory slouží jen jako pouhý doplněk k jiným formám náboru. Zástupci armády ale doufají, že tyto nástroje poskytnou uživatelům základní znalosti o různých typech vojenské techniky, jejím ovládání nebo o taktikách. „Herní simulátory nemohou napodobit skutečné podmínky a výzvy, kterým čelí vojáci v reálném boji,“ říká Cyprisová.

Za školení lepší doplněk pro avatara

Armáda není jediným subjektem, který se snaží pomocí gamingu zatraktivnit svůj nábor v době nedostatku lidí na trhu práce. Například personální agentura Randstad v Nizozemsku vyvinula hru, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé rozvíjet své schopnosti a stát se řidičem kamionu, elektrikářem nebo řidičem vysokozdvižného vozíku. Hru poté firma propojuje s realitou, kdy pro uživatele pořádá živé přenosy na Twitchi, kde se lidé dozvědí více o dovednostech, které by na těchto pozicích měli mít.

Logistická a dopravní společnost Gebrüder Weiss se zase podílí na financování leteckého simulátoru na Vyšší odborné a střední průmyslové škole dopravní v Praze. Studenti si tam mohou vyzkoušet roli pilota velkého dopravního letadla, od čehož si firma slibuje zatraktivnění celého oboru. „V rámci naší strategie hledání budoucích logistiků a popularizace logistického oboru se soustředíme již na žáky základních škol, které se snažíme pro naše odvětví nadchnout. Je to dlouhodobý proces, ale myslíme si, že je efektivní,“ tvrdí obchodní a marketingový ředitel firmy Jan Kodada. Řada absolventů školy k nim poté skutečně přichází a dnes působí i na manažerských pozicích.

Společnost Exclusive Networks zase využívá gamifikované prostředí při vzdělávání zaměstnanců. Ve chvíli, kdy pracovník ukončí vzdělávací aktivitu, odklikne si ji v systému a získá body. Díky tomu pak jeho postava postupuje nahoru v žebříčku a získává nové doplňky. Vše je přitom propojené i s reálným světem, kdy si za body může kupovat i drobné odměny, jako jsou knížky, lepší pracovní telefon, nebo může věnovat příspěvek na charitu. „Ke gamifikaci jsme přistoupili proto, abychom motivovali zaměstnance ke vzdělávání,“ vysvětluje rozhodnutí HR manažerka firmy Olga Staníčková.