Zahrajte si hry, které ještě nevyšly. Steam spouští Summer Game Festival

Jelikož se letos místo výstavy E3 koná Summer Game Fest Geoffa Keighleyho, tak si studia našla nový způsob, jak si mohou hráči vyzkoušet jejich novinky. Už není potřeba čekat hodinové fronty. Do akce se totiž zapojil Steam a v rámci aktuálního festivalu si můžete vyzkoušet demoverze desítek her, jejichž vydání se teprve chystá. Pojďme se podívat na pár kousků, které byste neměli minout.

Iron Harvest

Iron Harvest je real-time strategie zasazená do alternativní reality 1920+ krátce po konci války. Evropa se teprve vzpamatovává, města se znovu budují. Doba Iron Harvestu ale teprve nastane. Přichází totiž nová hrozba v podobě tajných jednotek, které dělají co mohou aby destabilizovaly celé státy.

Dostanete pod kontrolu celé jednotky včetně velkých steampunkových mechů. Kromě singleplayeru nabídne Iron Harvest i kooperační kampaně. Plná verze hry pak vyjde 1. září letošního roku.

Ghostrunner

Ghostrunner byl představen už loni, ale větší pozornost si vysloužil až minulý týden díky novému traileru. Vypadá to jako temnější Mirror's Edge s nindžou v hlavní roli. Nyní si sami můžete vyzkoušet, jestli se i Ghostrunnerovi bude skákat stejně dobře, jako to uměla Faith.

Příběh je zasazen do kyberpunkového světa. Musíte vylézt na vrchol věže Dharma, kde se usídlil zbytek lidstva poté, co svět postihla katastrofa. Nejdřív ale musíte nasbírat dost sil na to, abyste se vypořádali s Keymasterem, který vám stojí v cestě. Ghostrunner by měl vyjít ještě do konce letošního roku.

Everspace 2

Everspace 2 je pokračování singleplayerové vesmírné střílečky, které do konce roku vstoupí do předběžného přístupu na Steamu. Na rozdíl od jeho předchůdce dostala několik vylepšení včetně hromady nového lootu a RPG prvků. Prostor, ve kterém budete poletovat, je plný tajemství a hlavně nepřátel, kteří vám nehodlají dát nic zadarmo.

Setkáte se s mimozemskými rasami, naleznete skryté poklady a občas se budete muset bránit před útokem vesmírných banditů. Everspace je rychlá arkáda, takže se připravte na to, že bez bleskových reakcí tady nepochodíte.

Stronghold: Warlords

Slavná strategická série Stronghold se na konci září vrátí s novým dílem. Stronghold: Warlords nás vezme do asijských zemí, kde opět budeme budovat hrady, armády a následně dobývat nepřítele, dokud nezůstane ten poslední.

Na rozdíl od předchozích dílů se výrazně změnila stylizace. Znatelně se podobá poslední Civilizaci. Pestré barvy ale neznamenají, že byste měli přijít o taktiku a všechny další prvky, které jste na předchozích Strongholdech měli rádi.

Grounded

První titul, který Obsidian Entertainment vytvoří pod záštitou Microsoftu vytvoří, jsme si představovali trochu jinak, než jako kreslenou kooperaci s mravenci. Nyní se sami můžeme přesvědčit, jestli tento koncept stojí za to.

V roli zmenšených dětí budete objevovat taje hmyzího světa. Obsidian popisuje Grounded jako survival adventuru z pohledu první osoby. Nechybí ani možnost kooperace, kdy si k sobě můžete pozvat ještě další tři hráče.

The Survivalists

Novinka od tvůrců dvojice dílů The Escapists na první pohled vypadá docela podobně, ale tady nepůjde o to, abyste utekli. V The Survivalists se dostanete na tropický ostrov, kde musíte přežít na vlastní pěst. No, vlastně ne tak docela. Hra totiž podporuje i kooperaci až pro 4 hráče.

Budete objevovat tajemství ostrova a budovat si přístřešek. Nedílnou součástí hry je ale také trénink opic. Ty jsou vám schopny s čímkoliv pomoc a stačí vám k tomu pár banánů a trochu snahy naučit je to, co po nich vlastně chcete.

Neon Abyss

Neon Abyss na první pohled vypadá jako něco od vývojářů Escape The Gungeon. Tento titul nicméně má na svědomí studio Veewo Games, které má zatím za sebou pouze mobilní hry. Jejich novinka nicméně nevypadá vůbec špatně.

Rogue-like akčních plošinovek jsme tady měli už spoustu. Když je ale hra z tohoto žánru dobře zpracovaná, tak nemusí přinášet ani žádné velké novinky. Rychlá hratelnost je rozhodující a to celé v líbivé grafice. Plné verze se dočkáme 14. července.

Pokud vás zajímá více, zamiřte sami na Summer Game Festival Steamu. Najdete tam desítky titulů z nejrůznějších žánrů, takže si tam jistě každý najde to svoje. Obzvlášť pokud se zajímáte o indie tituly, kterých je tady hromada.