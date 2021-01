Pokud jste minuli PC verzi demoverze očekávaného strašáku Little Nightmares II, nyní máte možnost to napravit na konzolích. Pokud si tak chcete strastiplnou cestu vyzkoušet mimo PC, nyní můžete i na PS4, Xbox One a Nintendo Switch.

Společně s konzolovým demem se objevil také zbrusu nový trailer, který vás vezme na horskou dráhu napříč celým strašidelným zážitkem.

Hra samotná vychází 11. února příštího roku na PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch, později také pro PS5 a Xbox Series X/S.