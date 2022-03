Zahrajte si multiplayer Call of Duty: Vanguard zdarma. Máte na to dva týdny

Activision nabízí hráčům možnost osahat si multiplayer nejnovějšího dílu série zcela zdarma.

Activision se rozhodlo prodloužit volný přístup k multiplayeru hry Call of Duty: Vanguard o další dva týdny. To znamená, že si můžete užít zbrusu nové mapy nové sezóny a nový multiplayerový režim až do 13. dubna zcela zdarma.

Mezi novinky patří mapy Casablanca a Gondola, stejně jako kultovní mapy, které jsou populární mezi komunitou. Mluvíme např. o Hotel Royale, Dome či Radar, kde si můžete zahrát režimy Domination, Control či Hardpoint.

Mezi volně přístupný obsah patří také nový režim se zabíráním kontrolních bodů v zasněžených Alpách. Tak na co čekáte?