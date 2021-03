Zahrajte si o víkendu zdarma městskou akci Watch Dogs: Legion

Ubisoft tento víkend nabídne zdarma k vyzkoušení svoji městskou akci Watch Dogs: Legion. Nejspíše si ještě vybavujete, jak se hra představovala například na E3, ale pro ty méně zběhlé připomeňme, že Watch Dogs: Legion se zaměřuje na dobu Londýna v blízké budoucnosti, kde se z Británie stala v podstatě dystopická společnost, ve které by chtěl žít málokdo. Právě vy budete stát za odbojem proti nelítostnému režimu a rekrutovat do svých řad můžete kteroukoliv postavu ve hře.

Pokud už jste si ale rušili plány na celý víkend, ještě se na chvíli zastavte. Hru totiž nebude možné projít úplně celou. Z hlediska příběhu se dostanete zhruba do půlky a stejně tomu je i z hlediska částí Londýna, do kterých se lze podívat. Pro dohrání zbytku hry už si budete muset zaplatit. Veškeré uložené pozice samozřejmě můžete přenést do plné hry. Pro trial bude také vyžadováno internetové připojení.

Hrát bude možné od dneška až do neděle. Nabídka je platná pro systémy Playstation i Xbox a využít ji lze i na PC, kde je možné hru stáhnout přes Ubisoft Store a Epic Games Store.