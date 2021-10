Zahrajte si šílenou arkádu Riders Republic po celý týden zadarmo

Adrenalinovou pecku Riders Republic jste mohli nedávno vyzkoušet v krátké zkušební verzi na PC zadarmo, ale hráčům to očividně nestačilo. Ubisoft tak fanouškům vychází vstříc a nabízí podstatně zajímavější kratochvíli. Hru si můžete vyzkoušet zcela zdarma po celý týden, a to na všech platformách. Akce potrvá od 21 do 27. října, takže se připravte, startujeme už zítra.

I když jde o podstatně větší časové okno, všichni jsou tak jako tak limitováni herní dobou o délce 4 hodiny. Veškerý váš postup se samozřejmě uchová a v případě nákupu plné verze hry také přenese, takže můžete nerušeně pokračovat.

Riders Republic vychází 28. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.