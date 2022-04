Zahrajte si The Elder Scrolls Online zdarma. Čas máte do příštího týdne

Spolu se zkušební dobou je k mání také celá řada slev na hru a příběhová rozšíření.

Pokud se už nějakou dobu poohlížíte po kvalitním fantasy MMO a nechcete sypat peníze do něčeho, co nemáte ozkoušeno, ZeniMax pro vás má herní týden. Až do příštího úterý, 26. dubna letošního roku, si totiž můžete zahrát The Elder Scrolls Online zcela zdarma. Spolu se základní hrou je k ozkoušení také příběhové rozšíření Morrowind.

Pohrát si můžete se čtyřmi herními třídami a přístup máte také do režimů Battlegrounds a Alliance War PvP. Prozkoumávat lze všechny regiony v základní hře, Skyrim, Hammerfell a také ostrov Vvadernfellu díky rozšíření Morrowind.

Společně s testovacím týdnem dostanete také velké slevy na základní hru a většinu příběhových rozšíření. TESO tak můžete získat na Steamu až s 70% slevou. Vše se samozřejmě koná na oslavu příchodu nového dodatku, High Isle, který dorazí v červnu.