Zahráli jsme si The Day Before ještě předtím, než zmizelo z prodeje. A byla to opravdu tragédie

Po pěti letech vývoje konečně vyšel předběžný přístup očekáváné a zároveň kontroverzemi opředené hry The Day Before. Soudní spor s kalendářovou aplikací, podivné marketingové výroky, odklady a nyní i celkové zavření studia.

Troufám si tvrdit, že jednou o vývoji této „hry“ vznikne minisérie na Netflixu. Jelikož je těžko uvěřitelné, co se kolem The Day Before děje. Pět let ve vývoji, velké ambice, které nadchly tisíce hráčů a hra se tak stala jedním z nejočekávanějších titulů na Steamu, ale zároveň již zmíněné odklady a pochyby, zda nejde jen o podfuk a snahu vydělat na nebohých a natěšených hráčích. Situace kolem vývojářů z Fntastic, kteří za titulem stojí, se navíc stále dramaticky vyvíjí a není dne, kdy bychom se nedozvěděli další a další šokující informace. Proto než se pustíme do pitvy samotného předběžného přístupu, zrekapitulujme si dění několika posledních dní.

7. 12. konečně po několika odkladech titul vyšel. Ne jakožto plnohodnotná hra, ale ve formě předběžného přístupu. Hned po startu se strhla bouře ve formě velmi negativního hodnocení na Steamu. V současnosti má hra pouze 15 % pozitivních hodnocení z takřka 22 000 uživatelských recenzí. U velké hry takto ostudné přijetí snad ani nepamatuji. I zpackané porty konzolových her si vysloužily hodnocení lepší. Bídný technický stav, nenaplněné sliby, úplně jiný žánr, než bylo původně oznámeno, a další mnohé výtky se snáší na hlavu Fntastic ze všech stran. Hráči následně začali bádat a vzápětí i odhalovat další podivné skutečnosti. Mapa města měla být pouhým assetem, jenž se dá koupit za nějakých 300 dolarů. To samé pak dle všeho platí i pro další mechaniky či modely věcí a postav. I kvůli těmto skandálním informacím vývojáři znemožnili diskuzi na Discordu. 11. prosince pak tvůrci oznámili rozpuštění studia s tím, že vývoj hry se zastavuje, o čemž jsme psali i zde. Není proto divu, že mnozí studio obviňují z podvodu.

Je ale hra opravdu tak rozbitá, jak se všude píše? Jedním slovem, ano. Ale pojďme na to pěkně popořadě. Původně tvůrci slibovali brutální survival MMO v otevřeném světě, ve kterém vás ohrožují nejen hordy krvelačných zombíků, ale i ostatní hráči. The Day Before je ale nakonec hodně odfláklá extrakční akce ve stylu The Division. Proč? To nikdo pořádně nevysvětlil.

Na začátku se probudíte v osadě, jež jako jediná dosud přežívá v ruinách zdejšího velkoměsta. Nejprve se rozkoukáváte a seznamujete s místním osazenstvem. Poté se již vydáváte do ulic města shánět vybavení, které po vás přeživší chtějí. Zde se čas od času utkáte s nějakým tím zombíkem nebo lidským protivníkem. A to je tak nějak vše.

Již samotné spuštění hry končí často dost neslavně. Servery totiž ne vždy fungují tak, jak mají. Chybová hláška, že se nelze dostat do hry, byla mým častým průvodcem. Když už se mi povedlo do hry dostat, žádná velká zábava mě také nečekala. Je potřeba obrnit se trpělivostí, navíc s vědomím, že bugy všeho druhu budete potkávat na každém kroku. Dost otravné je už jen to, že různé úvodní cutscény nelze přeskočit. Když si tak například budete chtít vytvořit novou postavu, musíte instruktážní část projít znovu. Naštěstí alespoň rozhovory jdou přeskakovat. První úkol, obejít všechny důležité postavy v útočišti, naznačí, že je s The Day Before cosi hodně v nepořádku. Za postavami totiž musíte jít v přesně daném pořadí. Chcete jít v pořadí svém? Máte smůlu. Na to zkrátka tvůrci nemysleli.

Jakmile si odbudete toto seznamovací kolečko, můžete se vrhnout rovnou do „akce“. Ano, akce je v uvozovkách schválně. Jelikož ani té zde není kdo ví kolik. Většinou se procházíte po pustých, vylidněných ulicích. Sbíráte různé krámy, které by se snad mohli hodit a… To je vše. Občas narazíte na nějakého toho zombíka, ti ale moc nebezpeční nejsou. Když už se dostanou až k vám, pokusí se o úder. Ne vždy to ale vyjde a většinou minou. Navíc jejich animace je dost prachbídná. Když do nic například střelíte, dost nerealisticky se začnou cukat a kroutit, navíc s rušivou časovou prodlevou.

Občas narazíte i na lidské protivníky. To je pak samozřejmě jiná káva. Pokud se střetnete s nabušeným borcem, který má odstřelovací pušku, pak máte smůlu. Sejme vás, ani nebudete vědět jak. Samozřejmě můžete v úkrytu někoho požádat, aby se s vámi spojil a hru tak lze procházet i v týmu.

Co se náplně misí týče, ta je dost stereotypní. Většinou jde o to, někde něco vyzvednout a následně se dostat do bodu, odkud je možné navrátit se do úkrytu. Jenže i úkoly postrádají jakoukoli elementární logiku a jsou tak dost otravné. Jeden příklad za všechny. Místní lékař po vás chce přinést nějaká ta léčiva. Označí vám na mapě oblast, kde se nacházejí. Naivně jsem předpokládal, že na daném místě bude lékárna, nemocnice, zkrátka medicínské zařízení. Obíhal jsem kolem, ale nic. Jen prázdná kavárna. Světe div se, právě zde, v šuplících a regálech jsem medicínu našel. Poslední lék jsem pak objevil v popelářském autě. Nemusím asi dodávat, že tyto nelogičnosti jsou velmi frustrující. V zadané lokaci musíte prolézt každý kout, každé auto, každou bedýnku, abyste vytoužené předměty našli.

Celkově je prostředí dost prázdné. Do většiny budov nejde zajít. Ulice jsou klasicky zaneřáděny bordelem, opuštěnými auty a troskami. Tyto scenérie se neustále opakují dokola a dokola. Ano, je tu i jakési předměstí s parčíky, ale i tak by vyšší pestrost a různorodost neškodila. Navíc oblast není ani příliš velká. Rozhodně nejde o otevřený svět plný možností. Krom úkolů můžete ještě oblast prozkoumávat. Občas naleznete nějaký ten klíč, a pokud s ním otevřete patřičné dveře, bude vám odměnou lepší loot. Ale že by šlo o kdovíjakou zábavu, to opravdu ne.

Součástí The Day Before jsou i survival mechanismy. Občas se musíte napít nebo najíst. Ale většinou to není potřeba. Po návratu do bunkru se totiž statistiky automaticky opět doplní. V útočišti můžete také obchodovat nebo si schraňovat v úschovně vaše cennosti. Což je potřeba, protože když zemřete, všechny věci vám samozřejmě zmizí. Jenže ani úschovna vám nezaručí, že zde vaše věci při každém novém spuštění opravdu zůstanou. Někdy totiž, bohužel nepřekvapivě, zmizí též.

Při hraní jsem narazil na spousty dalších bugů a nedomyšleností. Pokud naleznete více věcí najednou, nelze je všechny naráz přenést do vašeho inventáře. Musíte přenášet jednu věc po druhé. Zkrátka absence funkce, která je základem snad v každé hře, ve které pracujete s inventářem. Časté jsou i záseky v prostředí. Jednou jsem kvůli tomu musel hru restartovat, jelikož jsem se zasekl o koš. Prolínání postav, občas zlobící kamera, padání serverů, což vás ze hry vykopne, to vše je zde na denním pořádku. Skoro až legendární jsou videa na YouTube, ve kterých hráči čas od času narazí na zombíka, který se z ničeho nic zvětší na gigantickou úroveň. Tohoto bugu jsem svědkem nebyl, ale dle četnosti videí jde o jev poměrně častý.

I technický stav titulu je při nejmenším pochybný. Grafika rozhodně neoslní, přesto se hra místy dost seká a laguje. Animace postav často hapruje a to samé platí o zdejší fyzice. Jediné, co potěší, je poměrně zdařilý hudební doprovod. Některé country a folkové písničky jsou celkem chytlavé.

„Jedna z postav vám řekne, že zombie apokalypsa vypukla před lety, další tvrdí, že před několika měsíci.“

Zvláštní jsou i rozhovory s jednotlivými postavami. Jsou dost kostrbaté, nepřirozené a mnohdy působí vyloženě směšně. Také se někdy navzájem popírají. Jedna z postav vám řekne, že zombie apokalypsa vypukla před lety, další tvrdí, že před několika měsíci. Příběh a potažmo celý svět tak není vůbec konzistentní.

Pokud bych měl najít ještě nějaký klad krom hudby, zmínil bych, že hra je hratelná. Pokud ji dokážete spustit a dostat se na některý ze serverů, lze ji hrát. Základní mechanismy jsou sice zabugované, ale přesto jakž takž fungují.

Celkový dojem je jedním slovem zdrcující. Při hraní jsem přemýšlel nad tím, jak je něco takového vůbec možné. Buď jsou tvůrci amatéři a jejich neschopnost je do nebe volající nebo jde opravdu o dost nehezký podvod a snahu vytřískat z důvěřivých hráčů nějaké peníze. Nevím, jaká z možností je horší. Jedno je ale jisté. Hra, která je ve výrobě 5 let, by měla vypadat úplně jinak. Ano, jde o předběžný přístup, jistá míra schovívavosti je tedy na místě. Na druhou stranu se plné verze již nedočkáme. Což při vší úctě k energii vynaložené vývoj, není dle mého zase taková škoda, jelikož takto podprůměrný a zbytečný titul neměl nikdy spatřit světlo světa. Pokud si vážíte svého času, hře se velkým obloukem vyhněte, i kdyby se náhodou v budoucnu vrátila do prodeje.